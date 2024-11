Startseite Aktives Therapieren bei MOMENTH Bad Cannstatt: Physiotherapie neu gedacht. Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-01 08:35. MOMENTH Bad Cannstatt setzt neue Maßstäbe in der Physiotherapie durch einen aktiven, ganzheitlichen Therapieansatz mit der einzigartigen MOMENTH-Methode. MOMENTH Bad Cannstatt steht für einen neu gedachten Ansatz in der Physiotherapie. Der Fokus liegt auf aktivem Therapieren - ein Ansatz, der Patienten ermutigt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Dabei wird auf Bewegung als zentrales Element gesetzt, um die Selbstheilungskräfte des Körpers zu fördern. Anstelle von passiven Behandlungen, bei denen der Therapeut die Hauptarbeit übernimmt, stehen aktive Übungen und eine kontinuierliche Begleitung durch Experten im Vordergrund. Dieser neue Ansatz hebt MOMENTH von herkömmlichen Physiotherapieeinrichtungen ab und setzt

auf eine ganzheitliche Betreuung. Patienten werden nicht nur behandelt, sondern aktiv in den Therapieprozess eingebunden, um langfristig ihre Beschwerden zu lindern und ihre Lebensqualität zu verbessern. Durch den intensiven Austausch zwischen Therapeuten und Patienten wird jeder Behandlungsplan individuell angepasst, um den bestmöglichen Erfolg zu gewährleisten. Physiotherapie als aktiver Prozess: Mehr als nur Schmerzlinderung Während viele herkömmliche Ansätze der Physiotherapie sich auf die Schmerzlinderung konzentrieren, geht MOMENTH einen Schritt weiter. Die Philosophie hinter dem aktiven Therapieren basiert auf der Erkenntnis, dass nachhaltige Gesundheit nur durch eine aktive Rolle des Patienten erreicht werden kann. Anstatt Symptome lediglich zu behandeln, werden bei MOMENTH die Ursachen der Beschwerden in den Fokus genommen. Dies geschieht durch gezielte Bewegungsanalysen und individuelle Trainingspläne, die langfristige Erfolge versprechen.

Aktive Therapie bedeutet für MOMENTH nicht nur körperliche Übungen, sondern auch eine geistige Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Patienten wird das Bewusstsein für die eigene Gesundheit geschärft und die Eigenverantwortung gestärkt. Der Therapieerfolg hängt somit nicht nur von der Expertise des Therapeuten ab, sondern maßgeblich von der aktiven Mitarbeit des Patienten. Individuelle Behandlungspläne für nachhaltige Erfolge Bei MOMENTH gibt es keine Standardtherapien. Jeder Patient bringt unterschiedliche Voraussetzungen, Bedürfnisse und Ziele mit, die bei der Erstellung eines Behandlungsplans berücksichtigt werden. Der Therapieprozess beginnt mit einer ausführlichen Anamnese und einer detaillierten Bewegungsanalyse, die als Grundlage für die Entwicklung eines maßgeschneiderten Programms dient. Die Therapeuten bei MOMENTH setzen auf moderne, evidenzbasierte Methoden, die sich durch jahrelange Forschung und Praxis bewährt haben. Das Ziel ist es, nicht nur akute Beschwerden zu lindern, sondern vor allem auch die langfristige Gesundheit und Mobilität der Patienten zu fördern. Die kontinuierliche Anpassung des Trainingsplans, je nach Fortschritt des Patienten, gewährleistet, dass jeder Schritt auf dem Weg zur Genesung optimal begleitet wird. MOMENTH-Methode

Die aktive Therapie wird zudem mit der MOMENTH-Methode erweitert. Diese basiert auf vier zentralen Säulen: der klassischen Physiotherapie, einem medizinisch fundierten Training mit Fokus auf Beweglichkeit und Kraftaufbau, sowie der Ernährung und der gezielten Zufuhr von Nährstoffen. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht nachhaltigere und effektivere Therapieergebnisse. Besuchen Sie die Website für weitere Informationen und buchen Sie Ihren Termin noch heute: https://momenth.com

Herr Denis Langenbucher

Ziegelbrennerstr. 5

70374 Stuttgart

Deutschland fon ..: 0 (0711) 47988280

web ..: https://momenth.com/

MOMENTH Bad Cannstatt ist eine moderne Physiotherapiepraxis, die sich auf aktive Therapiekonzepte spezialisiert hat. Das erfahrene Team aus Therapeuten und Gesundheitsexperten entwickelt individuelle Behandlungspläne, die auf die langfristige Genesung und das Wohlbefinden der Patienten ausgerichtet sind. Mit innovativen Methoden und einem ganzheitlichen Ansatz bietet MOMENTH nachhaltige Lösungen für körperliche Beschwerden und setzt dabei auf die aktive Mitwirkung der Patienten.

