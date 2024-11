Startseite Ein Stück Paradies kaufen: Pulse Hotels & Resorts eröffnen Luxus-Appartement-Komplex The Coral Residences Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-06 13:55. Neue Möglichkeiten auf den Malediven. Die Pulse Hotels & Resorts, einer der führenden Innovatoren im maledivischen Tourismus, setzen mit The Coral Residences, Kandima einen neuen Akzent. Das Residenzprojekt ist ein Novum seiner Art und verspricht, das Luxusleben auf den Malediven neu zu definieren. Es entsteht am nördlichen Ende der mit üppigen Palmenwäldern bewachsenen drei Kilometer langen Insel des Kandima Resort im Dhaalu-Atoll.

The Coral Residences, Kandima, ist eine exklusive, direkt am Strand gelegene Wohnanlage mit außergewöhnlichem 5-Sterne-Service im Herzen der Malediven. Das Projekt umfasst 40 luxuriöse Apartments mit zwei bis drei Schlafzimmern, die durch zeitgenössisches Design, stilvolle Innenausstattung, hochwertige Armaturen, modernste Technik und einen ungestörten Panoramablick auf den Indischen Ozean beeindrucken. Die Eigentümer der Residenzen genießen Zugang zu erstklassigen Einrichtungen, die den Eigentümern des Residenzen vorbehalten sind wie u.a. ein privater Pool am Strand, ein Gourmet-Restaurant und eine Bar, spezielle Fitness- und Spa-Einrichtungen sowie ein 24-Stunden-Concierge-Service. Des Weiteren können die Eigentümer und ihre Gäste alle 5-Sterne Einrichtungen und Dienstleistungen des Kandima-Resorts nutzen wie die 10 Restaurants und Bars, Spa-Angebote, vielfältige Sporteinrichtungen und weitere Annehmlichkeiten, die einen gehobenen Lebensstil abrunden. In dem neuen Luxus-Appartement Komplex, der ein erstklassiges Wohnerlebnis bietet, wird besonders Wert auf Komfort, Bequemlichkeit und Gemeinschaft gelegt.

Interessenten können diese Residenzen der Pulse Hotels & Resorts im Rahmen von Strata, einem neuen maledivischen Programm für den Erwerb von Eigentumswohnungen, kaufen.

"Es freut uns mit The Coral Residences, Kandima anspruchsvolle lokale und internationale Käufern anzusprechen", kommentiert Sanjay Maniku, Geschäftsführer der Pulse Hotels & Resorts. "Mit seinem herausragenden Design und seinen Annehmlichkeiten eröffnet der Komplex seinen Besitzern eine Welt mit vielfältigen und außergewöhnlichen Aktivitäten und Erlebnissen für die Kandima bekannt ist. Wir sind überzeugt, dass dieses Projekt einen neuen Standard für luxuriöses Wohnen auf den Malediven setzen und den Familienurlaub neu definieren wird."

