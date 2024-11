Startseite Vital Battery Metals schließt erstes Bohrprogramm im Vorzeige-Kupferprojekt Sting ab und stößt dabei auf eine Kupfermineralisier Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-04 16:18. 4. November 2024, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Vital Battery Metals Inc. (Vital oder das Unternehmen) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O), freut sich, den Abschluss seiner Herbst-Bohrkampagne 2024 auf dem unternehmenseigenen Kupferprojekt Sting (Projekt oder Sting) im Westen Neufundlands in Kanada bekannt zu geben. Im Rahmen des Programms wurden 5 Bohrlöcher über insgesamt 912 Meter niedergebracht (Abb. 1-2, Tabelle 1). In allen Bohrungen konnten Zonen mit einer Chalkopyrit- und Pyritmineralisierung* durchteuft werden, die in ihrer Form von Einsprengungen und Stringer bis hin zu halbmassiven Zonen in Verbindung mit Erzgängen oder regionalen lithologischen Kontakten und Verwerfungen reichen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77340/VitalBattery_041124_DE... Abbildung 1: Lageplan des Kupferprojekts Sting

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77340/VitalBattery_041124_DE... Abbildung 2: Bohrungen auf dem Kupferprojekt Sting im Überblick. Die dargestellten Bodenproben enthalten zusätzliche anomale Proben, die während der Sommerkampagne 2024 entnommen wurden. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Programms zählen: - Die Bohrungen nahmen mit den Bohrlöchern VB24-001 und VB24-002 zunächst das Vorkommen Jumbo (9,0 % Cu auf 9,1 m) (Assessment File 012G/08/0002) ins Visier. Die mit größerer Tiefe zunehmende Menge an Chalkopyrit-haltiger Mineralisierung in VB24-001 gipfelte in semi-massiven Sulfidabschnitten (Abb. 3) unmittelbar vor einem stark verworfenen Basalt-Gabbro-Kontakt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77340/VitalBattery_041124_DE... Abbildung 3: Semi-massive Chalkopyrit- und Pyritmineralisierung zwischen 101 und 101,25 m in VB24-001. - Zusätzliche Bohrungen weiter östlich zielten mit VB24-003 und VB24-004 auf IP-Aufladbarkeits- und Bodenprobenanomalien ab und führten zur Entdeckung weiterer in Erzgängen lagernder und semi-massiver Chalkopyrit-haltiger Abschnitte (Abb. 4).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77340/VitalBattery_041124_DE... Abbildung 4: Semi-massiver Chalkopyrit und Pyrit mit Spuren von Sphalerit in Zusammenhang mit Quarz-Karbonat-Erzgängen zwischen 28,75 und 29,05 m in VB24-003. - Ziel des letzten Bohrlochs VB24-005 war es, die Höffigkeit des Basalt-Gabbro-Kontakts, der in den ersten beiden Bohrlöchern durchteuft wurde, zu prüfen. Der Kontakt konnte erreicht werden, und in einem mehr als 10 Meter langen Abschnitt, der reich an Hyaloklastit-Basalt (brekzienartig) ist, konnte kurz vor dem Kontakt eine weitere Pyrit-Chalkopyrit-Mineralisierung festgestellt werden (Abb. 4). Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer und President von Vital, sagt dazu: Wir freuen uns, dass wir unsere ersten Beobachtungen aus unserer Bohrkampagne in diesem bisher unerprobten Gebiet mitteilen können; es stimmt uns optimistisch, dass die Anomalien und Mineralisierungen, die wir an der Oberfläche festgestellt haben, auch unter der Oberfläche zu finden sind. Die Ermittlung einer Chalkopyritmineralisierung in mehreren Bohrlöchern auf einer Streichlänge von über 200 Metern verdeutlicht eindrücklich das Potenzial dieses Konzessionsgebiets. Die Bohrungen im Rahmen dieses Programms konzentrierten sich auf die Gebiete in der Umgebung und unmittelbar östlich des Vorkommens Jumbo, wobei die Gebiete in der Umgebung der Vorkommen Red Lode (2,5 % Cu auf 1,8 m) (Assessment File 012G/08/0002) und Lode 9 (6,1 % Cu auf 2,8 m, Assessment File 012G/08/0078; die Leser werden darauf hingewiesen, dass eine Mineralisierung auf benachbarten Konzessionsgebieten nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf dem Konzessionsblock von Vital zulässt), die beide mit anomalen Boden- und Stichprobenergebnissen in Zusammenhang stehen, noch anhand Bohrungen erprobt werden müssen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77340/VitalBattery_041124_DE... Abbildung 5: Semi-massiver Pyrit und Chalkopyrit in einem hyaloklastitreichen Basalt zwischen 204,1 und 204,4 m in VB24-005. Tabelle 1: Detaillierte Informationen zu den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrlöchern Bohrloch-Nr. UTM-Koordinaten (NAD 83) Azimut (°) Neigung (°) Länge (m)

Easting Northing

VB24-001 417951 5464750 347 -55 159

VB24-002 417948 5464747 284 -46 162

VB24-003 418169 5464745 324 -56 192

VB24-004 418172 5464746 54 -47 147

VB24-005 418288 5464833 323 -50 252 *Vorsorglicher Hinweis: Obwohl die Sulfidmineralisierung, einschließlich der oben genannten spezifischen Sulfidminerale, visuell im Bohrkern festgestellt wurde, können diese Beobachtungen nicht zur Vorausberechnung der Erzgehalte oder der wirtschaftlichen Rentabilität herangezogen werden. Die Analyseproben wurden an SGS Canada Inc. überstellt; die Ergebnisse werden in ca. 6 Wochen erwartet. Quellennachweis:

Alle oben genannten Bewertungsdaten können unter folgendem Link der Provinz Neufundland und Labrador abgerufen werden: gis.geosurv.gov.nl.ca/ Qualifizierter Sachverständiger Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Alexander Timofeev, Ph.D., der Mitarbeiter bei der Firma Dahrouge Geological Consulting ist und als P.Geo in Quebec und Neufundland (Kanada) registriert ist, geprüft. Die in diesem Dokument erörterten Analyseergebnisse sind historischer Natur. Die Arbeiten bzw. Datenverifizierung durch einen qualifizierten Sachverständigen reichen nicht aus, um diese Ergebnisse im Sinne der Vorschrift NI 43-101 validieren zu können. Obwohl die historischen Ergebnisse möglicherweise nicht zuverlässig sind, ist Vital Battery Metals Inc. dennoch der Ansicht, dass sie Hinweise auf das Potenzial des Konzessionsgebiets geben und für zukünftige Explorationsprogramme relevant sind. Über Vital Battery Metals Inc. Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM |OTC: VBAMF | FWB: C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seiner Lithiumprojekte Schofield und Dickson Lake, seines Kupferprojekts Sting sowie seiner Kupfer-Gold-Projekte Vent. Das Kupferprojekt Sting erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 12.700 Hektar, beherbergt mehrere historische, von der Regierung von Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen und befindet sich innerhalb eines 50 km langen Korridors, der bekanntermaßen bedeutende vulkanogene Massivsulfid- (VMS), Kupfer-Quarz-Erzgang- und epithermale Goldvorkommen mit geringer Sulfidierung beherbergt. Das 1.562 Hektar große Kupfer-Gold-Projekt Vent befindet sich in British Columbia. Vital sondiert nach wie vor Projekte mit Wertsteigerungspotenzial, um sein Projektportfolio zu erweitern. Das Lithiumprojekt Schofield erstreckt sich über 8.824 Hektar und grenzt an das Lithiumprojekt Hearst von Brunswick Exploration. Das Projekt Schofield befindet sich rund 60 km südlich von Hearst (Ontario). Das Lithiumprojekt Dickson Lake umfasst 464 Bergbauclaims, die jeweils aus einer Parzelle bestehen, und erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 9.780 Hektar. Das Projekt befindet sich in der Nähe eines Lithiumprojekts der Firma Brunswick Exploration sowie unweit der von Imagine Lithium explorierten Lagerstätte Jackpot und der von Rock Tech bearbeiteten Lagerstätte Georgia Lake. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.vitalbatterymetals.com . Für das Board of Directors

info@vitalbatterymetals.com Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die Projektakquisition, die eine risikoarme Möglichkeit darstellt, das Unternehmen, das ein starkes Batteriemetallportfolio mit risikoarmen Möglichkeiten aufbaut, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und das Unternehmen, das einen ersten Arbeitsplan vorlegt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf das Projekt Sting und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt Sting, die Ergebnisse von Bohr- oder Explorationsprogrammen in der Zukunft und die erwarteten Ergebnisse jedweder Bohr- oder Explorationsprogramme, die in Zukunft absolviert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Vital Battery Metals Inc.

