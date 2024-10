Zijin Mining, Royalty-Partner von EMX, informiert über den aktuellen Stand der erweiterten Kupfer- und Goldproduktion in Serbien

Vancouver, British Columbia, 23. Oktober 2024 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass sein Royalty-Partner bei Timok in Serbien, Zijin Mining Group Co., Ltd. (Zijin), ungeprüfte Zwischenergebnisse veröffentlicht hat, die einen deutlichen Anstieg der Kupfer- und Goldproduktion bei Timok in der ersten Hälfte des Jahres 2024 aufzeigen. Zijin meldete eine Produktion von 90.008 Tonnen Kupfer und 2.894 Kilogramm Gold in Timoks Mine Cukaru Peki im ersten Halbjahr 2024 (siehe Zwischenbericht 2024 von Zijin Mining Group Co., Ltd.). Dies deckt sich mit den Rekord-Royalty-Einnahmen von 1.586.000 $, die EMX in seinem eingereichten Lagebericht (MD&A) für das zweite Quartal ausgewiesen hat. Auf Seite 7 des Zwischenberichts 2024 gibt Zijin ferner an, dass die Projekte Serbia Zijin Copper (einschließlich der Betriebe Bor von Zijin, die nicht Gegenstand der Royalty-Beteiligungen von EMX sind) und Serbia Zijin Mining (einschließlich der Mine Timok/Cukaru Peki, die Gegenstand einer Royalty-Beteiligung von EMX ist) zusammengenommen nun über eine Kapazität zur Produktion von 450.000 Tonnen Kupfer pro Jahr verfügen. Dies ist eine beträchtliche Steigerung gegenüber den Vorjahren.

Zijin hat bereits angekündigt, dass der Durchsatz seiner Verarbeitungsanlage bei Cukaru Peki von 12.000 Tonnen pro Tag auf 15.000 Tonnen pro Tag erhöht wird Laut Angaben auf der Seite zum Betrieb der Kupfer-Gold-Mine ukaru Peki auf der Webseite von Zijin, Zijinmining.com.

. Die Kapazitäts- und Produktionserweiterung bei Cukaru Peki ist Teil der laufenden Bemühungen von Zijin, Engpässe im Betrieb in Serbien zu beseitigen und dadurch zusätzliches Potenzial im Umfeld zu erschließen. Neben der laufenden Produktion in der Upper Zone bei Cukaru Peki bemüht sich Zijin auch um die Erschließung der darunter liegenden Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätte Lower Zone. Die Lagerstätte Lower Zone bei Cukaru Peki wird mittels Blockbruchbau (Block Caving) erschlossen, und EMX ist der Ansicht, dass sich die Mine Cukaru Peki zu einem der wichtigsten Blockbruchbau-Erschließungsprojekte der Welt entwickeln wird.

Auf Seite 6 des Zwischenberichts hebt Zijin auch das hochgradige Kupfer-Gold-Explorationspotenzial in seiner MG Zone im südlichen Teil der Kupfer- und Goldmine Cukaru Peki hervor. Wir wissen noch nicht, ob die Explorationsbemühungen von Zijin erfolgreich sein bzw. für EMX von Bedeutung sein werden. Es ist jedoch bemerkenswert, dass die neu beschriebene MG Zone im Zwischenbericht erwähnt wurde.

EMX beglückwünscht Zijin zu den hervorragenden Leistungen in den Bezirken Bor und Timok in Serbien. EMX hält derzeit eine NSR-Royalty von 0,3625 % für Zijins genehmigtes Explorationsgebiet Brestovac (einschließlich der Bergbaulizenzen Cukaru Peki) sowie für Teile der Explorationslizenz Jasikovo-Durlan Potak von Zijin nördlich der derzeit aktiven Mine Bor. EMX besitzt auch eine NSR-Royalty für Edelmetalle in Höhe von 2 % sowie eine NSR-Royalty für Basismetalle in Höhe von 1 % für die Lizenz Brestovac West, die unmittelbar neben und westlich der Bergbaulizenz Brestovac und der Mine Cukaru Peki liegt (siehe Abbildung 1). Sämtliche Royaltys von EMX bei Timok sind nicht gedeckelt und können nicht zurückgekauft oder reduziert werden. Das Unternehmen erhält derzeit vierteljährliche Royalty-Zahlungen von Zijin für die Kupfer- und Goldproduktion aus der Mine Cukaru Peki.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com .

