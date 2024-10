Asante kündigt Finanzierungspaket im Wert von 525 Mio. $ an

(Alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

Paket zur vollständigen Finanzierung des transformativen Wachstumsplans für Bibiani und Chirano in Ghana

CEO Dave Anthony und CFO David Wiens veranstalten am Montag, den 4. November um 8:00 Uhr Pacific Time / 11:00 Uhr Eastern Time / 17:00 Uhr MEZ ein interaktives Live-Webinar. Investoren sind eingeladen, sich über den untenstehenden Link anzumelden.

Vancouver, British Columbia, 30. Oktober 2024 / IRW-Press / Asante Gold Corporation (CSE: ASE | GSE: ASG | FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC: ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich, über aktuelle Entwicklungen in Bezug auf ein geplantes Finanzierungspaket im Wert von 525 Mio. $ (das Finanzierungspaket) zu informieren, welches der vollständigen Finanzierung seiner Wachstumspläne und der Rekapitalisierung seiner kurzfristigen Verbindlichkeiten dienen soll. Das Finanzierungspaket soll in zwei Phasen abgewickelt werden und wird voraussichtlich die bereits zuvor gemeldete Privatplatzierung von Aktien im Wert von 100 Mio. $ sowie zusätzliche Finanzierungstransaktionen im Wert von 425 Mio. $ umfassen, einschließlich einer umfassenden Refinanzierungsvereinbarung (Kinross-Refinanzierung) mit Kinross Gold Corporation (Kinross), der Ausgabe von vorrangigen Schuldtiteln, ghanaischen Anleihen und Gold-Stream-Vereinbarungen.

Der Abschluss dieses umfassenden Finanzierungspakets wird einen bahnbrechenden Moment in der Geschichte von Asante darstellen. Es wird unsere Bilanz grundlegend verbessern und die Umsetzung unseres Wachstumsplans unterstützen, um bis 2028 eine Goldproduktion von mehr als 500.000 Unzen pro Jahr zu erreichen Es wird auf den NI 43-101 Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate, Chirano Gold Mines Limited, Ghana, West Africa vom 30. April 2024 (gültig zum 31. Dezember 2023) und den NI 43-101 Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate, Mensin Gold Bibiani Limited vom 30. April 2024 (gültig zum 31. Dezember 2023) verwiesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Die Einzelheiten sind in der Pressemeldung von Asante vom 1. Mai 2024 zusammengefasst.

, und das bei deutlich niedrigeren Betriebskosten Nicht-IFRS-konforme Kennzahl. Eine Beschreibung, wie diese Kennzahlen berechnet werden, sowie ein Abgleich dieser Kennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren Kennzahlen, die gemäß IFRS festgelegt, definiert oder bestimmt wurden und in den Jahresabschlüssen des Unternehmens für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2024 dargestellt sind, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Nicht-IFRS-konforme Kennzahlen.

, meint Dave Anthony, President und CEO von Asante, und fügt hinzu: Wir freuen uns darauf, unsere neuen ghanaischen und internationalen Finanzierungspartner willkommen zu heißen, die die einmalige Chance erkennen, die sich uns bietet, Bibiani-Chirano angesichts einer historischen Goldhausse als Afrikas nächstes führendes Goldrevier zu etablieren.

WICHTIGSTE ECKDATEN

- Finanzierungspaket im Wert von 525 Mio. $ zur vollständigen Finanzierung von Wachstumsplänen und Bilanzerfordernissen, einschließlich:

o Bibiani: Grubenerweiterung, Sulfidaufbereitungsanlage, Umsiedlung von Gemeinden, unterirdische Minenerschließung

o Chirano: mobile Ausrüstung, unterirdische Erschließung und Erweiterung, Aufrüstung der Anlagen

o Kinross: Refinanzierung, einschließlich Umwandlung in Eigenkapital und Stundung von geschuldeten Beträgen

o Tilgung anderer kurzfristiger Verbindlichkeiten

- Phase 1: Finanzierung im Wert von 325 Mio. $, die bis Ende 2024 abgeschlossen werden soll, einschließlich:

o Privatplatzierung von Aktien im Wert von 100 Mio. $, wie bereits angekündigt

o Kinross-Refinanzierung im Wert von (ca.) 100 Millionen $, einschließlich einer Erhöhung der Beteiligung an Asante auf 9,9 %

o Dollargebundene Anleihe von 75 Mio. $ in lokaler Währung, finanziert durch strategische ghanaische Institutionen

o Syndizierte Gold-Stream-Fazilität über 50 Mio. $

- Phase 2: Finanzierung im Wert von 200 Mio. $, die Anfang 2025 abgeschlossen werden soll, einschließlich

o Vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 150 Mio. $, die von FirstRand Bank Limited (über ihre Rand Merchant Bank Division [RMB]) als Initial Mandated Lead Arranger und Bookrunner arrangiert wird

o Standby-Eigenkapitalzusage in Höhe von 50 Mio. $ von einem strategischen Investor

Endeavour Financial fungiert als Finanzberater des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Finanzierungspaket. Der Abschluss der in dieser Pressemeldung bekannt gegebenen Transaktionen unterliegt unter anderem der Aushandlung und Unterzeichnung von endgültigen Vereinbarungen, dem Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung durch bestimmte Gegenparteien und dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen durch die Börsenaufsicht.

Anleger sind eingeladen, sich für ein interaktives Live-Webinar zur Erörterung der Ergebnisse des technischen Berichts am Montag, den 4. November, um 8:00 Uhr Pacific Time / 11:00 Uhr Eastern Time / 17:00 Uhr MEZ anzumelden, das von CEO Dave Anthony und CFO David Wiens veranstaltet wird und unter folgendem Link eingesehen werden kann: 6ix.com/event/asante-gold-financing-package .

PHASE 1 DER FINANZIERUNG: 325 Mio. $

Das Unternehmen plant, das Finanzierungspaket im Wert von 325 Millionen $ bis Ende 2024 abzuschließen. Die Phase-1-Finanzierung wird voraussichtlich die Fortführung aller wichtigen Kapitalprojekte in den in Betrieb befindlichen Minen von Asante ermöglichen, wozu auch die Fertigstellung der Sulfidaufbereitungsanlage (Bibiani), die Fortsetzung der Abraumarbeiten für den Tagebau, die Umsiedlung von Gemeinden (Bibiani), unterirdische Erschließungsarbeiten (Bibiani und Chirano), die Aufrüstung der mobilen Ausrüstung sowie Minenerschließungs- (Chirano) und Ressourcenerweiterungsaktivitäten (Bibiani und Chirano) gehören. Es sollen auch die wichtigsten finanziellen Verpflichtungen erfüllt werden, die eine Barzahlung an Kinross (weiter unten näher beschrieben) und die Finanzierung des Bergbauunternehmens bei Bibiani umfassen, sodass eine rechtzeitige Inbetriebnahme der Ausrüstung für die geplante Erweiterung der Hauptgrube sichergestellt werden kann.

Privatplatzierung von Aktien

Wie am 24. September 2024 bekannt gegeben wurde, hat das Unternehmen die endgültigen Unterlagen für eine Privatplatzierung von Aktien im Wert 100 Millionen $ unterzeichnet, in deren Rahmen es ohne Brokerbeteiligung 90.666.667 Stammaktien zu einem Kaufpreis von 1,50 C$ pro Stammaktie verkaufen wird, um einen Bruttoerlös von insgesamt 100 Millionen $ zu erzielen (das Emissionsangebot). Die erste Tranche des Emissionsangebots in Höhe von 25 Mio. $ wurde am 29. Oktober 2024 abgeschlossen. Eine zweite Tranche in Höhe von 35 Mio. $ wird voraussichtlich am oder um den 14. November 2024 abgeschlossen, eine dritte Tranche in Höhe von 40 Mio. $ voraussichtlich am oder um den 5. Dezember 2024.

Kinross-Refinanzierung

Das Unternehmen hat Fortschritte bei der Erarbeitung der endgültigen Unterlagen hinsichtlich der Refinanzierung einer Summe von etwa 100 Mio. $ der derzeit ausstehenden Beträge im Zusammenhang mit dem Erwerb einer 90%igen Beteiligung an der Mine Chirano von Kinross durch Asante gemacht. Gemäß den vorgeschlagenen Bedingungen der Kinross-Refinanzierung wird Asante eine Barzahlung in Höhe von 65 Mio. $ für die vom Unternehmen geschuldete unbezahlte aufgeschobene Gegenleistung tätigen und die Ablösung eines Akkreditivs zur Unterstützung der Rekultivierungsverpflichtungen für die Mine Chirano abschließen.

Nach Leistung der Barzahlung und Ablösung des Akkreditivs gemäß den vorgeschlagenen Bedingungen durch Asante wird Kinross: (i) einen Teil der ausstehenden geschuldeten Beträge in Eigenkapital des Unternehmens umwandeln, sodass sich seine Beteiligung auf Grundlage des letzten Aktienausgabepreises vor Abschluss der Transaktion auf 9,9 % erhöht; (ii) die verbleibenden Beträge nach Berücksichtigung der Eigenkapitalumwandlung vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange in eine Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von sechs Monaten nach Fälligkeit der vorrangigen Kreditfazilität, einem Zinssatz von 3,0 % (in Form von Sachleistungen) und einem Aktienumwandlungspreis, der 25 % über dem letzten Aktienausgabepreis vor Abschluss der Transaktion liegt, umwandeln; und (iii) auf seine bestehenden Sicherungsrechte an den nachgeordneten Unternehmen, die Eigentümer der Mine Chirano sind, verzichten.

Ghanaische Anleihe

Das Unternehmen hat eine Anleiheemission in Ghana (die Anleihe) mit einem angestrebten Wert von 75 Mio. $ aufgelegt; zu den potenziellen Anlegern gehören Pensionsfonds und vermögende Privatpersonen in Ghana.

Die Anleihe soll eine Laufzeit von sechs Jahren haben, wobei die Zinsen während der gesamten Laufzeit vierteljährlich in bar gezahlt werden und der Kapitalbetrag im letzten Jahr getilgt wird. Die Anleihe lautet auf den ghanaischen Cedi, wobei der Kapitalbetrag an den Wechselkurs des US-Dollar nach Abschluss gebunden ist.

Die Anleihe wird im Rahmen des Basisprospekts über 400 Mio. $, der, wie am 19. September 2024 bekannt gegeben wurde, von der ghanaischen Börsenaufsichtsbehörde und der Ghana Stock Exchange genehmigt wurde, begeben, und wird am Markt für festverzinsliche Papiere der Ghana Stock Exchange notiert.

Gold-Stream

Ziel des Unternehmens ist es, einen syndizierten Gold-Stream (der Stream) in Höhe von 50 Mio. $ abzuschließen, wobei der Investitionsausschuss zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung interessierte Parteien im Wert von 25 Mio. $ genehmigt hatte. Im Rahmen des Streams im Wert von 50 Mio. $ wird das Unternehmen voraussichtlich 1,25 % des förderbaren Goldes aus den Minen Bibiani und Chirano zu 20 % des aktuellen Marktpreises verkaufen. Der Stream wird voraussichtlich Bestimmungen für einen 50%igen Rückkauf und eine Reduzierung des Stream-Satzes von 1,25 % auf 0,60 % (der auf 0,30 % reduziert wird, wenn der Rückkauf in Anspruch genommen wird) enthalten, nachdem bestimmte Lieferschwellen erreicht wurden.

PHASE 2 DER FINANZIERUNG: 200 MIO. $

Das Unternehmen plant, den Restbetrag von 200 Mio. $ des Finanzierungspakets Anfang 2025 abzuschließen, um zusätzliches Working Capital und Liquidität für die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie bis 2025 bereitzustellen.

Vorrangige Kreditfazilität

Es ist eine vorrangige Kreditfazilität (die vorrangige Kreditfazilität), bestehend aus einem befristeten Darlehen (das Darlehen) in Höhe von 100 Mio. $ und einer revolvierenden Kreditfazilität (die RCF) in Höhe von 50 Mio. $, vorgesehen. Das befristete Darlehen soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben, wobei ein Tilgungsaufschub von 18 Monaten und eine Tilgung des Kapitalbetrags im Laufe der folgenden 42 Monate vorgesehen ist, während die RCF eine Laufzeit von drei Jahren haben soll.

RMB wurde als Initial Mandated Lead Arranger und Bookrunner für die vorrangige Kreditfazilität ernannt Das Finanzierungsangebot steht unter anderem unter dem Vorbehalt des Eingangs aller anderen noch ausstehenden internen Genehmigungen, etwaiger Know your Customer-Erfordernisse von die RMB und die Ausarbeitung der endgültigen Unterlagen, sodass diese in formaler und inhaltlicher Sicht für beide Seiten zufriedenstellend und für FirstRand Bank Limited, handelnd über ihre Rand Merchant Bank Division (RMB), und Asante Corporation S.A. (Asante) akzeptabel sind. Die Bedingungen der vorgeschlagenen Fazilitäten sind streng privat und vertraulich und verbleiben zwischen RMB, Asante und seinen Aktionären/verbundenen Unternehmen. Keine der Parteien darf die entsprechenden Unterlagen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von RMB an Dritte weitergeben.

. Die Kreditgenehmigungen von RMB und lokalen Banken, die sich wahrscheinlich an der Fazilität beteiligen werden, belaufen sich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung auf etwa 50 % des angestrebten Betrags.

Standby-Eigenkapitalzusage

Das Unternehmen hat von einem strategischen Aktionär eine Standby-Eigenkapitalzusage in Höhe von 50 Mio. $ bis 2025 erhalten, die zum Zeitpunkt des Abschlusses der vorrangigen Kreditfazilität in Kraft tritt, falls eine solche Investition erforderlich ist, um die Mindestliquiditätsanforderungen gemäß den Vereinbarungen der vorrangigen Kreditfazilität zu erfüllen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Anthony, P.Eng., Mining and Mineral Processing, President und CEO von Asante, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano und setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange und an der Börse in Ghana notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com .

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dave Anthony, President & CEO

Frederick Attakumah, Executive Vice President und Country Director

info@asantegold.com

+1 604 661 9400 oder +233 303 972 147

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Aussagen zu den Bedingungen des Finanzierungspakets und seiner einzelnen Komponenten, Prognosen zur Goldproduktion und zu den Gesamtkosten, zum Fortschritt wichtiger Investitionsprojekte in den Betriebsstätten des Unternehmens, zum Zeitpunkt und zur Fähigkeit des Unternehmens, jede Transaktion im Rahmen des Finanzierungspakets und der zweiten und dritten Tranche des Angebots, den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Bezug auf das Finanzierungspaket zu erhalten, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Finanzierungspaket, die Finanzierungsinitiativen, die vom Unternehmen vorangetrieben werden, und den Abschluss einer weiteren Änderung des Aktienkaufvertrags durch Kinross und Asante. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen, die Unfähigkeit des Unternehmens, eine oder alle Transaktionen, aus denen sich das Finanzierungspaket zusammensetzt, zu den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bedingungen oder zu anderen für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen abzuschließen, sowie der Goldpreis.

Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446. Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

