Alltagsbegleitung für Senioren: Unterstützung für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben

In einer alternden Gesellschaft, in der der Bedarf an individueller Unterstützung für ältere Menschen stetig wächst, erhält die Alltagsbegleitung die Selbstständigkeit und Lebensqualität von Senioren.

Der demografische Wandel führt dazu, dass Deutschland immer älter wird. So wird die Zahl der Menschen ab 80 Jahren laut der 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes noch bis etwa 2030 bei rund sechs Millionen liegen. Ab Anfang der 2030er-Jahre wird sie dann für etwa 20 Jahre kontinuierlich zunehmen und im Jahr 2050 nach der hier betrachteten Variante auf gut 9,1 Millionen steigen. Das führt zu steigenden Herausforderungen in der Betreuung alter Menschen.

"Um die Bedürfnisse von Senioren stärker in den Fokus rücken, gewinnt das Konzept der Alltagsbegleitung zunehmend an Bedeutung. Diese spezielle Form der Unterstützung geht weit über einfache Haushaltshilfe hinaus und ermöglicht es Senioren, trotz körperlicher oder kognitiver Einschränkungen ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu führen. Dabei wird nicht nur die alltägliche Bewältigung erleichtert, sondern auch das emotionale Wohlbefinden und die soziale Teilhabe der Senioren gefördert", sagt Stefan Lux, Geschäftsführer der SHD Seniorenhilfe Dortmund und SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe, einem Spezialdienstleister für die Vermittlung von Kräften in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de). Das Unternehmen stellt an Rhein und Ruhr, in Westfalen und in der Region Rhein-Nahe für Senioren Betreuungskräfte für ein 24-Stunden-Konzept zur Verfügung und ist auch als Dienstleister für Entlastungen im Alltag gemäß Sozialgesetzbuch anerkannt.

Der Experte für die Seniorenbetreuung in häuslicher Gemeinschaft betont: "Die Bedeutung der Alltagsbegleitung im Leben älterer Menschen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit zunehmendem Alter werden einfache Tätigkeiten wie der Gang zum Supermarkt oder das Sauberhalten der eigenen Wohnung oft zu einer großen Herausforderung. Hier setzt die Alltagsbegleitung an, indem sie den Senioren hilft, diese Aufgaben zu bewältigen und damit ein Stück Normalität und Selbstbestimmung zu bewahren. Darüber hinaus bieten Alltagsbegleiter emotionale Unterstützung, die für das Wohlbefinden älterer Menschen von zentraler Bedeutung ist. Durch Gespräche, gemeinsame Aktivitäten und die bloße Anwesenheit einer vertrauten Person wird das Gefühl von Isolation und Einsamkeit gemindert, was positiv auf die mentale Gesundheit wirkt."

Alltagsbegleitung umfasst eine Vielzahl von Unterstützungsleistungen, die darauf abzielen, das tägliche Leben älterer oder hilfsbedürftiger Personen zu erleichtern. Dazu gehören Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen, Hilfe bei der Körperpflege, Unterstützung beim An- und Auskleiden, Begleitung zu Arztterminen oder Spaziergängen. Ein zentrales Ziel der Alltagsbegleitung ist es, die Selbstständigkeit der Senioren so weit wie möglich zu erhalten, indem ihnen die notwendige Unterstützung für ein eigenständiges Leben geboten wird. Wichtig dabei ist, dass Alltagsbegleiter keine medizinischen oder pflegerischen Aufgaben übernehmen, die eine spezielle Fachausbildung erfordern würden. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die Unterstützung im Alltag und die Förderung des Wohlbefindens ihrer Klienten.

In Deutschland ist die Alltagsbegleitung durch das Sozialgesetzbuch (SGB) geregelt, insbesondere durch das SGB XI, das die soziale Pflegeversicherung betrifft. Pflegebedürftige Personen im Sinne des SGB XI können Leistungen für eine ambulante Betreuung, die auch die Alltagsbegleitung einschließt, in Anspruch nehmen. Diese Leistungen werden im Rahmen der sogenannten Betreuungs- und Entlastungsangebote gewährt. Solche Angebote sollen dazu beitragen, Pflegepersonen zu entlasten und gleichzeitig Pflegebedürftigen zu helfen, so lange wie möglich in ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben und soziale Kontakte zu pflegen. § 45a SGB XI beschreibt die Angebote zur Unterstützung im Alltag und betont, dass diese zur Entlastung von pflegenden Angehörigen und zur Unterstützung der Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen dienen sollen. Für die Inanspruchnahme dieser Leistungen ist es erforderlich, dass die Alltagsbegleiter entsprechend qualifiziert sind und die Dienstleistungen von der Pflegekasse anerkannt werden. Es handelt sich hierbei um Leistungen, die zusätzlich zu den regulären Pflegeleistungen erbracht werden können und somit eine wertvolle Ergänzung zur klassischen häuslichen Pflege darstellen.

"Wir als SHD Seniorenhilfe bieten durch unsere Anerkennung als Dienstleister für Entlastungen im Alltag gemäß § 45a SGB XI die Unterstützung im Alltag, in der Freizeit und im Haushalt durch die stundenweise Seniorenbetreuung an. Die von uns eingesetzten Betreuungskräfte sind den Umgang mit älteren Menschen und Pflegebedürftigen gewohnt und entsprechend für diese wichtige Aufgabe geschult beziehungsweise sensibilisiert. Die Leistungen der stundenweisen Seniorenbetreuung sind weitreichend und entsprechen bis auf die ausdrücklich ausgenommene Grundpflege, grundsätzlich denen der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft", betont Stefan Lux. Alltagsbegleitung leisteten damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Würde und Autonomie im Alter und böten sowohl für die Senioren selbst als auch für deren Angehörige eine wichtige Entlastung.

