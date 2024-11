Startseite Qemeticas Salzgeschäft in Europa wächst deutlich Pressetext verfasst von ITMS22 am Di, 2024-11-05 16:49. Salz aus Staßfurt wird in 20 europäische Länder verkauft Staßfurt, 05. November 2024 – Qemetica, einer der führenden Hersteller von Salz und Soda in der Europäischen Union, hat einen deutlichen Zuwachs seines Salzgeschäfts in Europa bekannt gegeben. Insgesamt stieg der europäische Verkauf von Salzprodukten zwischen dem ersten Halbjahr 2023 und dem ersten Halbjahr 2024 fast um das Zweieinhalbfache an. In Deutschland und Frankreich hat sich der Umsatz in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. Der Absatz des Hauptsalzprodukts von Qemetica, der Salztabletten, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 %. Auch bei Speisesalz gab es ein starkes Wachstum mit einem Umsatzplus von 35 % gegenüber dem Vorjahr. Dabei verkauft Qemetica vom Salzwerk in Staßfurt aus in immer mehr Länder Europas, z. B. nach Italien, Spanien oder Slowenien. In diesen Ländern fiel das Wachstum im ersten Halbjahr 2024 verglichen mit dem ersten Halbjahr 2023 acht- bzw. zehnmal so hoch aus. In den wichtigsten Märkten des Unternehmens war der Zuwachs ebenfalls deutlich. „Wir wachsen in unseren strategischen Märkten Deutschland, Frankreich, Skandinavien, Tschechien und der Slowakei und erzielen dort im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich 20-40 % mehr Umsatz“, sagt Thilo Birkenheier, Business Unit Director Salz bei Qemetica. Qemetica gewinnt außerdem neue Märkte hinzu. „Wir gewinnen neue Ziele in Europa wie Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Ungarn, Zypern und Griechenland, aber auch außerhalb Europas, zum Beispiel Marokko, Tunesien und Jordanien“, erklärt Birkenheier. # # # Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download: Bild Bildunterschrift: Salztabletten sind das Hauptsalzprodukt von Qemetica. Ihr Absatz stieg innerhalb eines Jahres um rund ein Drittel. Die Nutzung dieses Fotos für redaktionelle Zwecke ist honorarfrei, unter Beachtung des Urheberrechts (Foto: Qemetica) Folgen Sie Qemetica Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/qemetica-deutschland/ # # # Über Qemetica (ehemals CIECH) Qemetica, früher bekannt als CIECH, ist ein internationaler Chemiekonzern mit einer starken Position auf den globalen Märkten. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Hersteller von Soda und Backsoda in der Europäischen Union und einer der größten Hersteller von Siedesalz. Zudem ist Qemetica führender Anbieter von Natriumsilikat in Europa sowie ein bedeutender Hersteller von Pflanzenschutzmitteln und Polyurethan-Schaumstoffen. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Polen, Deutschland und Rumänien und beschäftigt EU-weit mehr als 3.000 Mitarbeiter, darunter etwa 670 in Deutschland. Im Jahr 2007 übernahm Qemetica das Staßfurter Sodawerk in Sachsen-Anhalt. Dort betreibt das Unternehmen auch ein Energiewerk und eröffnete 2021 eine der modernsten und umweltfreundlichsten Salzherstellungsanlagen Europas. Diese Anlage, die neben der bestehenden Sodafabrik und dem Energiewerk errichtet wurde, festigte Qemeticas Position als einer der führenden Hersteller von Siedesalz auf dem europäischen Markt. Seit Beginn ihrer Präsenz in Deutschland hat die Chemiegruppe Investitionen im Wert von über 400 Millionen Euro in ihre Anlagen in Staßfurt abgeschlossen. Mit Hauptsitz in Polen versendet Qemetica seine Produkte weltweit und trägt zur Herstellung von täglich benötigten Produkten in der Bau-, Automobil-, Landwirtschafts-, Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie bei. Das Unternehmen verbindet ein modernes Geschäftskonzept mit der Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwicklung und ist seit 2020 Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen – der weltweit größten Initiative für sozial, ökologisch und wirtschaftlich verantwortungsbewusste Unternehmen. Mit der Namensänderung im Juni 2024 beginnt Qemetica ein neues Kapitel in ihrer Geschichte, mit einem verstärkten Fokus auf Klimaschutz, der Nutzung nachhaltiger Ressourcen und der Stärkung ihrer Marktposition durch Innovation und strategische Partnerschaften. Als Alleineigentümerin der Qemetica-Aktien fungiert KI Chemistry. # # # Pressekontakt Für weitere Informationen oder hochauflösendes Bildmaterial wenden Sie sich bitte an: ITMS Marketing GmbH

