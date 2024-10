Graphite One sichert sich über Vereinbarungen den exklusiven Zugang zu branchenführenden Technologien für die Anodenherstellung

Die Umsetzung der Vereinbarungen zwischen Chenyu und Graphite One ist ein wesentlicher Schritt, um das Know-how für die Herstellung von anodenaktiven Materialien (AAM) für den US-Bedarf in der von G1 geplanten AAM-Anlage im Bundesstaat Ohio verfügbar zu machen

Ein führender AAM-Hersteller gewährt die Exklusivlizenz für den nordamerikanischen Markt

Graphite One kündigt die Zuteilung von langfristigen Incentives an

23. Oktober 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (GPH: TSXV; GPHOF: OTCQX; ISIN: CA38871F1027; WKN: A2PFXE) (Graphite One oder das Unternehmen), das in den Vereinigten Staaten eine komplette heimische Lieferkette für hochentwickelte Graphitmaterialien plant, hat heute bekannt gegeben, dass die Firma Graphite One Products Inc., eine indirekte 100 %-Tochter von G1 mit Sitz in Delaware, eine Technologielizenzvereinbarung und eine Beratungsvereinbarung (zusammen die Vereinbarungen) mit der Firma Hunan Chenyu Fuji New Energy Technology Co. Ltd. (Chenyu), einem Hersteller von anodenaktiven Materialien (AAM) mit Hauptsitz in Changsha City (China), unterzeichnet hat. Chenyu ist zurzeit als Lieferant von qualifizierten AAM für die Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien tätig. Die Vereinbarungen sind ein wichtiger Meilenstein für G1, wenn es darum geht, die heimische Lieferkette für Batteriematerialien in den USA mit führenden Technologien zur Herstellung von AAM zu unterstützen.

In den Vereinigten Staaten gibt es de facto keine Vermarktung von synthetischen Anodenbatteriematerialien. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarungen ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Errichtung einer heimischen Lieferkette für Lithium-Ionen-Batteriematerialien, so Anthony Huston, CEO von Graphite One. Die Belieferung der nordamerikanischen Lieferkette für Batteriematerialien mit bewährten Produkten verschafft G1 einen Wettbewerbsvorteil. Damit sichert sich das Unternehmen den raschen Einstieg in einen Markt, in dem die Entwicklung von Technologien rasend schnell voranschreitet.

Über die Vereinbarungen verschafft sich G1 Zugang zu den essentiellen AAM-Technologien eines erfahrenen AAM-Anbieters, der führende Batteriehersteller im kommerziellen Maßstab beliefert. Die Weiterentwicklung der AAM-Technologien schreitet rasch voran. Die Batteriehersteller stellen hohe Anforderungen an ihre Batterien wie schnelle Aufladung, hohe Dichte und lange Lebensdauer, und G1 sieht sich in der Lage, mit dieser Weiterentwicklung Schritt halten zu können.

Bei den Vereinbarungen handelt es sich um reine Dienstleistungsverträge, die keine direkte oder indirekte Kapitalbeteiligung an G1, keine Vertretung im Management oder Board of Directors von G1 oder eines seiner Beteiligungsunternehmen und keine direkten oder indirekten Rechte zur Einflussnahme auf die Projekte von G1 oder eines seiner Beteiligungsunternehmen vorsehen. Erwähnenswert ist, dass sich auch Großunternehmen wie General Motors www.bnnbloomberg.ca/investing/commodities/2024/09/12/gm-in-talks-to-buy-...

(NYSE: GM) und Ford media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2023/02/13/ford-taps-michigan-for-new-lfp-battery-plant--new-battery-chemis.html

(NYSE F) technischer Lizenzvereinbarungen für die Entwicklung von Elektrofahrzeug-Batterien bedient haben.

Vorbehaltlich einer Finanzierung plant G1 die Errichtung einer kommerziellen AAM-Anlage in der Stadt Warren in Ohio, in der diese Technologie zur Anwendung kommt.

Die Chenyu-Vereinbarungen umfassen:

1. Technologielizenzvereinbarung: Chenyu gewährt eine Exklusivlizenz für bestimmte AAM-Technologien gegen Entrichtung von Lizenzgebühren, die auf die Nettoumsätze von G1 aus dem Verkauf von mit dieser Technologie hergestellten AAM-Produkten pro Kalenderquartal eingehoben werden;

2. Beratungsvereinbarung: Chenyu bietet:

a. Beratung und Anleitung bei Planung, Bau, Inbetriebnahme und Betrieb der AAM-Anlage in Ohio gegen die Entrichtung von Meilensteingebühren durch G1, die den Verlauf der Ereignisse vom Beginn der Arbeiten an der Anlage durch die Beauftragung einer Planungs-, Beschaffungs- und Baumanagementfirma bis hin zur erfolgreichen Qualifizierung der in der Anlage hergestellten Lizenzprodukte durch G1 bei einem US-Kunden verfolgen.

b. Beratungs- und Betreuungsleistungen nach Bedarf auf Grundlage individueller Leistungsbeschreibungen für vereinbarte Honorare.

3. Weitere Vertragsbestimmungen:

a. Vorverhandlungsrecht für Produkte der nächsten Generation: Chenyu erklärt sich bereit, G1 fortschrittliche AAM-Technologien der nächsten Generation anzubieten, bevor diese anderen nordamerikanischen AAM-Herstellern angeboten werden;

b. Vorverhandlungsrecht für Zusatzmärkte: Chenyu erklärt sich bereit, G1 die Lizenzrechte an Chenyus AAM-Technologien in Europa, dem Vereinigten Königreich und dem Königreich Saudi-Arabien anzubieten, bevor diese anderen AAM-Herstellern angeboten werden.

Chenyu behält sich das Recht vor, die Technologielizenzvereinbarung und die Beratungsvereinbarung aus Gründen der Zweckmäßigkeit zu beenden, wenn es G1 nicht gelingt, vor dem 31. Juli 2025 eine für die Abwicklung der technischen Planung, Beschaffung und Errichtung zuständige Firma unter Vertrag zu nehmen, die bei der Ausarbeitung der AAM-Anlage in Ohio unterstützend tätig ist. Wenn Chenyu eine der beiden Vereinbarungen bei Nichterfüllung dieser Auflagen durch G1 beendet, wird automatisch auch die jeweils andere Vereinbarung beendet.

Im Hinblick auf die Entwicklungen zur Herstellung einer Anlage in Ohio hat G1 sein Unternehmen intern umstrukturiert und indirekte,100%ige US-Tochtergesellschaften gegründet, zu denen auch Graphite One Products Inc. zählt.

Kopien der Vereinbarungen werden im Unternehmensprofil von G1 auf der Website von SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) veröffentlicht.

Über Chenyu

Die im Jahr 2019 gegründete Firma Chenyu ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Lithium-Ionen-Batteriematerialien sowie auf professionelle Dienstleistungen in Verbindung mit Lithium-Ionen-Batterien, einschließlich künstlicher Graphitanoden, natürlicher Graphitanoden, Silizium-Kohlenstoff-Anodenmaterialien und Altbatterie-Recycling spezialisiert hat. Derzeit besitzt das Unternehmen fünf Produktionsanlagen und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Dr. Zhou Xiangyang, Professor und Doktoratsbetreuer an der Central South University in Changsha (China), wird die Arbeiten des erfahrenen Projektteams von Chenyu im Rahmen der Vereinbarungen beaufsichtigen. Er ist Mitglied in mehreren Fachorganisationen in den Vereinigten Staaten und ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der Batteriematerialwissenschaften. Dr. Xiangyang hat über 100 Fachbeiträge publiziert und mehr als 100 Patente erhalten. Er hat für internationale Batteriefirmen erfolgreich Produkte entwickelt und wird das Vermarktungsprogramm von Graphite One mitbetreuen.

Zuteilungen von langfristigen Incentives

Wie das Unternehmen bekannt gibt, hat das Board of Directors zugestimmt, dass die übrigen 1.215.778 Performance Share Units (PSUs) entsprechend den Bedingungen des vom Unternehmen eingeführten Omnibus-Plans mit Wirkung zum 21. Oktober 2024 an Mitglieder des gehobenen Managements ausgegeben werden. Über die Zuteilung dieser PSUs wurde bereits in der Pressemeldung des Unternehmens vom 20. März 2024 berichtet (Link); sie war von der Zustimmung der Aktionäre zur Erhöhung der Anzahl der im Rahmen des Omnibus-Plans verfügbaren Stammaktien sowie von der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange abhängig. Beide Genehmigungen liegen nun vor.

Jede PSU wird am 19. März 2027 (Unverfallbarkeitsdatum) in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt, sofern bestimmte Kriterien für die Performance des Aktienkurses erfüllt werden. Weitere Einzelheiten zum Omnibus-Plan sind in einem Rundschreiben des Managements des Unternehmens vom 15. Mai 2024 enthalten, das auf der Website des Unternehmens ( www.graphiteoneinc.com) bzw. auf der Website von SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Im Anschluss an die oben erwähnte Zuteilung von PSUs verfügt das Unternehmen aktuell über 138.969.294 ausgegebene und ausstehende Stammaktien, 6.833.151 Restricted Share Units und 3.200.436 Performance Share Units, die im Rahmen des unternehmenseigenen Omnibus-Plans ausgegeben wurden und in Umlauf sind.

Graphite Ones Strategie für eine heimische Lieferkette

Da die Vereinigten Staaten bei Anodenmaterialien zu fast 100 Prozent von Importen abhängig sind, entwickelt Graphite One eine Komplettlösung für eine hochentwickelte Graphit-Lieferkette in den USA, die in der Lagerstätte Graphite Creek verankert ist. Graphite Greek wird vom US Geological Survey als größte Graphitlagerstätte in den USA gelistet und zählt auch zu den größten der Welt. Der Plan für das Projekt Graphite One umfasst eine Produktionsanlage für hochentwickelte Graphitmaterialien und Batterieanoden in der Stadt Warren im US-Bundesstaat Ohio. Der Plan sieht außerdem eine Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien vor, die ebenfalls am Standort in Ohio angesiedelt werden soll und das dritte Glied in der Kreislaufwirtschaftsstrategie von Graphite One darstellt. Die Errichtung dieser Anlagen hängt von einer entsprechenden Finanzierung ab.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das Projekt), um sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau, die Verarbeitung und die Herstellung von anodenaktiven Materialien vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert. Wie in der Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens aus dem Jahr 2022 dargelegt, würde man das aus dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Graphite Creek geförderte Erz in einer benachbarten Verarbeitungsanlage zu Konzentrat verarbeiten. Das Konzessionsgebiet befindet sich auf der Halbinsel Seward, rund 60 Kilometer nördlich der Stadt Nome in Alaska. Aus dem Konzentrat und anderen Stoffen würde man Anodenmaterialien aus natürlichem und künstlichem Graphit sowie andere Graphitprodukte mit Mehrwert in der vom Unternehmen geplanten Produktionsanlage für hochentwickelte Graphitmaterialien in der Stadt Warren in Ohio herstellen.

Im Namen des Board of Directors

Anthony Huston (gez.)

Weitere Informationen über Graphite One Inc. finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.GraphiteOneInc.com oder wenden Sie sich an:

Anthony Huston

CEO, President & Direktor

Tel: (604) 889-4251

E-Mail: AHuston@GraphiteOneInc.com

Investor Relations-Kontakt

Tel: (604) 684-6730

GPH@kincommunications.com

Auf X (vormals Twitter) @Graphite One

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich Aussagen über den Zeitpunkt und den Abschluss der erwarteten Machbarkeitsstudie, die zukünftige Produktion, die Errichtung einer Verarbeitungsanlage und einer Graphitproduktionsanlage, die Errichtung einer Recyclinganlage für Batteriematerialien sowie über Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen beabsichtigt, erwartet, plant oder vorschlägt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie schlägt vor, erwartet, wird erwartet, geplant, schätzt, projiziert, plant, plant, beabsichtigt, geht davon aus , glaubt, deutet an, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Gewissheit dafür gibt, dass Tests mit dem Material des Unternehmens erfolgreich sein werden oder dass solche Tests zur Entwicklung erfolgreicher Produkte führen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Graphite One Inc.

Anthony Huston

777 Hornby Street, Suite 600

V6Z 1S4 Vancouver B.C.

Kanada

email : ahuston@graphiteoneinc.com

Pressekontakt:

Graphite One Inc.

Anthony Huston

777 Hornby Street, Suite 600

V6Z 1S4 Vancouver B.C.

email : ahuston@graphiteoneinc.com