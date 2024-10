Neptune stellt Unternehmensupdate bereit und gibt Marketingkampagne sowie das Staking von 31.715 Solana bekannt

Vancouver (British Columbia) - 25. Oktober 2024 / IRW-Press / Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) (Neptune oder das Unternehmen), eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada, freut sich, ein Unternehmensupdate bereitzustellen.

Neptune schürft weiterhin Kryptowährungen durch Proof-of-Work- und Proof-of-Stake. Die Bitcoin-Umsätze werden sicher mittels Cold Storage aufbewahrt, während die Umsätze aus Staking entweder aufgezinst oder für den Erwerb weiterer Bitcoins verwendet werden.

Neptune befindet sich angesichts einer starken Bilanz in einer günstigen Position, um von dem, was als Wiederaufnahme eines Blockchain-Bullenmarktzyklus angesehen wird, zu profitieren. Die wesentlichen finanziellen und betrieblichen Höhepunkte sind folgende:

- Neptune besitzt zurzeit 349 BTC gesichert mittels Cold Storage. Dieser Bestand wächst durch den Betrieb von Proof-of-Work-Mining, Optionsgeschäfte, Käufe und die Verwendung von Staking-Einnahmen für Akquisitionen.

- Zu Beginn des Jahres kaufte Neptune 26.964 Solana (SOL) zu einem Preis von 64 USD pro SOL. Zum Zeitpunkt des Erwerbs war dies ein Abschlag von 67 % auf den Marktpreis und am 24. Oktober 2024 lag der Marktpreis bei 180 USD pro SOL. Neptune setzt zurzeit 31.715 SOL im Staking ein und erzielt damit Einnahmen in Höhe von etwa 7,25 % pro Jahr.

- Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Token, das das Management von Zeit zu Zeit neu ausrichtet, um den Bestand und die Gewinne zu optimieren. Zurzeit besitzt Neptune 193.000 ATOM, 140 ETH, 50.000 DOT, 1,3 Millionen GRT und kleinere Positionen an Ocean, FTM, DASH, Juno und anderen. Der Großteil dieser Token wird im Staking eingesetzt und bringt je nach Asset einen Gewinn von 3 bis 20 %.

- Per 25. Oktober 2024 generieren die Betriebe bei den heutigen Token-Preisen etwa 220.000 $ pro Monat. Dieses Einnahmenniveau schwankt in Abhängigkeit der Entwicklung des Token-Preises erheblich.

- Neptune prüft kontinuierlich wachstumsfördernde Möglichkeiten, die Bilanz zu verbessern, wie etwa den Erwerb von Solana von einem insolventen Unternehmen oder den Erwerb von Aktien von SpaceX.

- Neptune verfügt über einen Barbestand in Höhe von 4,6 Millionen Dollar bei erstklassigen kanadischen Banken, der ausreichend Kapital für über zwei Jahre Betrieb ohne den Verkauf von Token oder eine Kapitalbeschaffung bietet.

- Das Unternehmen ist mit seinen NCIB-Aktienrückkäufen auf dem öffentlichen Markt aktiv gewesen und hat regelmäßig Aktien erworben und eingezogen, wenn die Bedingungen optimal waren.

- Das Unternehmen hat keine Schulden und es sind keine Warrants derzeit für den Erwerb von Aktien ausständig.

Wir sind begeistert von den jüngsten Fortschritten des Unternehmens und den besser werdenden Marktbedingungen. Da der Kryptowährungsbereich den aktuellen Haussezyklus fortsetzt, befindet sich Neptune in einer perfekten Position, um aus diesem Momentum Kapital zu schlagen. Unsere vielfältigen Beteiligungen - von Bitcoin über aufstrebende Assets wie Solana bis hin zu unserer einzigartigen Investition in SpaceX - bieten unvergleichliche Wachstumsmöglichkeiten. Mit dem Beginn einer neuen Marketingkampagne möchten wir die Sichtbarkeit von Neptune erhöhen und weiterhin einen langfristigen Wert für unsere Aktionäre schaffen. Wir freuen uns auf die Zukunft und sind zuversichtlich, dass Neptune weiterhin eine führende Rolle in der Landschaft der digitalen Aktiva spielen wird, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune.

Dienstleistungsvertrag hinsichtlich Marketingkampagne

Das Unternehmen hat mit Native Ads Inc. (Native Ads) einen Dienstleistungsvertrag datiert mit 23. Oktober 2024 unterzeichnet, dem zufolge Native Ads eine Marketingkampagne für ein Honorar in Höhe von bis zu 150.000 USD mit einer Laufzeit von bis zu sechs Monaten oder bis zur Erschöpfung des Honorars durchführen wird. Im Rahmen des Vertrags wird Native Ads eine umfassende digitale Werbekampagne für das Unternehmen durchführen, wobei etwa 75 % des Kampagnenbudgets für Cost-per-Click-Kosten, Medieneinkauf und Content-Vertrieb sowie Suchmaschinenmarketing aufgewendet werden. Das restliche Budget wird für die Erstellung von Inhalten, die Webentwicklung, die Entwicklung kreativer Werbung, die Suchmaschinenoptimierung, die Kampagnenoptimierung sowie für Reporting- und Data Insights-Dienstleistungen aufgewendet werden. Native Ads ist eine Full-Service-Werbeagentur mit Sitz in New York und Vancouver, BC. Native Ads ist vom Unternehmen unabhängig und besitzt weder direkt noch indirekt Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens oder das Recht auf den Erwerb solcher Anteile. Die Beauftragung von Native Ads unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) ist eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada und steht an vorderster Front der Kryptowährungs- und Blockchain-Landschaft. Neptune betreibt operative Betriebe entlang des ganzen Ökosystems der digitalen Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin-Mining, Proof-of-Stake-Mining, Blockchain-Knoten, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und andere damit verbundene Spitzentechnologien. Unser kontinuierliches Streben nach Innovation und strategischem Wachstum ermöglicht es uns, kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten zu suchen und den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren. Für weitere Informationen über Neptune Digital Assets Corp. besuchen Sie bitte unsere Website unter www.neptunedigitalassets.com oder folgen Sie uns auf X (@NeptuneDAC).

FÜR DAS BOARD:

Cale Moodie, President und CEO

Neptune Digital Assets Corp.

1-800-545-0941

www.neptunedigitalassets.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die, obwohl sie von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Abschlussprüfer, die die verbleibenden Prüfungspunkte in Bezug auf die jährlichen Einreichungen abschließen; die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Neptune Digital Assets Corp.

Cale Moodie

2800 Park Place - 666 Burrard Street

V6C 2Z7 Vancouver, BC

Kanada

email : info@neptunedash.com

