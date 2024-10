Startseite Global Uranium Corp. absolviert über seinen Claims in Wyoming Messungen zur Erfassung von radiometrischen Daten und Drohnenaufna Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-10-31 16:29. 31. Oktober 2024 - Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | FWB: Q3J) (das Unternehmen) freut sich, den Abschluss einer Datenerhebung mittels Radiometrie und drohnengestützter Bildgebung über ausgewählten Mineralclaims in den Bergbaurevieren Copper Mountain und Great Divide in Wyoming bekannt zu geben. Die Messungen konzentrierten sich auf zwei Hauptzonen: die Airline Nr.2-Claims im Bergbaurevier Copper Mountain und die Big Bend-Claims im Bergbaurevier Great Divide. Ziel der Messungen war es, neben detaillierten Drohnenaufnahmen auch radiometrische Aufklärungsdaten zu sammeln, um das geologische Verständnis dieser strategischen Konzessionsgebiete zu verbessern. Die Datenerfassung und die Anpassungen der Messraster verliefen erfolgreich. Alle Änderungen wurden in Echtzeit vorgenommen, um den sich verändernden Feldbedingungen Rechnung zu tragen. Die Erfassung weiterer Daten wurde letztlich durch die in dieser Region früh einsetzenden Schneefälle behindert und diese Phase des Feldprogramms damit beendet. Die von den Airline Nr.2- und Big Bend-Claims gesammelten Daten werden einer umfassenden Analyse unterzogen und in das Explorationsmodell von Global Uranium eingebunden. Nach Abschluss der ersten Messungen wird das Unternehmen die nächsten Schritte zum weiteren Ausbau seiner Konzessionsgebiete in Wyoming sondieren. Dazu zählen auch die Vorbereitung der Unterlagen für eine Bohrgenehmigung und die Planung möglicher Folgeexplorationen in der kommenden Saison. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Herr Tasheel Jeerh seine Funktion als President des Unternehmens zurückgelegt hat. Herr Jeerh wird in eine Beraterrolle wechseln und dem Unternehmen weiterhin bei der Leitung des Northwest Athabasca Joint Venture Project, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, zur Seite stehen. Herr Ungad Chadda, der CEO des Unternehmens, erklärt: Im Namen des Teams von Global Uranium möchten wir uns bei Tasheel ganz herzlich für sein Engagement und seine Verdienste in seiner Führungsrolle als President von Global Uranium bedanken. Wir können seine Beiträge nicht genug würdigen und sind dankbar, dass er uns auch weiterhin mit seinem Fachwissen in einer Beraterrolle, vor allem im Hinblick auf unser 'Northwest Athabasca Joint Venture Project', erhalten bleibt. Wir schätzen es sehr, dass er dem Unternehmen auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Eine Beschreibung der vom Unternehmen durchgeführten Datenverifizierungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen finden Sie im entsprechenden Fachbericht des Unternehmens mit dem Titel NI43-01 Technical Report on the Northwest Athabasca Project vom 27. Juni 2024, den Sie im Firmenprofil auf www.sedarplus.ca nachlesen können. ÜBER GLOBAL URANIUM CORP. Der Schwerpunkt der Tätigkeit von Global Uranium Corp. liegt auf der Exploration und Erschließung von Uranprojekten vor allem in Nordamerika. Das Unternehmen ist derzeit an zwei Uranprojekten in Kanada beteiligt: am Projekt Northwest Athabasca in der Region Nordwest-Athabasca der kanadischen Provinz Saskatchewan und am Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von fünf weiteren Uranprojekten in mehreren Regionen des US-Bundesstaates Wyoming - unter anderem im Great Divide Basin District, im Gas Hills District und im Copper Mountain District - unterzeichnet. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS Ungad Chadda

info@globaluranium.com ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Obwohl diese Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Möglichkeit, dass das Unternehmen, den Erlös nicht wie erwartet verwendet, oder möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen kanadischen Explorationsausgaben zu tätigen, um den Verzicht auf die Flow-Through-Bergbauausgaben zu unterstützen; und das Risiko, dass sich die FT-Aktien nicht als Flow-Through-Aktien im Sinne des Steuergesetzes qualifizieren; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; betriebliche Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken; Eigentums- und Umweltrisiken; und Risiken im Zusammenhang mit dem Nichterhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen. Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Global Uranium Corp.

