Startseite Racing Force Group und Bahrain International Circuit melden Fertigstellung der Fabrikerweiterung von Bell Racing Helmets und Gru Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-04 20:15. - Erheblicher Ausbau der Produktionsstätten von Racing Force Group in der Heimat des Motorsports im Nahen Osten

- Die neue OMP-Anlage ist Ausdruck des langfristigen Engagements von Racing Force Group in Bahrain als führendes Unternehmen für Sicherheitsausrüstung im Motorsport. MANAMA, BAHRAIN / ACCESSWIRE / 4. November 2024 / Racing Force Group, der führende Lieferant für Sicherheitsprodukte für den Motorsport, und Bahrain International Circuit (BIC), die Heimat des Motorsports im Nahen Osten, gaben heute die Fertigstellung der Fabrikerweiterung von Bell Racing Helmets bei BIC sowie die Grundsteinlegung für ein neues Produktionszentrum für OMP bekannt, die an die Anlage von Bell Racing Helmets angrenzt. Bell Racing Helmets und OMP gehören beide zu Racing Force Group, und diese jüngsten Entwicklungen sind ein Beleg für das langfristige Engagement eines renommierten Motorsportunternehmens in Bahrain.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77346/BahrainEDB_110424_DEPR... www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77346/BahrainEDB_110424_DEPR... Racing Force ist der führende Konzern für Sicherheitsprodukte für den Motorsport und bietet ein sehr fortschrittliches und umfassendes Angebot von Schutz- und Performance-Produkten, die weltweit von Top-Profis, Amateurfahrern, Rennteams und Autoherstellern eingesetzt werden und unter Marken wie Bell Racing Helmets, OMP, Zeronoise und Racing Spirit vertrieben werden. Die Markenprodukte des Konzerns sind bei allen Weltmeisterschaften von Auto- und Kartrennen präsent und verhelfen den Fahrern jedes Jahr zu mehreren Siegen und Titeln. Durch die Fertigstellung der Fabrikerweiterung von Bell Racing Helmets konnte das Unternehmen seine Produktionskapazität verdoppeln und verfügt nunmehr über eine Anlage mit einer Fläche von 12.000 m². Die Fabrik produziert ein Sortiment von Rennsporthelmen, die für zahllose Renndisziplinen entwickelt wurden, unter anderem 70 % der Fahrer der Startaufstellung der Formel-1-Weltmeisterschaft der FIA, sowie den Sammlerartikel Bell Mini Helmet, der die von den Stars des weltweiten Rennsports genutzten Modelle im Maßstab 1:2 reproduziert. In der Zwischenzeit erfolgte der Start des Baus einer neuen Anlage für OMP, einem führenden Designer und Hersteller von Rennbekleidung, Autoteilen und Zubehör für Sicherheit im Motorsport, der zu Racing Force Group gehört. Mit der neuen 15.000 m² großen Anlage, die an die bestehende Fabrik bei BIC angrenzt, kann das Unternehmen eine Auswahl seiner wichtigsten Sicherheitsprodukte für den Motorsport produzieren. Racing Force Group führte vor kurzem eine Kapitalerhöhung durch, durch die es der Bahrain Mumtalakat Holding Company (Mumtalakat) möglich war, über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft zu einem strategischen Investor der Gruppe zu werden. Ziel dieser Investition ist es, die steigende Nachfrage nach Sicherheitsprodukten für den Motorsport zu befriedigen; außerdem wird sie die Entwicklung der neuen OMP-Anlage unterstützen und die Position der Gruppe als führendes Unternehmen im Bereich Sicherheitssysteme für den Motorsport noch weiter ausbauen. Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, Chief Executive (CE) von Bahrain International Circuit, erklärte wie folgt: Die Fertigstellung der Fabrikerweiterung von Bell Racing Helmets und der Start der Arbeiten an der neuen OMP-Anlage sind zwei weitere Meilensteine in der erfolgreichen Partnerschaft, die wir mit Racing Force Group unterhalten. Wir sind ausgesprochen erfreut, dass wir diese historischen und angesehenen Marken des weltweiten Motorsports unterstützen können. Unsere Partnerschaft ist Ausdruck der Position von BIC als Heimat des Motorsports im Nahen Osten im weitesten Sinne, und ich möchte allen Beteiligten in Bahrain danken, die unsere Bemühungen unterstützen, insbesondere Mumtalakat. Stephane Cohen, Co-CEO von Racing Force Group und CEO von Racing Force Bahrain, nahm wie folgt Stellung: Seit 2015 unterhalten wir eine zunehmend enge Partnerschaft mit Bahrain International Circuit, und dies sichert uns die besten Bedingungen und Ressourcen dafür, unsere Stellung als führender Hersteller von Motorradhelmen auf dem neuesten Stand der Technik zu bekräftigen. Die Fertigstellung der Fabrikerweiterung in Sakhir ist ein weiterer wichtiger Schritt in dieser ausgesprochen erfolgreichen Allianz. Ausgehend von Bell Racing Helmets umfasst die Beziehung mit Bahrain International Circuit nunmehr die gesamte Racing Force Group, und nach der Investition von Mumtalakat können wir den Start des Baus eines zweiten Gebäudes in Sakhir melden. Die Anlage dient als strategisches Asset für die Erhöhung der Gesamtproduktion von Artikeln des Sortiments von OMP, einer weiteren führenden Marke der Rennsportbranche. Im Auftrag der gesamten Gruppe möchte ich der Organisation von Bahrain International Circuit, CE Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, Mumtalakat und der lokalen Community von Bahrain nochmals für ihre anhaltende Unterstützung danken. Nähere Informationen erhalten Sie über: Abdulelah Abdulla

