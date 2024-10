Startseite Mit Sanierungs Projektmanager erfolgreich in München renovieren Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-10-17 16:08. Interview mit Gabrielle Weise zum Thema Komplettsanierung von Haus und Wohnung in München P. Danne: Frau Weise, Sie sind eine sehr erfahrene Projektmanagerin im Bereich Komplettrenovierungen und Komplettsanierungen von Immobilien. Ob Haus, Wohnung, Bad oder Büro, Ihre Firma macht seit vielen Jahren unter Ihrer Leitung Haussanierungen mit allen Gewerken in und um München. Warum ist Ihrer Meinung nach, die Aufgabe des Sanierungs Projektmanagers so wichtig?" G. Weise: "Bei einem Generalunternehmer ist es unabkömmlich, dass eine Sanierung unter der Projektleitung eines kenntnisreichen Managers steht. Die Bandbreite seiner Aufgaben erstreckt sich von der Planung, über die Koordination der Fachbereiche einer Renovierung bis zur Qualitätskontrolle vor der Abnehme. P. Danne: Könnte Sie das etwas näher erläutern? G. Weise." Gerne. Eine Haussanierung erfordert einer sehr präzisen und fachmännischen Planung, welche die Vorbereitungen, Budgetierung und die Arbeiten selbst sowie deren Überwachung miteinschließt. Ein Haus zu renovieren ist oftmals die größte Ausgabe im Leben eines Immobilien-Eigentümers oder potentiellen Käufers. Daher ist ein angemessenes Kalkulieren äußerst wichtig. Haben die Sanierungs-Arbeiten begonnen, müssen diese auf einander abgestimmt werden, um eine kosteneffiziente Vorgehensweise sicherzustellen. Besonders bei der Preislage in und um München ist dies sehr ratsam. Die Kommunikation zwischen dem Eigentümer und dem Sanierungs- und Renovierungsteam eines Hauses, ist die Kernaufgabe des Projektmanagers. Passiert etwas Unerwartetes, wie das Feststellen eines kaputten Rohes, das ersetzt werden muss, ist unverzüglicher Handlungsbedarf geboten. Schließlich wollen wir eine termingerechte Abnahme sicherstellen und die Arbeiten sollen den höchsten Standards gerecht werden. Ein zufriedener Kunde, dessen Wünsche und Ziele erfüllt wurden, empfiehlt uns erfahrungsgemäß gerne weiter." P. Danne: Das ist sehr aufschlussreich. Gibt es in München Besonderheiten, auf die zu achten ist? G. Weise: " Gute Frage. Tatsächlich weist München eine wunderschöne Architektur auf und hier ist ebenfalls Denkmalschutz ein Stichwort. Besondere Genehmigungen und Fertigkeiten sind dann gebraucht. All diese Aspekte fallen in den Aufgabenbereich des Sanierungs Projektmanagers. P. Danne: Wenn Sie einen Aspekt wählen müssten, was macht den Sanierungs Projektmanager aus Kundensicht so wertvoll, ja gar unverzichtbar ? G. Weise: "Das kann ich Eines definitiv favorisieren: Nur einen Ansprechpartner für alle Belange und Fragen zu haben. Das ist eindeutig bei einer Haussanierung mit Abstand am Wichtigsten."

P. Danne: "Vielen Dank für das Gespräch."

