Startseite Goldnachfrage so hoch wie nie Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-05 13:04. Laut dem World Gold Council befindet sich die weltweite Goldnachfrage auf einem historischen Höhepunkt. Gold ist nicht nur für Zentralbanken, sondern auch zusehends für jung und alt von großem Interesse. Aktuell ist die Goldnachfrage in Tonnen als auch im Wert der Handelsmenge so groß wie nie zuvor. Das dritte Quartal 2024 war mit einer globalen Nachfrage von 1313 Tonnen Gold um fünf Prozent höher als das dritte Quartal 2023. Der Wert machte damit erstmals mehr als 100 Milliarden US-Dollar aus. Bei den Notenbanken fällt auf, dass sie oft dann zugreifen, wenn Gold "günstig" ist. Andere wiederum kaufen Gold, auch wenn es gerade teuer ist. Dass die Goldnachfrage aus dem Schmucksektor eher rückläufig ist, konnte an dem gigantischen Goldbedarf im dritten Quartal insgesamt nichts ändern. Im Schmuckbereich scheint der hohe Preis eher von Goldkäufen abzuschrecken. So verzeichnete China das schlechteste dritte Quartal seit dem Jahr 2010. Anders sah es dagegen in Indien aus. Hier wurden Einfuhrzölle gesenkt, was die Goldkäufe angetrieben hat. Besonders stark waren im dritten Quartal der Bedarf an Gold für Investments. Dies bezieht sich vor allem auf ETFs und Wertpapiere. Auch die Industrie braucht immer mehr Gold. Dazu gehören Elektronikprodukte wie Smartphones oder auch Computerchips - Stichwort künstliche Intelligenz. Wie das World Gold Council ausführt, könnte in Sachen Goldproduktion eine Rekordmenge zu verzeichnen sein. Geopolitische Querelen und sinkende Zinsen sowie das anhaltende Interesse der Zentralbanken werden wohl den Goldpreis weiter stützen und neue Rekordpreise sind möglich. Kurze Rücksetzer sind normal und sollten gelassen hingenommen werden, denn aus fundamentaler Sicht spricht eigentlich alles für Gold. Gold ist nun mal langfristig wertstabil. Auch Bergbaugesellschaften mit Gold im Boden verdienen Beachtung, zum Beispiel Osisko Development oder Revival Gold. Osisko Development - https://www.rohstoff-tv.com/play/nachrichten-miata-metals-osisko-dev-col... - hat früher produzierende Goldprojekte im Blick und kümmert sich um Projekte in Kanada, Mexiko und in den USA. Revival Gold - https://www.rohstoff-tv.com/play/revival-gold-update-zum-aktuellen-statu... - ist ein reiner Goldminenentwickler im Westen der USA. Besondere Aufmerksamkeit gebühren dem Mercur-Goldprojekt in Utah und dem Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

