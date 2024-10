Startseite Hotel Sportalmmm: Direkt an der Piste für ein unvergleichliches Skivergnügen in Zauchensee Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-10-25 12:24. Erleben Sie den nahtlosen Übergang vom gemütlichen Hotelzimmer zur schneebedeckten Piste im Hotel Sportalmmm Die Vorzüge des Skifahrens in Zauchensee sind vielfältig. Doch dank der einzigartigen Lage des Hotel Sportalm Dolschek, direkt an der Piste, lässt sich das Skivergnügen auf ein ganz neues Niveau heben. Das Hotel Sportalmmm in Zauchensee , liebevoll geführt von der Familie Dolschek, liegt in der idyllischen Alpenregion Zauchensee. Mit seiner privilegierten Lage am Fuße der Skipiste bietet das Hotel einen nahtlosen Einstieg in die Welt des Wintersports. Skifahrer aller Könnerstufen schätzen die sofortige Nähe zur Piste und die Möglichkeit, den Tag auf den Skiern zu beginnen, ohne Zeit für lange Fahrten oder den Transport von Ausrüstung aufwenden zu müssen. Das Hotel in Zauchensee bietet aber mehr als nur eine günstige Lage. Die gemütlichen Zimmer, das hauseigene Restaurant mit einem breiten Angebot an regionalen und internationalen Speisen, sowie der Wellnessbereich für entspannende Stunden nach der Piste, sorgen für einen rundum angenehmen Aufenthalt. Die Region Zauchensee ist bekannt für ihre hervorragenden Wintersportbedingungen mit zuverlässigen Schneeverhältnissen und einer breiten Palette von Pisten für alle Schwierigkeitsgrade. Durch die direkte Anbindung an das Skigebiet von Zauchensee-Flachauwinkl und die Ski amadé, genießen Gäste des Hotel Sportalm Dolschek eine beeindruckende Vielfalt an Ski- und Snowboardmöglichkeiten. Das Hotel Sportalm A. Dolschek GmbH ist stolz darauf, seinen Gästen ein unvergleichliches Ski-Erlebnis bieten zu können - mit der Piste direkt vor der Haustür. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hotel Sportalm Roland Dolschek GmbH

Herr Roland Dolschek

Zauchensee 27

5541 Altenmarkt Zauchensee

Österreich fon ..: +43 6452 4006

web ..: https://www.sportalmmm.com/

email : info@sportalmmm.com Das Vier Sterne Hotel Sportalm begrüßt seine Gäste im Herzen der Skiwelt amadé und der Salzburger Sportwelt und bietet weit mehr als einfach nur Skigenuss. Neben 70 Pistenkilometern direkt vor der Haustür warten hier Erholung und Wellness sowie persönliche Atmosphäre und bester Service. Erleben Sie Wohlfühltage der ganz besonderen Art im Vier Sterne Hotel Sportalm in Zauchensee! Pressekontakt: Hotel Sportalm Roland Dolschek GmbH

Herr Roland Dolschek

Zauchensee 27

5541 Altenmarkt Zauchensee fon ..: +43 6452 4006

web ..: https://www.sportalmmm.com/

email : presse@top-ranking.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten