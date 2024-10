Startseite Kindle Ausgabe: Happy Halloween - Kulinarischer und literarischer Gruselspaß Pressetext verfasst von Kummer am Mo, 2024-10-28 06:48. Schnell noch ein E-Book für die gruseligste Nacht des Jahres herunterladen. Sie wollen doch auch, dass Ihre Halloweenparty ein Hit wird. Happy Halloween. Buchtipp „ „Happy Halloween - Kulinarischer und literarischer Gruselspaß“ genau richtig.“

Buchbeschreibung:

Mit den Rezepten aus diesem Buch wird Ihre Halloweenparty ein schaurig-schönes Erlebnis.

Die Gerichte hören sich furchteinflößend an, so wie es sich zu Halloween gehört - aber keine Angst, sie schmecken zum Gruseln lecker und schrecklich gut.

Und als besonderes Bonbon gibt es einige Gruselgeschichten sowie Bastelideen. Eine Anleitung, wie man selbst eine Kürbisfratze schnitzen kann, fehlt natürlich auch nicht. Und gelacht werden darf ebenfalls! So steht einer tollen Halloweenparty wirklich nichts mehr im Wege.

Happy Halloween! ASIN:? B0CCW8DD48

ISBN-13: 978-3757826864 Rezepttipp: Larven-Quark (© Happy Halloween Kulinarischer und literarischer Gruselspaß, Britta Kummer, Christine Erdiç)

Zutaten für 2 Personen:

150 g geschälte Krabben

100 g Magerquark

100 g Joghurt

1 EL TK Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Dill)

1 EL Zitronensaft

1 - 2 Prisen Salz

2 - 3 Prisen Pfeffer

Zubereitung:

Krabben waschen und trocken tupfen.

TK Kräuter antauen lassen. Dann klein hacken.

Magerquark, Joghurt und Zitronensaft verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Nun die Kräuter und Krabben unterheben. Buchtrailer "Happy Halloween - Kulinarischer und literarischer Gruselspaß"

https://youtu.be/HwAzcsbg8yU Rezepte:

Möhren-Glubscher, Monster-Augen, Larven-Quark, Lucifer-Salat, Blutsalat, Blutsauger-Suppe, Feurige Blutsuppe, Knusprige Kürbisgesichter, Monster-Bällchen, Augäpfel, Halloween-Kartoffeln, Wurst-Mumien, Fledermausflügel, Blutige Finger, Grünspan-Omelett, Totenköpfe, Wurm-Frikadellen, Bluthirn, Spinnen-Würstchen, Glubschaugen, Würmer-Glibber, Spinnen-Pudding, Wurm-Erde, Ungeheuer, Kakerlakensnack, Gruselbretzel, Spinnen-Cräcker, Glubschis, Blutpopcorn, Kürbis-Mandarinen, Blutraupe, Vampir Cocktail, Würmer-Blubber, Schwarze Hexe, Blutkonserve, Hexen-Shake, Warmer Krötenschleim, Kürbis-Suppe, Kürbis-Orangen-Suppe, Kürbis-Auflauf, Kürbis-Pizza, Kürbis-Ketchup, Kürbis-Aufstrich, Apfel-Kürbis-Marmelade, Kürbis-Bratling, Kürbis-Punsch, Kürbis-Dessert, Kürbis-Zimt-Muffins Geschichten:

Ich habe dich erwartet

Der Fluch

Der alte Friedhof

Das Halloweenhaus Mehr über die Autorinnen unter:

https://brittasbuecher.jimdofree.com/

https://christineerdic.jimdofree.com/

