Startseite Verschärfung des Anlegerschutzes nur im Rahmen der Prospektpflicht bei öffentlichen Angeboten – von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am So, 2024-11-03 10:45. Das Anlegerschutzstärkungsgesetz von 2021 verschärft die Bürokratie auf dem Risikokapitalmarkt und beeinträchtigt mittelständische Unternehmen bei der kapitalmarktorientierten Unternehmensfinanzierung ohne Banken. Nach Meinung von Dr. jur. Horst Werner ( dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de ) gilt das Gesetz nur für öffentliche Beteiligungs-Angebote mit BaFin-Verkaufsprospekten und für die VIB. Damit werden die BaFin-Prospekte mit einer Reihe von zusätzlichen Vorschriften nicht unwesentlich verteuert und durch die Aufhebung des Emittentenprivilegs die Platzierung erschwert. Der Vertrieb und die Platzierung am freien Kapitalmarkt dürfen nur noch über von der BaFin beaufsichtigte Vermittler-(Gesellschaften) stattfinden. Der Eigenvertrieb durch die Emittenten selbst ( = Emitterntenprivileg ) ist bei BaFin-Propekten nicht mehr erlaubt. Das „Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes“ vom Juli 2021 findet jedoch nur Anwendung im Rahmen von BaFin-Prospekten und Vermögens-Informationsblättern ( VIB ) und nicht bei den Prospektausnahmen ( beschränkter Anwendungsbereich ). Mit den vorgesehenen gesetzlichen Maßnahmen soll laut Bundesregierung ein Umfeld geschaffen werden, „in dem insbesondere auch Privatanlegern weitestgehend eigenständige Anlageentscheidungen ermöglicht werden. Das Anlegerschutzstärkungsgesetz – seit dem August 2021 in Kraft – gilt aber nicht für die BaFin-prospektfreien Bereichsausnahmen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 a VermAnlG. Die Anwendungsbereiche über die BaFin-Prospektpflicht haben gem. § 1 Abs. 1 des Vermögensanlagengesetzes ( VermAnlG ) und gem. § 2 Nr. 4 des Wertpapierprospektgesetzes ( WpPG ) ein „öffentliches Angebot“ von Finanzinstrumenten in der Form von nicht wertpapierverbrieften Vermögensanlagen oder als Wertpapiere zur Voraussetzung. In § 2 Nr. 4 des Wertpapierprospektgesetzes gibt es eine Legaldefinition des Rechtsbegriffs “öffentliches Angebot”: „Ein öffentliches Angebot ist eine Mitteilung an das Publikum in jedweder Form und auf jedwede Art und Weise, die ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die anzubietenden Wertpapiere ( bzw. Vermögensanlagen ) enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über den Kauf oder die Zeichnung dieser Wertpapiere ( bzw. Vermögensanlagen ) zu entscheiden“. Es muss sich also um ein (1) Angebot handeln und dieses Angebot muss (2) öffentlich erfolgen ( siehe dazu die Ausführungen der BaFin von 2013 und ergänzend 2019 zum „öffentlichen Angebot“ unter den Links : https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Prospekte/Wertpapiere/Prospektpflicht/p...

(2013 )

https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Prospekte/Wertpapiere/Prospektpflicht/p...

=7851724#doc7851732bodyText2 (2019 ) In dem Gesetz mit der offiziellen Bezeichnung „Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes" vom Juli 2021 werden ( nur ) bei BaFin-Prospekten Blind-Pools verboten und die Einschaltung von Mittelverwendungskontrolleuren verpflichtend vorgeschrieben. Ferner wird das Emittentenprivileg zur Eigenplatzierung aufgehoben und die Einschaltung von BaFin-beaufsichtigten Vertrieben, also die Fremdvermittlung durch Dritte vorgeschrieben. Das alles gilt jedoch nicht für die BaFin-prospektfreien Angebote von Finanzinstrumeten und Kapitalanlagen. Die Bereichsausnahmen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 a VermAnlG sind von dem neuen Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes nicht berührt ( so auch Prometheus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH – siehe https://www.prometheus-recht.de/anlegerschutz-vor-buergerbeteiligung-das... ). Auch die grundschuldbesicherten Darlehen gem. § 1 KWG sind von dem neuen Gesetz nicht erfaßt. Weitere Auskünfte erteilt der Wirtschaftsjurist und Kapitalmarktexperte Dr. jur. Horst Werner von der Dr. Werner Financial Service AG unter der Mail-Adresse dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de .