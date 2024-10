Startseite Neue Eventlocation in NRW: Die Amir Event Location lädt zum Feiern ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-22 08:06. Die Amir Event Location öffnet ihre Türen und bietet eine außergewöhnliche Kulisse für unvergessliche Feiern und Events jeder Art. Die Amir Event Location öffnet ab sofort ihre Pforten für alle, die einen besonderen Rahmen für ihre Feier suchen. Ob Hochzeit, Geburtstag, Firmenevent oder ein anderer Anlass - in den stilvollen Räumlichkeiten lässt sich jedes Fest perfekt inszenieren. Mit ihrer einzigartigen Architektur, die historisches Fachwerk mit modernen Elementen verbindet, schafft die Eventlocation eine außergewöhnliche Atmosphäre. Dank der flexiblen Raumaufteilung und dem großzügigen Außenbereich finden hier Veranstaltungen jeder Art und Größe den passenden Rahmen. Ein besonderes Highlight sind die idyllischen Gärten, die sich ideal für freie Trauungen oder Empfänge unter freiem Himmel eignen. Mit ihrem erstklassigen Rundum-Service macht die Amir Event Location jeden Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis. Amir Event Location: Stilvolle Räume für unvergessliche Events Das Herzstück der Amir Event Location ist der große Festsaal. Mit seiner imposanten Deckenhöhe, den bodentiefen Fenstern und der stilvollen Ausstattung bietet er Platz für bis zu 300 Personen. Egal ob festliches Dinner, ausgelassene Tanzparty oder feierliche Hochzeitszeremonie - hier lässt sich jeder Anlass stilvoll zelebrieren. Für kleinere Gesellschaften stehen zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügung. Die gemütliche Lounge mit offenem Kamin lädt zum Entspannen und Plaudern ein, während die weitläufige Dachterrasse mit Blick ins Grüne für eine Frischluftpause zwischendurch genutzt werden kann. Moderne Ausstattung für jeden Anlass Selbstverständlich verfügt die Amir Event Location über eine hochwertige technische Ausstattung. Eine moderne Licht- und Soundanlage, ein Beamer mit Leinwand sowie kostenloses WLAN gehören zur Standardausstattung. Auf Wunsch können auch zusätzliche Geräte wie eine Musikanlage oder ein Konferenztelefon bereitgestellt werden. Auch in Sachen Mobiliar bleiben keine Wünsche offen. Von eleganten Banketttischen über stilvolle Loungemöbel bis hin zu gemütlichen Sitzecken - die Amir Event Location bietet für jeden Anlass das passende Inventar. Und dank der flexiblen Raumgestaltung lässt sich alles ganz individuell an die Wünsche und Vorstellungen der Gäste anpassen. Kulinarische Köstlichkeiten vom Feinsten Auch kulinarisch überzeugt die Amir Event Location auf ganzer Linie. Erfahrene Caterer zaubern für jeden Anlass das passende Menü und verwöhnen die Gäste mit kreativen Köstlichkeiten. Dabei setzen die erfahrenen Köche auf hochwertige, regionale Zutaten und eine liebevolle Zubereitung. Egal ob mehrgängiges Gala-Dinner, entspanntes BBQ im Garten oder trendiges Flying Buffet - das Catering-Team erfüllt jeden kulinarischen Wunsch. Und auch für das passende Getränkeangebot ist gesorgt. An der stilvollen Bar kreieren erfahrene Mixologen leckere Cocktails und Longdrinks, während die gut sortierte Weinkarte für jeden Geschmack das Richtige bereithält. Amir Event Location: Hochzeiten in romantischer Atmosphäre Ein besonderes Highlight ist der idyllische Garten der Hochzeitslocation. Unter freiem Himmel, umgeben von saftigem Grün und bunten Blumen, können sich Brautpaare hier das Ja-Wort geben. Die malerische Kulisse bietet unzählige Möglichkeiten für romantische Hochzeitsfotos und sorgt für unvergessliche Momente. Dank der flexiblen Raumaufteilung lässt sich die Eventlocation ganz individuell an die Wünsche und Vorstellungen der Brautpaare anpassen. Das erfahrene Team der Amir Event Location begleitet Paare von der Planung bis zum großen Tag und sorgt dafür, dass alles perfekt wird. Geburtstage und Partys in außergewöhnlicher Umgebung Auch für alle, die einen besonderen Partyraum für ihren Geburtstag oder eine andere Feier suchen, ist die Amir Event Location die perfekte Wahl. In den stilvoll eingerichteten Räumen können bis zu 300 Gäste ausgelassen feiern und tanzen. Ein besonderes Highlight ist die hauseigene Bar, an der erfahrene Mixologen leckere Cocktails und andere Drinks zaubern. Auf Wunsch kann auch ein DJ oder eine Live-Band gebucht werden, um für die richtige Stimmung zu sorgen. Den Geburtstag mit allen Sinnen genießen Um einen runden Geburtstag oder ein anderes Jubiläum rundum feiern zu können, bietet die Amir Event Location attraktive Arrangements. Diese beinhalten nicht nur die Raummiete und das Catering, sondern auch zusätzliche Leistungen wie eine Geburtstagstorte, eine Fotobox oder eine Candy Bar. So können sich Geburtstagskinder und Jubilare ganz auf ihre Gäste und das Feiern konzentrieren, während sich das Team der Eventlocation um den reibungslosen Ablauf kümmert. Und das Beste: Dank der individuellen Gestaltungsmöglichkeiten wird jede Feier zu einem einzigartigen Erlebnis. Amir Event Location: Erstklassiger Service für jeden Anlass Neben den einzigartigen Räumlichkeiten können die Gäste auch einen erstklassigen Rundum-Service erwarten. Das Team aus erfahrenen Eventmanagern steht Gastgebern von der ersten Idee bis zur Umsetzung ihrer Feier zur Seite. Individuelle Betreuung und maßgeschneidertes Konzept Schon bei der Planung können sich Gastgeber auf eine individuelle Betreuung verlassen. Gemeinsam mit den Experten der Amir Event Location entwickeln sie ein maßgeschneidertes Konzept, das perfekt auf ihre Wünsche und Vorstellungen abgestimmt ist. Dabei geht das Team flexibel auf die speziellen Anforderungen jeder Feier ein. Egal ob ländlich-rustikale Scheunenhochzeit, elegante Geburtstagsfeier oder hippes Firmenevent - die Mitarbeiter der Eventlocation haben für jeden Anlass die passenden Ideen und Lösungen parat. Full Service für entspannte Feiern Wer möchte, kann die Organisation seiner Feier auch komplett dem Team der Amir Event Location überlassen. Vom Catering über die Dekoration bis hin zur Unterhaltung der Gäste - die erfahrenen Eventprofis kümmern sich auf Wunsch um alle Details. So genießen Gastgeber ihre Veranstaltung ganz entspannt, während im Hintergrund alles reibungslos läuft. Und am Ende des Tages können sie sich sicher sein, dass ihre Gäste mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen werden. Öffnungsangebot: Feiern Sie mit uns! Anlässlich der Eröffnung hält die Amir Event Location ein besonderes Angebot für ihre Gäste bereit: Wer bis Ende des Jahres eine Feier in der neuen Eventlocation bucht, erhält 10 % Rabatt auf die Raummiete. Somit können noch mehr Menschen unvergessliche Feste an diesem außergewöhnlichen Ort erleben. Das Team der Amir Event Location (https://amir-event-location.de) freut sich auf viele glückliche Gäste und unvergessliche Events. Interessierte können sich jederzeit telefonisch oder per E-Mail melden, um weitere Informationen zu erhalten oder einen persönlichen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Kontakt:

- Adresse: Rahdener Str. 3, 32479 Hille, Germany

- Telefon: 0170 8248247

