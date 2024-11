Startseite CryptoBlox unterzeichnet geänderten und neu formulierten Aktienkaufvertrag für die Übernahme von Blockchain Fintech Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-11-02 00:08. Cryptoblox will seine diversifizierte Blockchain-Strategie mit strategischer Übernahme abrunden Vancouver, B.C., 1. November 2024 / IRW-Press / CryptoBlox Technologies Inc. (das Unternehmen oder Cryptoblox) (CSE: BLOX) freut sich bekannt zu geben, dass es am 31. Oktober 2024 einen verbindlichen geänderten und neu formulierten Aktienkaufvertrag (der geänderte Vertrag) über die Übernahme von 100 % von Blockchain Fintech Unipessoal LDA (Blockchain Fintech), einem portugiesischen Unternehmen, das Blockchain-basierte Finanztechnologien entwickelt, unterzeichnet hat. Mit dem geänderten Vertrag werden die Bestimmungen der Übernahme, die ursprünglich am 5. März 2024 bekannt gegeben wurden, geändert. Das Unternehmen ist ausgesprochen erfreut über die Vereinbarung dieser sehr strategischen Übernahme, die bei Transaktionsabschluss den letzten Bereich unserer diversifizierten Blockchain-Ökosystem-Strategie abschließen wird, erklärte Akshay Sood, CEO von CryptoBlox. Wir haben sehr viel Mühe in diesen Abschluss gesteckt und sind absolut begeistert, dass wir in der Lage sind, einen geänderten Vertrag zu erzielen, so Herr Sood weiter. Gemäß dem geänderten Vertrag wird CryptoBlox 100 % der im Umlauf befindlichen Aktien von Blockchain Fintech erwerben und als Gegenleistung 25.000.000 Stammaktien von CryptoBlox (die Vergütungsaktien) zu einem angenommenen Preis von 0,20 $ pro Vergütungsaktie mit einem angenommenen Wert von insgesamt 5.000.000 $ ausgeben. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, unter anderem der Genehmigung der Canadian Securities Exchange und der Zufriedenheit von CryptoBlox im Hinblick auf seine Due-Diligence-Prüfungen. Bei Transaktionsabschluss ist ferner eine Vermittlungsprovision von 1.750.000 Stammaktien zu zahlen. Neben der Ausgabe der Vergütungsaktien sieht der geänderte Vertrag eine Earn-Out-Gegenleistung vor, die an die Verkäufer von Blockchain Fintech zahlbar ist, wonach: (i) bei Abschluss der Entwicklung einer mobilen Anwendung für eine Non-Custodial Wallet für Kryptowährungen unter Nutzung der Technologie von Blockchain Fintech (die App) 10.000.000 weitere Stammaktien von Cryptoblox (Earn-Out-Aktien) ausgegeben werden; (ii) bei der Einnahme der ersten 500.000 $ an kumulativen Umsätzen durch das Unternehmen aus der App oder einem Produkt, das auf der Basis des von Blockchain Fintech erworbenen geistigen Eigentums entwickelt und veröffentlicht, herausgegeben oder anderweitig verbreitet wurde (ein Produkt), weitere 10.000.000 Earn-Out-Aktien ausgegeben werden; (iii) bei Veröffentlichung, Herausgabe oder anderweitiger Verbreitung eines Produkts (mit Ausnahme der App) durch das Unternehmen weitere 10.000.000 Earn-Out-Aktien ausgegeben werden; und iv) bei Veröffentlichung, Herausgabe oder anderweitiger Verbreitung eines zweiten Produkts (mit Ausnahme der App) durch das Unternehmen weitere 10.000.000 Earn-Out-Aktien ausgegeben werden. Falls und wenn Earn-Out-Aktien ausgegeben werden, werden diese sämtlich zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,20 $ pro Aktie ausgegeben. Ich möchte allen Beteiligten von CryptoBlox und Blockchain Fintech für ihre harte Arbeit, ihre Geduld und die Entschlossenheit, mit der sie auf diese Übernahme hingearbeitet haben, danken. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Übernahme das Fundament für den Aufbau eines der spannendsten Unternehmen unserer Branche legen wird, erklärte Herr Sood. Wir freuen uns außerordentlich, unseren Weg gemeinsam mit Blockchain Fintech weiterzugehen, und sind zuversichtlich, dass diese Übernahme eine signifikante Wertschöpfung für unsere Aktionäre bedeutet, so Herr Sood abschließend. Für das Unternehmen

Akshay Sood

Chief Executive Officer Über CryptoBlox Technologies Inc. CryptoBlox Technologies Inc. ist ein Unternehmen für Blockchain-Technologieinfrastruktur, das sich auf den Aufbau seiner diversifizierten Blockchain-Ökosystem-Strategie konzentriert, die aus dem Mining digitaler Assets und deren Infrastruktur, Mining-Produkten und -technologie sowie strukturierten digitalen Blockchain-Produkten und -Services besteht. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.cryptoblox.ca oder telefonisch unter 236-259-0279. Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sicht des Managements auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Plan des Unternehmens, Blockchain Fintech zu übernehmen; dass die Übernahme von Blockchain Fintech den letzten Teil der diversifizierten Blockchain-Ökosystem-Strategie des Unternehmens abschließt; die in der geänderten Vereinbarung vorgesehenen Earn-Outs; dass die Übernahme von Blockchain Fintech das Fundament für den Aufbau eines der spannendsten Unternehmen unserer Branche legt; und dass die Übernahme von Blockchain Fintech eine signifikante Wertschöpfung für die Aktionäre des Unternehmensbedeutet. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen einer zukunftsgerichteten Aussage als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder missbilligt und übernimmt keinerlei Verantwortung für ihre Angemessenheit und Genauigkeit. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Cryptoblox Technologies Inc.

Akshay Sood

2400 - 1055 West Georgia St

V6E 3P3 Vancouver, BC

Kanada email : info@cryptoblox.ca Pressekontakt: Cryptoblox Technologies Inc.

Akshay Sood

2400 - 1055 West Georgia St

V6E 3P3 Vancouver, BC email : info@cryptoblox.ca Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten