Die meisten deutschen Unternehmen sind vor dem Hintergrund der hartnäckigen Konjunkturflaute so zurückhaltend mit ihren Personalplanungen wie seit über vier Jahren nicht mehr. Das Beschäftigungsbarometer sank im September auf 94,0 Punkte, nach 94,8 Punkten im August, wie das Ifo-Institut in seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Nicht so im Bereich Fundraising und Promotion. Die Unternehmensgruppe service94 GmbH mit Standorten in ganz Deutschland sucht weiterhin neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Alters in Festanstellung. Es ist bereits der vierte Rückgang des Beschäftigungsbarometers in Folge und der niedrigste Wert seit Juli 2020, als die Corona-Pandemie für schwere Verwerfungen sorgte. "Die strukturellen Probleme der deutschen Wirtschaft hinterlassen nach und nach Spuren auf dem Arbeitsmarkt", erklärte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe die Entwicklung. "Die Unternehmen ziehen häufiger einen Arbeitsplatzabbau in Betracht." In diesem und im kommenden Jahr soll die Arbeitslosenquote auf sechs Prozent steigen. Zum Vergleich: 2023 betrug sie 5,7 Prozent. Dieser Wert soll dann erst 2026 wieder erreicht werden. "Auf dem Arbeitsmarkt zeigt der wirtschaftliche Stillstand mittlerweile deutlichere Spuren", so die Institute in ihrer Diagnose. Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Bereich der Bürgergesellschaften entgegen dem Trend neue und sichere Arbeitsplätze schafft, so die auf Mitgliederwerbung für Vereine und Fundraising spezialisierte service94 GmbH mit Hauptsitz in Burgwedel bei Hannover. Die Bedeutung des dritten Arbeitsmarktes zeigte sich bereits während vergangener Wirtschaftskrisen. So konnte auch während der letzten Krisen das hohe Beschäftigungsniveau der service94 GmbH nicht nur gehalten, sondern ausgebaut werden. Gerade auch für Menschen mit nicht abgeschlossener Ausbildung oder Quereinsteiger ist der krisensichere Beruf des Fundraisers bei der service94 GmbH interessant. Von den Bewerberinnen und Bewerbern jeden Alters werden eine gute Allgemeinbildung und ein gepflegtes Äußeres erwartet. Fachwissen ist nicht erforderlich. Es gibt ein umfassendes Ausbildungsprogramm mit externen und internen Trainern und Beratern. Als Alternative zu den häufigen Mini-Jobs bietet der Bereich des Fundraisings die Möglichkeit, eine langfristige und sichere Existenz bei der service94 GmbH aufzubauen. Das Programm ist auf einem laufenden Lernprozess mit Karriereaussichten ausgerichtet. Viele MitarbeiterInnen der service94 Unternehmensgruppe sind bereits seit mehr als einem Jahrzehnt in dem Unternehmen, das in der Vergangenheit zu den "begehrtesten Arbeitgebern" und Deutschlands "beste Unternehmen" gewählt wurde, tätig und einige von ihnen, darunter auch viele weibliche Angestellten, besetzen inzwischen Führungspositionen. Das Unternehmen ist seit mehr als drei Jahrzehnten im Bereich Sozialmarketing in Deutschland und Europa tätig. Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

