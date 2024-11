Startseite Verhalten bei einem Autounfall: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung Pressetext verfasst von RiskBOT am So, 2024-11-03 09:29. Ein Verkehrsunfall kann jedem von uns passieren. In solchen Situationen ist es entscheidend, richtig zu handeln, um sowohl sich selbst als auch anderen zu helfen und rechtliche sowie finanzielle Aspekte zu klären.

Hier ist eine hilfreiche Schritt-für-Schritt-Anleitung: 1. Unfallstelle absichern • Warnblinker einschalten: Dies signalisiert anderen Verkehrsteilnehmern, dass ein Unfall stattgefunden hat.

• Warndreieck aufstellen: Stellen Sie es in sicherem Abstand zur Unfallstelle auf.

• Warnweste tragen: Ziehen Sie eine Warnweste an, bevor Sie das Fahrzeug verlassen. Diese gehört zur Pflichtausstattung jedes PKW.

2. Notruf absetzen und Erste Hilfe leisten • Notruf (112): Informieren Sie die Rettungsdienste über den Unfall und den genauen Standort.

• Erste Hilfe leisten: Helfen Sie Verletzten, sofern es sicher ist, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. 3. Polizei benachrichtigen

• Informieren Sie die Polizei, besonders wenn es Verletzte gibt oder Sachschäden entstanden sind. Die Polizei dokumentiert den Unfall und erstellt ein Protokoll. 4. Unfall dokumentieren

• Informationen sammeln: Notieren Sie die Personalien aller Beteiligten und Zeugen sowie die Fahrzeugdaten (z. B. Kennzeichen).

• Fotos machen: Dokumentieren Sie die Unfallstelle, die Fahrzeuge und mögliche Schäden. Diese Aufnahmen können später zur Klärung des Geschehensablaufs beitragen. 5. Unfall der Versicherung melden

Die zuständige Versicherung hängt von der Schuldfrage ab:

• Unfall verursacht: Melden Sie den Vorfall Ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung.

• Gegenseitige Schuld: Wenden Sie sich direkt an die Versicherung des Unfallgegners.

• Teilschuld: Informieren Sie auch Ihre eigene Kfz-Haftpflichtversicherung. Diese wird zusammen mit der gegnerischen Versicherung den Fall prüfen und die Haftungsquote ermitteln.

• Zentralnotruf der Autoversicherer: 0800 250 260 0 (innerhalb Deutschlands) oder +49 40 300 330 300 (aus dem Ausland, Mo-Fr von 8.00-20.00 Uhr). Richtiges Verhalten als Unbeteiligter bei Unfällen

Rettungsgasse bilden

• Schnell reagieren: Halten Sie im Stau oder bei stockendem Verkehr an, um Platz für Rettungsfahrzeuge zu schaffen. Bilden Sie eine Rettungsgasse, indem Sie sich je nach Fahrbahn nach rechts oder links orientieren.

Verhalten bei einem Unfall im Tunnel

• Ruhe bewahren: Schalten Sie den Warnblinker ein und bleiben Sie im Fahrzeug, wenn es sicher ist.

• Notruf absetzen: Informieren Sie die Einsatzkräfte über den Unfallort im Tunnel.

• Evakuierung: Befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte, falls eine Evakuierung notwendig ist. Fazit

