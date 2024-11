Startseite Silver X korrigiert seine gesamten Unterhaltskosten ("AISC") gemäß überarbeiteter Methodik nach unten Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-05 20:22. Vancouver (British Columbia) / 5. November 2024 / IRW-Press / Silver X Mining Corp. (TSX-V: AGX) (OTCQB: AGXPF) (F: AGX) (Silver X oder das Unternehmen), ein wachsendes Silberproduktions- und -erschließungsunternehmen im Zentrum von Peru, freut sich, Änderungen bei der Methodik und den Kennzahlen zur Ermittlung der gesamten Unterhaltskosten (AISC) des Unternehmens bekannt zu geben, die die betriebliche Leistung und Effizienz des Unternehmens besser widerspiegeln und die Vergleichbarkeit der Kennzahlen mit jenen anderer Unternehmen verbessern sollen. Um die Genauigkeit und die Darstellung der AISC-Berechnungen zu verbessern, verfeinerte Silver X die Zusammensetzung der allgemeinen und administrativen Ausgaben in den Unterhaltskosten, ausgenommen Ermessenskosten für die Geschäftsentwicklung, Investor Relations und aktienbasierte Vergütungen. David Gleit, CFO von Silver X, sagte: Diese Überarbeitung unserer AISC-Methode bietet einen klareren und genaueren Überblick über unsere Kosten und unsere betriebliche Effizienz, wodurch die Transparenz erhöht und Silver X an die Industriestandards angeglichen wird. Wir sind davon überzeugt, dass es diese Änderung Investoren und Stakeholdern ermöglichen wird, unsere betriebliche Leistung besser zu bewerten, während wir unsere Projekte in Peru weiter vorantreiben. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Auswirkungen dieser Änderungen für den bereits zuvor gemeldeten Zeitraum von drei Monaten zum 31. März 2024 sowie zum 30. Juni 2024: Tabelle 1: Überarbeitete AISC-Berechnung von Silver X - Allgemeine und administrative Ausgaben

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77365/SilverXRevisesDownItsA... Tabelle 2: AISC-Senkung - Auswirkung der methodischen Änderung

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77365/SilverXRevisesDownItsA... Infolge dieser Änderungen wurden diese Verbesserungen beobachtet: Unterhaltskosten - Für den Zeitraum von drei Monaten zum 31. März 2024 sanken die Unterhaltskosten von 1,4 Millionen $ auf 1,1 Millionen $, was einem Rückgang von 310.000 $ bzw. 21 % entspricht.

- Für den Zeitraum von drei Monaten zum 30. Juni 2024 sanken die Unterhaltskosten von 2,0 Millionen $ auf 1,3 Millionen $, was einem Rückgang von 657.000 $ bzw. 33 % entspricht. Gesamte Unterhaltskosten (AISC) - Für den Zeitraum von drei Monaten zum 31. März 2024 sanken die gesamten Unterhaltskosten von 20,26 $ auf 19,22 $ pro Unze AgÄq, was einem Rückgang von 5 % entspricht.

- Für den Zeitraum von drei Monaten zum 30. Juni 2024 sanken die gesamten Unterhaltskosten von 25,85 $ auf 23,54 $ pro Unze AgÄq, was einem Rückgang von 9 % entspricht. Silver X stellt sicher, dass die gesamten Unterhaltskosten vollständig mit den gemäß IFRS gemeldeten Beträgen übereinstimmen, wodurch die Transparenz und die Einhaltung der Finanzberichterstattungsstandards aufrechterhalten werden. Die Änderung der Methodik wird rückwirkend ab Beginn des Jahres 2023 angewendet. Darstellung des Bruttoumsatzes Bitte beachten Sie, dass die gemäß IFRS gemeldeten Umsätze abzüglich der Konzentratbehandlungs- und Raffinierungskosten sowie der Strafgebühren gemeldet werden. Gemäß der AISC-Methode werden diese Kosten wieder hinzugerechnet, um die AISC zu erhalten. Bei der Bewertung der Betriebsmargen sollten die Bruttoumsätze (vor Behandlungs- und Raffinierungskosten und Strafgebühren) mit den gesamten Unterhaltskosten verglichen werden. In Zukunft wird AGX sowohl den Brutto- als auch den Nettoumsatz melden, um diesen Vergleich zu vereinfachen. Non-IFRS-Kennzahlen Die Cash-Kosten (in $ pro verkaufter Unze) und die AISC (in $ pro verkaufter Unze) sind in dieser Pressemitteilung Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar. Bitte lesen Sie den Abschnitt Non-IFRS Measures im zuletzt eingereichten Lagebericht des Unternehmens, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, um vollständige Details zu diesen Kennzahlen zu erhalten, die durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen werden. Bitte beachten Sie den Vorsichtshinweis zur Produktion ohne Mineralreserven am Ende dieser Pressemeldung. Qualifizierter Sachverständiger Herr A. David Heyl ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von NI 43-101 und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung für Silver X geprüft und genehmigt. Herr Heyl ist ein Berater von Silver X. Vorsichtshinweis zur Produktion ohne Mineralreserven Die Entscheidung zur Aufnahme der Produktion auf dem Projekt Nueva Recuperada und die laufenden Bergbauaktivitäten des Unternehmens, auf die hier Bezug genommen wird (die Produktionsentscheidung und die Aktivitäten), basieren auf Wirtschaftlichkeitsmodellen, die vom Unternehmen in Verbindung mit den Kenntnissen des Managements über das Konzessionsgebiet und die bestehende Schätzung der Mineralressourcen im Konzessionsgebiet erstellt wurden. Die Produktionsentscheidung und die Aktivitäten basieren nicht auf einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, einer Vormachbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie über die Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen. Dementsprechend besteht eine erhöhte Ungewissheit und ein wirtschaftliches und technisches Risiko des Scheiterns im Zusammenhang mit der Produktionsentscheidung und den Aktivitäten, insbesondere das Risiko, dass die Mineralgehalte niedriger als erwartet sind; das Risiko, dass zusätzliche Bauarbeiten oder laufende Bergbauarbeiten schwieriger oder teurer als erwartet sind, und die Produktionsvariablen und die ökonomischen Variablen aufgrund des Fehlens einer NI 43-101-konformen detaillierten wirtschaftlichen und technischen Analyse erheblich schwanken können. Über Silver X Silver X ist ein schnell expandierendes Silberproduktions- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen besitzt das 20.472 ha große Silberprojekts Nueva Recuperada im Zentrum von Peru und produziert Silber, Gold, Blei und Zink in seinem Bergbaubetrieb Tangana. Wir bauen ein erstklassiges Silberunternehmen auf, das allen Interessensvertretern einen herausragenden Wert bieten soll, indem wir unterbewertete Aktiva konsolidieren und erschließen, Ressourcen hinzufügen und die Produktion steigern, während wir gleichzeitig bestrebt sind, die Gemeinden, die uns unterstützen, zu versorgen und die Umwelt zu schützen. Die aktuelle Produktion, gepaart mit unmittelbaren Erschließungs- und Brachflächen-Expansionsmöglichkeiten, bietet Investoren die Möglichkeit, in die Frühphase eines Silberproduzenten mit starken Wachstumsaussichten zu investieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.silverxmining.com . FÜR DAS BOARD

José M. Garcia

CEO und Direktor Nähere Informationen erhalten Sie über:

Susan Xu

Investor Relations

ir@silverxmining.com

+1 778 323 0959 Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Informationen). Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder voraussichtlich nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden: oder werden. Alle Informationen in dieser Pressemeldung mit Ausnahme von Aussagen über aktuelle oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Informationen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Explorationspläne, Betriebsergebnisse, erwartete Leistungen im Projekt, die Einschätzung des Unternehmens, dass das Unternehmen in der Bergbaueinheit Tangana einen wirtschaftlichen Abbau betreiben kann, und die erwarteten finanziellen Leistungen des Unternehmens. Im Folgenden sind einige der Annahmen aufgeführt, auf denen zukunftsgerichtete Informationen beruhen: dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass die Nachfrage nach den von uns produzierten Rohstoffen und die Preise stabil bleiben oder sich verbessern; dass die behördlichen und staatlichen Genehmigungen, Zulassungen und Verlängerungen rechtzeitig erteilt werden; dass das Unternehmen keine wesentlichen Unfälle, Arbeitskonflikte oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen oder andere wesentliche Störungen im Betrieb des Unternehmens auf dem Projekt und in der Anlage Nueva Recuperada erleiden wird; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für den Betrieb und die Erschließung; die Fähigkeit des Unternehmens, Ausrüstungen und Betriebsmittel in ausreichender Menge und rechtzeitig zu beschaffen; dass die Schätzungen der Ressourcen auf dem Projekt und die geologischen, betrieblichen und preislichen Annahmen, auf denen diese und die Betriebsabläufe des Unternehmens beruhen, sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen (auch in Bezug auf Größe, Gehalt und Gewinnung); die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Board-Mitglieder anzuwerben und zu halten; und die Fähigkeit des Managements, strategische Ziele umzusetzen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken, die in den Jahres- und Zwischenlageberichten (MD&A) des Unternehmens und in seinen öffentlichen Dokumenten, die von Zeit zu Zeit auf www.sedarplus.ca veröffentlicht werden, beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Silver X Mining Corp

Danica Topolewski

1430 - 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

Kanada email : dtopolewski@cdmcp.com Pressekontakt: Silver X Mining Corp

Danica Topolewski

1430 - 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC email : dtopolewski@cdmcp.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten