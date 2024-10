Startseite Ipsus 2020. Die Böden, der Jahrgang, die Intuition für einen großen Wein Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Mi, 2024-10-23 08:57. Unverwechselbar, unvergleichlich, unvergesslich: Ipsus, Chianti Classico Gran Selezione, steht bereit, der Welt den Jahrgang 2020 zu präsentieren und ein neues Kapitel seiner Geschichte aufzuschlagen. "Mit großem Stolz präsentieren wir den fünften Jahrgang des Ipsus", berichtet Giovanni Mazzei, Vertreter der jungen Generation der historischen Winzerfamilie der Marchesi Mazzei, die den Sangiovese in ihrer DNA haben. "Nach jahrelanger harter Arbeit, Hingabe und Forschung können wir uns über die bisher erzielten Ergebnisse freuen, einen Moment innehalten und uns wieder auf den Weg machen, genau wie das Reh, die Symbolfigur des Ipsus". Es war im Jahr 2006, als die Familie Mazzei das Anwesen Il Caggio in Castellina in Chianti erwarb und damit Hüter dieses einzigartigen Besitzes wurde. Niemand hatte zuvor an diesen Ort als Einzellage gedacht, um Sangiovese sortenrein zu vinifizieren. Schon beim ersten Jahrgang wurde das Potenzial erkannt und Il Caggio zu einem eigenständigen Betrieb mit dem Ziel, eine der absoluten Wein-Ikonen der Region zu erzeugen, die zahlreiche Liebhaber und Sammler begeistert. Il Caggio ist eine Oase, in der der Mensch als andächtiger Gast auf Zehenspitzen geht. Die unbefestigte, staubige Schotterstraße, die sich am Kamm der Anhöhe entlang schlängelt, führt zum Anwesen. Um diese Enklave herum nur Licht, Wald, das Rauschen des Windes in den Zweigen und Chianti Classico. Senkrecht zur Straße fallen die Weinberge auf beiden Seiten von einer Höhe von 361 Metern über dem Meeresspiegel bis auf 310 Meter ab. Die Böden sind geprägt durch tonhaltigen Schiefer vermischt mit kalkhaltigem Mergel und durchsetzt von Alberese-Gestein.

"Der hier wachsende Sangiovese hat mich schon bei der ersten Ernte beeindruckt", führt Giovanni weiter aus. "Im Laufe der Jahre wurde uns klar, dass unsere Aufgabe darin bestand, so wenig wie möglich zu tun, das Gleichgewicht des Weinbergs nicht zu verändern und nur darauf abzuzielen, das Potenzial dieses unglaublichen Crus zu maximieren". Der Jahrgang 2020 zeichnete sich durch mildes Wetter und gut verteilte Niederschläge aus, was zu einer Ernte von hervorragender Qualität führte. "Im Winter waren die Temperaturen genau richtig kalt und die Niederschläge ergiebig", kommentiert Gionata Pulignani, Leiter des Technik-Teams. "Im April wurde die Blüte durch einige kalte Nächte nicht beeinträchtigt, und der lange, heiße Sommer bescherte uns einen optimalen Reifeprozess. Außerdem haben die vereinzelten Regenfälle im Juni und September den Trockenstress gemildert und das Risiko phytosanitärer Probleme gebannt. Die Ernte verlief reibungslos innerhalb von 48 Stunden vom 22. bis 24. September". Giovanni Mazzei hat auf Il Caggio ein experimentelles Bio-Programm entwickelt, das auf einen regenerativen Weinbau abzielt. Das Weingut absorbiert fünfmal mehr CO2 als es ausstößt, und es werden Gründüngungen verwendet, um den Gehalt an organischen Stoffen im Boden zu erhöhen und gleichzeitig die Artenvielfalt des Agrarökosystems zu bereichern. "Der Ipsus 2020 ist vollmundig, strukturiert, harmonisch und außergewöhnlich lebhaft. Seine Hauptmerkmale sind seit jeher feine, elegante Tannine und ein langes, würziges Finale, das auf ein beachtliches Alterungspotenzial schließen lässt. Ein charaktervoller Sangiovese, eine zeitgenössische Stimme, die es versteht, die verborgendsten Nuancen seines Herkunftsgebiets mit einem minimalen Touch von Arroganz und dem Blick eines Träumers zu erzählen". Vom Ipsus 2020 wurden 4618 Flaschen, 350 Magnum und 50 Doppelmagnum abgefüllt, die ab Oktober 2024 auf dem Markt erhältlich sind. *** Ipsus ist der 2015 erstmals erzeugte Chianti Classico Gran Selezione, den die Familie Mazzei auf dem Podere Il Caggio erzeugt. Giovanni Mazzei ist die führende Gestalt und treibende Kraft hinter dem Weingut und bringt das gesamte Know-how von 600 Jahren Weinbaugeschichte der Familie mit. Ipsus ist frei, kostbar und vital, wie seine Symbolfigur, ein junges Reh, das ihn auf dem Seidenpapier, in das die Flaschen eingewickelt sind, darstellt. Ipsus ist ein sortenreiner Sangiovese mit einer beeindruckenden Ausdruckskraft, stolz auf seine Performance und selektiv im Vertrieb.