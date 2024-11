Startseite Silber - ein Tausendsassa, auch für Investoren Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-06 13:13. Im kleinen Bruder des Goldes stecken viele Möglichkeiten, sogar die Fähigkeit sich selbst zu heilen. Es gibt Materialien, Betonarten, Keramiken oder Polymere, die kleine Risse durch die Behandlung mit Chemikalien, Wärme oder Licht reparieren können. Doch Nanosilber, so haben Wissenschaftler in China herausgefunden, können dies, ohne dass jemand eingreift. Winzige Schäden repariert das Nanosilber selbständig. Der Grund dürfte mit einem atomaren Ungleichgewicht zusammenhängen. Dabei handelt es sich um eine Entdeckung, die die Entwicklung von Silvernanodrähten beeinflussen könnte. In elektronischen Geräten könnte so der Selbstheilungsmechanismus hoffentlich genutzt werden, alles ohne menschliches Zutun. Ein Smartphone, das sich selbst repariert, wäre eine schöne Sache. Dies funktioniert sogar bei Versuchen bis minus 100 Grad Celsius. Diese erstaunliche Fähigkeit besitzt Gold nicht. Nanodrähte aus Silber besitzen in der Medizin viele Anwendungsmöglichkeiten. Manchmal sind aber Nanodrähte aus Gold besser geeignet, um eine Verbindung von Nervenzellen mit medizinischen Geräten herzustellen. Eine dabei entstehende Kommunikation könnte für viele Nervenstörungen und -krankheiten eingesetzt werden. Die Forschungen gehen voran, Silberdrähte werden mit Golddrähten und mit Silikon verbunden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Mit Silber ist also vieles möglich. Investoren schätzen den Werterhalt, den es bei Silber ebenso wie bei Gold gibt. Auch wenn der Silberpreis volatiler als der Goldpreis ist. Preislich hat sich Silber dieses Jahr gut entwickelt. Knapp 33 US-Dollar kostet die Unze Silber aktuell. Sollte der Silberpreis steigen, dann sehen Charttechniker die Möglichkeit, dass der mittelfristige Trendkanal bei 37 US-Dollar je Unze erreicht werden könnte. Silber in Form von Münzen oder Barren muss sicher gelagert und pfleglich behandelt werden. Einfacher zu handhaben sind die Werte von Unternehmen, die Silber oder/und Gold besitzen. MAG Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-cor... - ist an der erfolgreichen Juanicipio Silbermine in Mexiko beteiligt (56 Prozent, Fresnillo 44 Prozent). Die Aufbereitungsraten sowie außergewöhnliche Erzgehalte sprechen für die Stärke und Qualität des Betriebes. Sierra Madre Gold and Silver - https://www.rohstoff-tv.com/play/sierra-madre-gold-und-silber-hat-die-pr... - besitzt Projekte mit Gold und Silber in Mexiko. Bei der Wiederbelebung der Mine La Guitarra steigert sich erfreulicherweise die tägliche Produktionsrate und Einnahmen werden erzielt. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-sil... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

