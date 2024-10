Startseite Die Freude am Spiel: Warum Kinder Obra Spielplatzgeräte lieben Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-10-25 11:58. Mit Obra Spielplatzgeräten tauchen Kinder in eine Welt voller Abenteuer und Phantasie. Entdecken Sie den Zauber des kindlichen Spiels! Jeder, der Kinder hat oder mit ihnen arbeitet, weiß, wie sehr sie Spielplätze lieben. Besonders die kinderfreundlichen Spielplatzgeräte von Obra sorgen dafür, dass Kinderherzen höher schlagen. Doch was ist es genau, das Kinder so sehr an Spielplätzen und insbesondere an den Geräten von Obra fasziniert? Die Spielplatzgeräte von Obra sind mehr als nur Unterhaltung - sie sind auch ein Ort, an dem Kinder lernen, wachsen und sich entwickeln. Ob sie klettern, rutschen oder schaukeln, Kinder verbessern ihre motorischen Fähigkeiten, lernen Grenzen zu erkennen und zu überwinden und erleben das pure Glück des unbeschwerten Spiels. Das vielfältige Sortiment an Spielplatzgeräten von Obra bietet verschiedene Optionen für unterschiedliche Altersgruppen und Interessen. Von Schaukeln und Rutschen über Klettertürme bis hin zu ganzen Spielplatzanlagen - jedes Gerät ist so konzipiert, dass es die Fantasie der Kinder anregt und sie ermutigt, kreativ zu sein und sich aktiv zu bewegen. Obra hat großen Wert auf die Sicherheit der Kinder gelegt. Die Spielgeräte sind stabil, langlebig und erfüllen die strengsten Sicherheitsstandards. Sie sind so konzipiert, dass sie den rauen Spielbedingungen standhalten und den kleinen Nutzern jahrelang Freude bereiten. Die Spielplatzgeräte von Obra ermöglichen den Kindern, ihre Umgebung spielerisch zu erkunden, neue Freundschaften zu schließen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Sie bieten den Kindern eine sichere und unterhaltsame Umgebung, in der sie einfach Kind sein können. Es ist kein Geheimnis, dass Kinder Spielplätze lieben. Was Obra jedoch einzigartig macht, ist die Art und Weise, wie sie ihre Spielgeräte designen und herstellen - mit Rücksicht auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und das ständige Streben, sichere und spaßige Spielumgebungen zu schaffen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

Seit über 40 Jahren entwickeln wir Spielgeräte, planen und errichten Spielplätze für jede Anforderung und jedes Budget. Egal, ob es sich um einen kompakten Spielbereich in einer Wohnanlage oder Gaststätte, einen multifunktionalen Spielplatz mit viel Bewegungsraum für Schule oder Kindergarten, einen Generationen-Spielplatz im urbanen Raum oder um einen individuellen themenbezogenen Spielplatz im touristischen Bereich handelt - wir bieten durchdachte Konzepte und qualitative Ausführung! Kunden aus ganz Europa zählen auf unser Know-how und die persönliche Beratung.

