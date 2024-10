Startseite Unternehmensführung und Resilienz im Fokus am 3. Tag der FBM24 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-10-18 06:08. Am dritten Tag der Frankfurter Buchmesse finden wieder spannende Events statt. Frankfurt, 18. Oktober 2024 - Am dritten Messetag der Frankfurter Buchmesse bietet der Mentoren Media Verlag ein breites Spektrum an Themen, die sowohl auf dem RP-Podium (Rheinland-Pfalz) als auch am Verlagsstand diskutiert werden. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Herausforderungen in der Unternehmensführung und die persönliche Resilienz in Krisenzeiten. Veranstaltungen auf dem RP-Podium (Rheinland-Pfalz)

10:00 Uhr: Gespräch mit Martin Mantz und Roland Löscher In einem gemeinsamen Gespräch teilen Martin Mantz und Roland Löscher ihre Expertisen, die unterschiedliche, aber wichtige Aspekte der Unternehmensführung abdecken: Martin Mantz, Autor von "Der weise Realist", fokussiert sich auf die Vitalität menschenzentrierter Unternehmensführung. Mantz beleuchtet, wie Unternehmen ihren Lebenszyklus bewusst managen und den Alterungsprozess verlangsamen können. Er betont dabei die Säulen Ergebnisorientierung, Systematisierung, Vision und Integration (ESVI), die Führungskräften helfen, Innovation und Langlebigkeit im Unternehmen zu sichern.

Roland Löscher, Autor von "Scheiß auf die Krisen!", vermittelt, wie Menschen und Unternehmen in Krisenzeiten Resilienz aufbauen können. Er führt die Zuhörer durch die sieben Stationen der "Scheikri-Heldenreise", die darauf abzielt, innere Stärke zu entwickeln und Herausforderungen als Wachstumschancen zu sehen. Beide Autoren bieten Führungskräften praktische Ansätze, um sowohl unternehmensintern als auch persönlich auf Krisen vorbereitet zu sein und gestärkt daraus hervorzugehen. Veranstaltungen am Verlagsstand 15:00 Uhr: Interview mit O. Zabar und S. Kohlmann Am Verlagsstand des Mentoren Media Verlags sprechen O. Zabar und S. Kohlmann über ihr Buch "Wenn der Körper zum Übersetzer wird". Dieses Werk beleuchtet, wie die Körpersprache als Werkzeug der nonverbalen Kommunikation unsere sozialen Interaktionen beeinflusst. Das Interview gibt wertvolle Einblicke für Fachleute aus den Bereichen Coaching, Kommunikation und Psychologie, die ein tieferes Verständnis für die nonverbalen Signale des Körpers gewinnen möchten.

Fazit des Tages

Der dritte Messetag des Mentoren Media Verlags bietet Besuchern wertvolle Einblicke in die Zukunft der Unternehmensführung und persönliche Resilienz. Mit Experten wie Martin Mantz und Roland Löscher auf dem RP-Podium sowie O. Zabar und S. Kohlmann am Verlagsstand steht ein facettenreiches Programm im Fokus. Der Mentoren-Media-Verlag auf der Frankfurter Buchmesse: Halle 3.1 F108 Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto "Erfolg braucht Mentoren" schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort "Media" im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: "Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen."

