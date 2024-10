Black Gold Exploration erweitert Explorationsflächen im Joint Venture mit LGX Energy

Akquisition zielt auf wichtige Öl- und Gaspachtgebiete in Clay County und Vigo County in Indiana

Vancouver, British Columbia, Kanada - 22. Oktober 2024 / IRW-Press / BGX - Black Gold Exploration Corp. (Black Gold oder das Unternehmen) (CSE: BGX) (FWB: P30) freut sich, die Erweiterung des Pakets von Öl-, Gas- und Mineralpachtgebieten in Clay County und Vigo County in Indiana um 822 Acres bekannt zu geben, die Gegenstand des laufenden Joint Ventures mit LGX Energy Corp. (LGX) sind. Dies erhöht die Gesamtfläche der im Rahmen des Joint Ventures gepachteten Flächen auf 911,9 Acres (die Pachtflächen). Bei der ursprünglichen Ankündigung am 7. August 2024 umfasste das gepachtete Landpaket nur 89,9 Acres. Diese zusätzlichen Flächen unterstreichen das Vertrauen von LGX in das Joint Venture und schaffen die Voraussetzungen für eine starke langfristige Zusammenarbeit zwischen den Parteien und den Erfolg in diesen Regionen. Die hinzugefügte Fläche stärkt auch die indirekte Präsenz von Black Gold in einer der vielversprechendsten Ölförderregionen im Mittleren Westen, wo LGX derzeit produziert und aktiv an weiteren Explorationsarbeiten beteiligt ist.

Die Explorationsflächen liegen strategisch günstig in der Nähe der bestehenden Produktionsanlagen von LGX. LGX nutzt seine umfangreichen proprietären seismischen 2D-Daten und hat jetzt mit fortgeschrittenen seismischen 3D-Explorationsarbeiten begonnen, um potenzielle Bohrstandorte auf den Pachtgebieten zu identifizieren. Zielsetzung ist die deutliche Steigerung der Öl- und Gasförderung in diesen wichtigen Countys.

Öl und strategische Investitionsmöglichkeiten in den USA

Durch den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten hat sich die Nachfrage nach stabilen und sicheren Energiequellen erhöht. Die robuste Infrastruktur in Clay County und Vigo County in Kombination mit der fortschrittlichen seismischen Technologie von LGX versetzt das Joint Venture von Black Gold mit LGX in die einzigartige Position, unmittelbare Produktionsmöglichkeiten zu ergreifen und gleichzeitig die Voraussetzungen für zukünftiges Explorationswachstum zu schaffen. In einem volatilen Energiemarkt unterstreicht dieser strategische Fokus auf etablierte Regionen das Potenzial für nachhaltige Renditen sowie für eine verbesserte Energiesicherheit und macht diesen Fokus zu einer attraktiven Wahl für Stakeholder, die sich in der sich entwickelnden Energielandschaft zurechtfinden müssen.

Wir sind begeistert von den größeren Pachtgebieten, die LGX Energy Corp. für unser Joint Venture gesichert hat. Diese Akquisition bekräftigt unser Engagement für die Bereitstellung stabiler, heimischer Energiequellen in einem Markt, der von globaler Instabilität geprägt ist. Wir hoffen, dass die fortschrittlichen Explorationsarbeiten von LGX mit der seismischen 3D-Technologie sicherstellen, dass wir weiterhin Bohrstandorte mit hohem Potenzial identifizieren, sagte Francisco Gulisano, CEO von Black Gold.

Im Auftrag des Unternehmens

Francisco Gulisano

236-266-5174

Chief Executive Officer

Suite 2400 - 1055 West Georgia Street

Vancouver, BC V6E 3P3

Tel. +1 (236) 266-5174

info@bgxcorp.com

bgxcorp.com

Über uns

BGX - Black Gold Exploration Corp. (CSE: BGX) (FWB: P30) ist ein Öl- und Gasexplorationsunternehmen, das sich der Schaffung von Shareholder-Value durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Öl- und Gasprojekten verschrieben hat. BGX verfügt derzeit über Assets in Argentinien und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bgxcorp.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Ansichten des Managements über zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht auf Aussagen in Bezug auf: (i) die zusätzlichen Pachtverträge, die den Grundstein für eine starke, langfristige Arbeitsbeziehung mit LGX legen und die Position von Black Gold in einer der vielversprechendsten Ölförderregionen im Mittleren Westen stärken; (ii) die Identifizierung von Bohrzielen durch seismische 2D- und 3D-Exploration in den Konzessionsgebieten Clay und Vigo County und deren Zielsetzung; (iii) die verstärkte Nachfrage nach stabilen und sicheren Energiequellen; (iv) die Positionierung des Unternehmens, um unmittelbare Produktionsmöglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die Voraussetzungen für zukünftiges Explorationswachstum zu schaffen; (v) das Potenzial für nachhaltige Erträge und verbesserte Energiesicherheit; (vi) das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung stabiler, heimischer Energiequellen in einem Markt, der von globaler Instabilität betroffen ist; und (vii) die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die es zu einer attraktiven Wahl für Interessengruppen macht, die sich in der sich entwickelnden Energielandschaft bewegen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich die Erwartungen einer zukunftsgerichteten Aussage als richtig erweisen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Einen umfassenden Überblick über alle Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken können, finden Sie in den auf SEDAR+ hinterlegten Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung des Unternehmens.

Weder die CSE noch der Regulierungsdienstleister der CSE (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BGX - Black Gold Exploration Corp.

Francisco Gulisano

Suite 2400 - 1055 West Georgia Street

V6E 3P3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@bgxcorp.com

Pressekontakt:

BGX - Black Gold Exploration Corp.

Francisco Gulisano

Suite 2400 - 1055 West Georgia Street

V6E 3P3 Vancouver, BC

email : info@bgxcorp.com