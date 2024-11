Startseite Defence meldet Verlängerung der Privatplatzierung und setzt die Entwicklung seiner Radiopharmazeutika- und ADC-Programme fort Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-05 08:08. Vancouver, BC, Kanada, 4. November 2024 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neben neuartigen Immunonkologie-Impfstoffen Radiopharmazeutika und neuartige ADC-Produkte unter Verwendung seiner eigens entwickelten Plattform- und Arzneimittelverabreichungs-Technologien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Canadian Securities Exchange die Genehmigung erhalten hat, den Abschluss seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,50 $ pro Einheit (das Emissionsangebot) um 30 Tage zu verlängern, um den Restbetrag einzunehmen. Im Rahmen der ersten Tranche des Emissionsangebots, die am 30. Oktober 2024 abgeschlossen wurde, verkaufte das Unternehmen 1.550.000 Einheiten und erzielte damit einen Bruttoerlös von 775.000 $. Das Unternehmen möchte mitteilen, dass ein Teil der Einnahmen aus der bevorstehenden Finanzierungstranche für die weitere Entwicklung des präklinischen Radiopharmazeutikaprogramms von Defence sowie des ADC-Programms unter Verwendung der eigens entwickelten Accum®-Technologieplattform verwendet werden soll. Diese beiden vielversprechenden Programme stehen im Mittelpunkt der präklinischen Entwicklungsarbeit von Defence und verfolgen ähnliche Ziele, nämlich die gezielte und präzisere Abgabe von Radioaktivität/Wirkstoffen an Krebszellen. Damit sollen eine höhere Wirksamkeit bei der Behandlung von Krebserkrankungen sowie möglicherweise eine deutliche Verringerung der Dosierung erzielt werden, welche mit geringeren Nebenwirkungen zum Nutzen der Krebspatienten verbunden wären. Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das neben neuartigen Immunonkologie-Impfstoffen unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform die nächste Generation von Radioimmunkonjugaten und ADC-Produkten entwickelt. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Radioimmunkonjugaten oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht, sowie Impfantigenen. Als Folge davon können eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie über: Sebastien Plouffe, President, CEO und Director

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

