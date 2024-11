BluSky Carbon sichert sich mit seinem Joint Venture eine verbindliche Absichtserklärung für Biokohleprojekte in Orlando und Tans

OLD SAYBROOK, CT / VANCOUVER, BC / 6. November 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für den Kohlenstoffabbau, freut sich sehr bekannt geben zu können, dass sein aktuelles Joint-Venture-Unternehmen BluMountain Carbon (siehe auch die Pressemeldung des Unternehmens vom 11. Oktober 2024) die ersten vorläufigen Vereinbarungen mit zwei Geschäftskunden unterzeichnet hat, bei denen es um die Generierung von Einnahmen aus Emissionszertifikaten durch die Herstellung von Biokohle in Orlando im US-Bundesstaat Florida sowie in der Vereinigten Republik Tansania geht. Die Rahmenbedingungen für die jeweilige Vereinbarung sind nachstehend beschrieben.

PROJEKT IN TANSANIA

BluMountain hat eine verbindliche Absichtserklärung (LOI) mit der Firma Carbon Market Exchange Inc. (CMX) abgeschlossen, um bei der Entwicklung und dem Betrieb von Biokohle-Produktionsanlagen zusammenzuarbeiten und dafür Biomasse regionalen Ursprungs zu verwenden, die durch eine bestehende Vereinbarung (an der CMX beteiligt ist) mit einem regionalen Agrarverband und anderen Parteien in Tansania bereitgestellt wird. Beabsichtigt ist, in der Betriebsstätte mit Hilfe der von BluSky bereitgestellten Vulcan-Pyrolyseanlagen sowie Betriebs- und Beratungsdienstleistungen Biokohle, Zertifikate für den Kohlenstoffabbau, Bioöle sowie weitere Produkte herzustellen.

Die Absichtserklärung sieht vor, dass zwischen dem Unternehmen und CMX eine exklusive Geschäftsbeziehung im Hinblick auf die Herstellung von Biokohle, die Erzeugung von Bioenergie und die Kohlenstoffabscheidung aus Biomasse (BCR) entsteht. Die Absichtserklärung ist so strukturiert, dass BluMountain zu 66,67 % und CMX zu 33,33 % am Nettogewinn beteiligt ist. Es erfolgt allerdings eine entsprechende Anpassung, falls es CMX nicht schaffen sollte, eine formelle Geschäftsvereinbarung mit dem regionalen Agrarverband zu unterzeichnen, oder nach begründetem Dafürhalten von BluMountain seinen vertraglichen Verpflichtungen aus anderweitigen Gründen nicht nachkommen sollte.

CMX ist eine US-Gesellschaft mit Firmensitz in Delaware und Hauptwerken in den US-Bundesstaaten North Carolina und Michigan, die ein Expertenteam beschäftigt und zunehmend auch in anderen Teilen der Welt mit Niederlassungen vertreten ist. Unter der Leitung von CEO Shenna Fortner hat sich die Organisation zum Ziel gesetzt, innovative CO2-Ausgleichsprogramme zu entwickeln, um die Lücke zwischen den Umweltgesetzen, der Klimafinanzierung und modernster Technologie zu schließen. Carbon Market Exchange Ltd. wurde im Jahr 2021 von einer Gruppe von Umweltschützern und Führungskräften aus dem Finanzsektor gegründet, um die Finanzbranche und den Klimaschutz so zusammenzubringen, dass das Erreichen der internationalen Klimaziele für Unternehmen einfacher und für Umweltschützer förderlicher wird. Bisher hat CMX die Entwicklung von CO2-Ausgleichsprogrammen in Belize, Brasilien, Tansania und Indonesien beaufsichtigt. In Tansania ist CMX in der einzigartigen Lage, die rasch wachsende Nachfrage nach CO2-Ausgleichszertifikaten durch ein Projekt zu befriedigen, das über 2,6 Millionen Acres agrarforstwirtschaftliche Flächen, Küstenökosysteme und Korallenriffe umfasst.

Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit der Firma BluMountain daran arbeiten, die Agrarindustrie in Tansania mit Lösungen auf Basis von Pflanzenkohle und regenerativer Landwirtschaft zu unterstützen, so Shenna Fortner, CEO von Carbon Market Exchange. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung in Tansania und trägt dazu bei, die Bodengesundheit zu verbessern, örtliche Gemeinden zu unterstützen und Kohlenstoff in großem Umfang zu binden.

PROJEKT IN ORLANDO

Das Projekt ist als 50/50-Joint Venture (JV) zwischen BluMountain und Neutralizing Environmental Trash Inc. (N.E.T. Inc. oder NET) strukturiert. Im Rahmen des JV wird BluMountain Vulcan-Pyrolyseanlagen, Betriebs- und Beratungsdienstleistungen für die Biokohleproduktion, die Bioenergieerzeugung und die CO2-Abscheidung aus Biomasse unter der Joint-Venture-Marke NET of the Villages LLC bereitstellen. Das Unternehmen soll in der Gegend von Orlando im US-Bundesstaat Florida angesiedelt werden. NET hat Holzabfälle regionalen Ursprungs lokalisiert, die als Ausgangsmaterial für eine CO2-Abscheidung von schätzungsweise 50.000 Tonnen jährlich im Rahmen des Projekts dienen sollen.

Der Fokus von NET liegt auf der Umwandlung von Biomasse in Biokohle, die wiederum als CO2-negatives Bodenverbesserungsmittel eingesetzt werden soll, um für einen gesunden Boden zu sorgen, Treibhausgasemissionen zu senken und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. NET hat seinen Hauptsitz in Medford im US-Bundesstaat Oregon. Das Unternehmen wird von President Nicolaas Vanderwey geleitet, der über mehr als drei Jahrzehnte Berufserfahrung in der Recycling- und Umweltnachhaltigkeitsbranche verfügt. Frau Misty Burris, Senior VP, Development, ist für die strategische Planung und das Finanzmanagement zuständig und fungiert außerdem als President von CO2 Trust, einem Marktplatz für Emissionszertifikate.

Misty Burris, Senior VP von N.E.T. Inc. und President von CO2 Trust, erklärt: Unsere Partnerschaft mit BluMountain bedeutet einen großen Schritt vorwärts, um die transformative Kraft von Biokohle als Lösung für die Klimaresilienz zu demonstrieren. Mit diesem Joint Venture bringen wir nicht nur die Kohlenstoffbindung im Boden (Kohlenstoffsequestrierung) voran, sondern fördern auch nachhaltige Praktiken, mit denen wir die regionale Wirtschaft und unsere Ökosysteme stärken. Diese Zusammenarbeit spiegelt unser Bekenntnis zu Innovation, unser gesellschaftliches Engagement und unseren positiven Beitrag zur Umwelt wider.

Will Hessert, CEO von BluSky, fügt hinzu: Bereits mit der Gründung unseres BluMountain-Joint Venture tun sich eine Reihe großartiger Geschäftschancen auf. Das CMX-Team agiert sehr professionell und ist ein toller Kooperationspartner. Genauso verhält es sich mit den dynamischen Mitarbeitern von NET. Wenn man den vom NASDAQ-Kooperationspartner PURO.earth festgesetzten Preisindex für Kohlenstoff von aktuell über 120 EUR (ca. 130 USD) in Betracht zieht, dann sind diese Projekte äußerst vielversprechend. Es ist eine große Genugtuung, an Projekten zu arbeiten, die nicht nur dem Kohlenstoffabbau dienen, sondern auch Produkte aus Biokohle für landwirtschaftliche Initiativen vor Ort bereitstellen, die wiederum positive wirtschaftlichen Auswirkungen haben könnten, wie etwa eine stabile Lebensmittelproduktion sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Die Einsatzmöglichkeiten von Biokohle sind der Öffentlichkeit zunehmend bewusst, und wir sind davon überzeugt, dass dies zur Notwendigkeit eines internationalen Einsatzes beitragen wird, um der zunehmenden Bedeutung der Entfernung von CO2 in vorher nicht gekanntem Ausmaß Rechnung zu tragen, so CEO Hessert weiter. Unser Bausteinprinzip ist auf kosteneffiziente Skalierbarkeit ausgelegt, um eine Gigatonnen-Kapazität zu erreichen, sodass wir unsere Pläne, potenzielle Partner zu suchen, unermüdlich weiterverfolgen; dies umfasst Regierungen, Unternehmen und Investoren, mit deren Hilfe wir die globale CO2-Neutralität zu unseren Lebzeiten erreichen wollen. Mit Blick auf das Jahr 2025, das für BluSky ein absolutes Erfolgsjahr zu werden scheint, erhoffen wir uns für das Projekt BluMountain noch viele weitere faszinierende Projektmöglichkeiten.

Über BluMountain Carbon

BluMountain Carbon (BluMountain) ist ein gemeinsames Unternehmensprojekt (Joint Venture oder JV) von BluSky Carbon und der in Texas ansässigen Gesellschaft Red Mountain Biochar, LLC (Red Mountain), das BluSky und Red Mountain durch die Vermarktung von Biokohle über zahlreiche potenzielle Abnahmeprojekte und diverse Projektfinanzierungsmöglichkeiten einen Nutzen bringen soll. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der (i) Produktion und Verarbeitung von Biokohle, (ii) dem Einsatz von Technologien der Kohlenstoffabscheidung und (iii) der Sondierung und Nutzung von Geschäftschancen in den dazugehörigen Branchen mit den dazugehörigen Technologien. Daneben werden aber auch andere Geschäftschancen verfolgt, die sich für das Joint Venture von Zeit zu Zeit ergeben. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 11. Oktober 2024.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen -dort, wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Biokohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung; (2) der Verkauf von Biokohle, die mit Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) eingesehen werden.

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS

William (Will) Hessert

Chief Executive Officer

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel: (860) 577-2080

Web: bluskycarbon.com/

E-Mail: info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebskooperationen oder Partnerschaften:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

