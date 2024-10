Startseite Black Friday Schnäppchenjagd im Paradies: Kandima und Nova Maldives locken mit Rabatten von bis zu 60% Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-10-25 12:50. Auch auf den Malediven lockt der Black Friday mit Rabatten der Superlative. Die Malediven-Inselresorts Kandima und Nova Maldives locken am Black Friday, dieses Jahr am 29. November, bei Buchungen auf den Webseiten der Resorts mit satten Rabatten. Das Nova Maldives bietet bis zu 46 % Nachlass die Villenpreis in allen Kategorien inklusive der Verpflegungspauschalen. Das Kandima Maldives setzt beim Rabatt sogar noch einen drauf. Satte 60 % Nachlass gibt das Inselresort zum Black Friday. Als Geschenk legen beide Resorts eine Sunset Cruise für 2 Personen und einen 30-minütige Spa-Session für 2 Personen obendrauf. Buchbar sind Aufenthalte zu den Black Friday-Tarifen vom 29. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025. Wer also seinen Winterurlaub 2024/25 oder Sommerurlaub 2025 noch nicht gebucht hat, ist am Black Friday beim Kandima und Nova Maldives genau richtig. Die Lifestyle-(Desti)Nation Kandima Maldives erstreckt sich auf einer Länge von drei Kilometer im Dhaalu Atoll. Das Kandima-Resort Erlebnis ist immer ein wenig anders als normal: kreativ, ungewöhnlich, überraschend, unkonventionell und niemals langweilig - von der Einrichtung, über die Aktivitäten bis hin zur Kulinarik. Kandima Maldives verkörpert innovativ das Beste, was die modernen Malediven zu bieten haben. Bei Kandima ist man stolz auf echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und auf ein Resort mit innovativen Lösungen, die die neuesten Technologien einsetzen. Kandima Maldives ist ein fast revolutionäres Lifestyle-Resort-Konzept im Luxussegment der Malediven aber mit erschwinglichen Preisen. Das Resort ist etwas für Gäste jeden Alters: Familien, junge Paare, Freundesgruppen, Tauchbegeisterte, Hochzeitsreisende usw. Egal ob man Entertainment und gleichgesinnte Gesellschaft schätzt, oder nur Entspannung, Wasser- und Inselabenteuer, Wellness und Fitness möchte oder einfach nur Zeit mit den Liebsten sucht: Dieses Strandresort ist ein regelrechter Lifestyle-Hub, aber nicht zu teuer und auch ideal für ein junges Publikum, das sich amüsieren möchte. Das Resort ist mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Yoga, Boxing, Aquaholics Watersport- und Tauchzentrum und vielem mehr wohl eines der sportlichsten Resorts der Malediven. "Ein Ort für alle" möchte das außergewöhnliche Resort sein und bietet dafür erschwingliche Ferien im Herzen der Malediven. Mehr Infos zum Kandima Maldives unter: https://kandima.com/ Das Nova Maldives steht für ein zeitgenössisches "All-Inclusive-Community"-Konzept: Eine Insel für die Seele, ein Ort zum Abtauchen, Erleben, Abheben, Begegnen - perfekt für seelenverwandte Millennials. Die naturbelassene Insel im Herzen des beliebten Süd-Ari-Atolls der Malediven steht für den Genuss unvergesslicher, gemeinsamer Erlebnisse. Nova liegt im Herzen des Süd-Ari-Atolls, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen Velana entfernt. Die natürliche Insel mit Seele und ihrem zeitgenössischen "All-Inclusive-Community" Konzept ist für echte Verbundenheit konzipiert. Nova ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein Ort, an dem Menschen den Moment erleben und gemeinsam mit der Nova Community in ein Malediven-Erlebnis eintauchen. Mehr Infos zum Nova Maldives unter: https://nova-maldives.com/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Pulse Hotels & Resorts

Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland fon ..: 089/35612488

web ..: https://nova-maldives.com/

email : annette.zierer@zierercom.com Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: "Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst". Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern. Pressekontakt: ziererCOMMUNICATIONS

Annette Zierer

Effnerstraße 44 - 46

81925 München fon ..: +49-89-356 124-88 Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten