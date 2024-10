Startseite Taiwan Excellence präsentiert KI-gestützte Chirurgie Innovationen auf der MEDICA 2024 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-10-23 14:01. Taiwan ist führend bei KI-gestützten medizinischen Innovationen auf der MEDICA 2024, Deutschlands

größter Messe für das Gesundheitswesen Düsseldorf, 23. Oktober 2024 - Taiwan wird auf der MEDICA 2024 herausragende Innovationen im

Bereich Medizintechnik vorstellen, neben einer umfassenden Palette fortschrittlicher medizinischer Geräte auch KI-gestützte chirurgische Verfahren. Vom 11. bis 14. November werden 17 führende taiwanesische Unternehmen in der Messe Düsseldorf 28 Produkte vorstellen, die zur Spitze der weltweiten Innovationen im Gesundheitswesen gehören. Die Veranstaltung beginnt mit einer Pressekonferenz mit dem Titel "AI-Powered Surgeons: The Best Made in Taiwan" am 11. November von 14:00 bis 15:00 Uhr im Taiwan-Pavillon (Halle 16, Stand D02). Im Mittelpunkt stehen dabei KI-gestützte chirurgische Systeme, intelligente medizinische Geräte und Diagnosewerkzeuge der nächsten Generation, die versprechen, die Patientenversorgung und chirurgische Präzision neu zu definieren. In diesem Jahr nehmen über 300 taiwanesische Unternehmen an der MEDICA teil, um ihre neuesten Innovationen vorzustellen. Dank des florierenden Technologie-Ökosystems der Insel, der umfangreichen Datensätze aus der fortschrittlichen Infrastruktur des Gesundheitswesens und der starken politischen Unterstützung entwickelt sich Taiwan zunehmend zu einem wichtigen Akteur im globalen Medizinsektor, insbesondere in der Präzisionsmedizin. Auf der Pressekonferenz werden vier führende taiwanesische Unternehmen und ihre innovativen

Produkte vorgestellt. Brain Navi Biotechnology zeigt ein KI-gestütztes chirurgisches System, das die chirurgische Genauigkeit und die Ergebnisse für Patienten verbessert. MicroBase Technology

