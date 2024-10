Startseite MAG kündigt Produktion aus Juanicipio für das dritte Quartal 2024 an Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-10-24 19:08. 23. Oktober 2024, Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder "MAG Silver") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ - meldet die Produktion von Juanicipio (56 % / 44 % Fresnillo plc ("Fresnillo") bzw. MAG) für das dritte Quartal ("Q3"), das am 30. September 2024 endete. Q3 Highlights - Konstanter Durchsatz: Die Anlage in Juanicipio konnte ihre Produktion mit 332.290 Tonnen verarbeiteten Erzes im dritten Quartal konstant halten, was dem zweiten Quartal entspricht und das dritte Quartal in Folge ist, in dem die Anlage in Juanicipio 100% Erz verarbeitet.

- Anhaltende Überperformance beim Gehalt: Der Gehalt des Silber Head Grade betrug im Quartal durchschnittlich 481 Gramm pro Tonne (g/t") und trug zu einem Jahresdurchschnitt von 485 g/t bei. Dies übertrifft weiterhin die Erwartungen und unterstreicht den hochgradigen Charakter der Lagerstätte Juanicipio.

- Verbesserte Metallgewinnung: Die Metallgewinnungsraten verbessern sich weiter, was den Erfolg der laufenden Betriebsverbesserungen und Kreislaufoptimierungen in der Juanicipio-Anlage unterstreicht.

- Robuste Produktion: Juanicipio erreichte starke vorläufige Produktionsschätzungen von 4,9 Millionen Unzen Silber und 10.801 Unzen Gold, was die vierteljährlichen Erwartungen übertraf und die Stärke der Anlage demonstriert.

- Guidance auf Kurs: Aufgrund der anhaltenden betrieblichen Leistung wird erwartet, dass die Silbergehalte am oberen Ende der revidierten Prognose (420 g/t bis 460 g/t) für 2024 liegen werden, was das Vertrauen in das langfristige Potenzial von Juanicipio stärkt. Umfassende Finanz- und Betriebsergebnisse werden voraussichtlich am 8. November 2024 veröffentlicht. Höhepunkte der Produktion im Vergleich (auf 100%-Basis): Q3 2024 Q2 2024 % Chg Q3 2023* % Chg YTD 2024 YTD 2023* % Chg

Milling t 332,290 336,593 -1.3% 322,249 3.1% 994,566 921,990 7.9%

Head grade

Silber g/t 481 498 -3.4% 523 -8.0% 485 474 2.3%

Gold g/t 1.32 1.20 10.0% 1.32 0.0% 1.28 1.23 4.1%

Blei % 1.58 1.56 1.3% 1.33 18.8% 1.50 1.07 40.2%

Zink % 2.83 2.99 -5.4% 2.25 25.8% 2.77 1.92 44.3%

Produktion

Silber koz 4,886 4,984 -2.0% 4,781 2.2% 14,315 12,306 16.3%

Gold oz 10,801 9,259 16.7% 9,434 14.5% 29,987 26,137 14.7%

Blei1 klb 10,656 9,956 7.0% 8,467 25.9% 29,319 19,164 53.0%

Zink2 klb 16,757 18,850 -11.1% 12,704 31.9% 50,260 29,667 69.4%

* Einschließlich des in den Aufbereitungsanlagen von Fresnillo, Saucito und Juanicipio verarbeiteten Materials.

1 Zurückgewonnenes Blei zu Bleikonzentrat.

2 Rückgewinnung von Zink zu Zinkkonzentrat. "Das dritte Quartal bestätigte erneut die Stärke und Qualität des Betriebs bei Juanicipio", sagte George Paspalas, President und CEO von MAG Silver. "Wir freuen uns, ein weiteres Quartal mit außergewöhnlichen Produktionsergebnissen von Juanicipio melden zu können. Starke Produktionszahlen, gepaart mit beständigen betrieblichen Verbesserungen, bestätigen die Qualität dieses Weltklasse-Assets und wir freuen uns auf das Wachstum und den langfristigen Erfolg, der vor uns liegt." Qualifizierte Person: Alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die von oder unter der Aufsicht von Gary Methven, P.Eng., der eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("National Instrument 43-101" oder "NI 43-101") ist, erstellt oder von ihm genehmigt wurden. Herr Methven ist nicht unabhängig, da er Vice President, Technical Services von MAG ist. Über MAG Silver Corp. ( www.magsilver.com) MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von hochgradigen Edelmetallprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. MAG entwickelt sich durch seine (44 %) Joint-Venture-Beteiligung an der Mine Juanicipio (4.000 Tonnen pro Tag), die von Fresnillo plc (56 %) betrieben wird, zu einem erstklassigen primären Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo neben der Untertageproduktion und der Verarbeitung von hochgradig mineralisiertem Material auch ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das auf mehrere äußerst viel versprechende Ziele abzielt. MAG führt auch mehrstufige Explorationsprogramme auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail in Utah und dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada durch. Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp. Kontakt zu Fausto Di Trapani, Finanzvorstand

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 oder als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden können (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf unsere Erwartungen hinsichtlich des Zeitplans und des Erfolgs des vollständigen Hochfahrens der Mühlenaktivitäten, der vorläufigen Schätzungen bezüglich der Produktion bei Juanicipio für das dritte Quartal 2024, der Verarbeitungsraten von Erschließungsmaterial, der zukünftigen Mineralproduktion und der Ereignisse oder Entwicklungen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem eine nachträgliche Änderung des Ansatzes des Unternehmens in Bezug auf die Vergütung von Führungskräften gegenüber dem von den Aktionären genehmigten Ansatz, das Versäumnis des Unternehmens, von der Toronto Stock Exchange die Genehmigung für die Erneuerung der nicht zugewiesenen Ansprüche im Rahmen der Pläne zu erhalten, Änderungen der geltenden Gesetze, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich jener Risiken, die in den von MAG Silver bei der Securities Exchange Commission (SEC") und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen offen gelegt werden. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments, und MAG Silver übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Es besteht keine Gewissheit, dass eine zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte beachten Sie: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu prüfen.

