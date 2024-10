Startseite JUWEL Betonbauteile unterstützt regionale Sportvereine und fördert den Nachwuchs Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-10-25 11:42. JUWEL Betonbauteile, seit über 28 Jahren als Spezialist für hochwertige Betonfertiggaragen in der Region etabliert, engagiert sich zunehmend auch im Sportbereich. In den letzten Jahren hat das Unternehmen mehrere lokale Sportmannschaften unterstützt und damit einen Beitrag zur Förderung von Nachwuchstalenten und sportlicher Gemeinschaft geleistet. So ist JUWEL nicht nur ein verlässlicher Partner für maßgeschneiderte Garagenlösungen, sondern auch ein aktiver Förderer der Region. Zu den jüngsten Sponsoring-Engagements gehört die Jugendmädchenmannschaft des Fußballvereins Westfalia 04 Gelsenkirchen, in der auch die Nichte einer JUWEL-Mitarbeiterin spielt. "Als Unternehmen sind wir eng mit unserer Region verbunden. Die Förderung des Sports ist für uns eine Möglichkeit, diesen Zusammenhalt aktiv zu leben und jungen Menschen Chancen zu eröffnen," erklärt Manfred Kruse, Geschäftsführer von JUWEL Betonbauteile. Kruse hebt hervor, dass der Sport mit Werten wie Teamgeist und Durchhaltevermögen ideal zum Unternehmensprofil passt und dass diese Werte auch für JUWEL selbst von großer Bedeutung sind. Das Engagement beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Fußball: Im Sommer unterstützte JUWEL den Tennisclub Blau-Weiß in Leichlingen, einen etablierten Club mit einer starken Jugendarbeit. "Der Austausch zwischen den Generationen und die Förderung sportlicher Leistungen sind uns wichtig. Als Förderer eines Tennisclubs können wir eine Umgebung unterstützen, die Respekt, Ehrgeiz und Fairplay fördert," so Kruse weiter. Zusätzlich sponsert JUWEL die Handballmannschaft des Neukirchener Turnvereins. Mit dieser Unterstützung möchte das Unternehmen zur Entwicklung der Handball-Abteilung beitragen und den Breitensport fördern. Der Geschäftsführer betont, dass das Unternehmen nicht nur finanzielle Hilfe bietet, sondern auch aktiv daran arbeitet, die Vereine langfristig zu stärken. "Es geht uns darum, Nachhaltigkeit auch im sozialen Umfeld zu leben und das Umfeld aktiv mitzugestalten. Diese Partnerschaften sollen eine langfristige Wirkung erzielen," erläutert Kruse. Durch die Sponsoring-Initiativen macht JUWEL Betonbauteile deutlich, dass Verantwortung und Engagement für die Region für das Unternehmen zentrale Bestandteile der Unternehmenskultur sind. Mit einem erfahrenen Team und einem hohen Qualitätsanspruch in der Fertigung bietet JUWEL seinen Kunden langlebige und funktionale Garagenlösungen. Das soziale Engagement im Bereich Sport ergänzt diese Philosophie, und JUWEL Betonbauteile plant, auch in Zukunft die sportliche Entwicklung der Region zu fördern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JUWEL Betonbauteile GmbH

Juwel Betonbauteile ist ein führender Anbieter von hochwertigen Fertiggaragen und Betonbauteilen mit langjähriger Erfahrung im Bauwesen. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine maßgeschneiderten, langlebigen und funktionalen Produkte aus, die sowohl privaten als auch gewerblichen Kunden zugutekommen.

