Startseite Old Oak Burger: Burgergenuss in Hessen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-21 08:09. Old Oak Burger Restaurant & Old Oak Food-Truck: Old Oak Burger - Genuss an drei Standorten in Hessen: Bad Sooden-Allendorf, Eschwege & Kassel Ab sofort können Fans der beliebten Old Oak Burger die Vielfalt der frischen und regionalen Burgerkreationen auch online erleben. Auf der neuen Website www.old-oak-burger.de finden Sie alles zu den Old Oak Restaurants in Bad Sooden-Allendorf und Eschwege sowie dem Food-Truck in Kassel. Old Oak Burger - Genuss an drei Standorten in Hessen: Bad Sooden-Allendorf, Eschwege & Kassel Old Oak Burger hat sich in Hessen als feste Größe für frische, regionale und nachhaltige Burger etabliert. Mit dem Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf, dem Eskinivvach Burger Restaurant in Eschwege und dem Old Oak Food-Truck in Kassel bringt das Unternehmen hochwertiges Burgererlebnis direkt zu seinen Gästen - ob im Restaurant oder am Food-Truck. Unverwechselbare Burgerkreationen Die Gäste von Old Oak Burger können sich auf eine Vielzahl einzigartiger Burger freuen. Die Highlights des Sortiments umfassen den Farmer Burger, der mit rustikalem Geschmack überzeugt, den Old Oak Burger, der für seine besondere Kombination aus Rindfleisch und Bacon Jam Mayo bekannt ist, sowie den Hessischen Schmandburger, der regionale Aromen mit herzhaftem Genuss vereint. Alle Burger werden mit frischen, regionalen Zutaten zubereitet und bieten einen unverwechselbaren Geschmack. Neueröffnung des Old Oak Restaurants in Bad Sooden-Allendorf Seit dem 2. Oktober 2024 ist das Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf offiziell geöffnet und präsentiert eine neue, vielseitige Speisekarte. Das Restaurant bietet Gästen eine gemütliche Atmosphäre und setzt auf Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit, um ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis zu bieten. Old Oak Food-Truck an der Kasseler Markthalle Der Old Oak Food-Truck ist von Donnerstag bis Samstag auf dem Wochenmarkt am Marställer Platz 10 in Kassel zu finden. Dort können Besucher die beliebten Burgerkreationen wie den Old Oak Burger oder den Farmer Burger genießen - frisch zubereitet aus hochwertigen Zutaten. Weitere Informationen: www.old-oak-burger.de www.eskinivvach-eschwege.de www.old-oak-bsa.de www.old-oak-gastronomie.de #OldOak #Restaurant #OldOakRestaurant #OldOakBurger #BadSoodenAllendorf #Burger #Kassel #Eschwege #Hannmünden #HannoverschMünden #Hessen #Eskinivvach #Gastro #Gastronomie #Essen #Food #Foodtruck #Foodtrucks #BurgerLover #BesteBurger #EssenGehen #Foodie #Speisekarte Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten. Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird. Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet - jeder Biss ist ein Highlight. "Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren. Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen - in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte." Weitere Informationen: www.eskinivvach-eschwege.de

