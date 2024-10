Startseite Forcierter Wettbewerb um landwirtschaftliche Flächen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-10-17 14:04. Kommentar zum Landpachtrecht liefert umfassende rechtliche Einordnung Langjährige, sichere Pachtverträge sind für wirtschaftende Landwirte und Landwirtinnen von größerer Bedeutung denn je. Seit der letzten Auflage des aktuell vorliegenden Kommentars haben sich die Rahmenbedingungen aber stark verändert. Dazu zählen weiter steigende Landpachtpreise, verstärkte Konkurrenz und forcierter Wettbewerb um landwirtschaftliche Flächen vor dem Hintergrund der Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien. Hinzu kommen zahlreiche neue Vorschriften auf europäischer, nationaler und Bundesebene. Die renommierten Autoren der 3. überarbeiten Auflage des Kommentars zum Landpachtrecht, zuletzt erschienen 2017 im HLBS-Verlag, greifen diese massiven Veränderungen für die Teilnehmer am Landpachtmarkt umfassend auf. Hierzu zählt die mit dem Wegfall der Basisprämienrechte veränderte Rechtslage im Agrarförderrecht und deren Auswirkungen auf die Beziehungen der Vertragsparteien. Ebenso berücksichtigen sie den völlig neu geregelten Rahmen der Vorschriften auf den verschiedenen politischen Ebenen bezüglich der Umwandlung von Ackerland in Grünland und damit einhergehenden Auswirkungen der Rechtsprechung zur Höhe des Schadensersatzes in derartigen Fällen. Aus dem Inhalt:

-Kommentierung des BGB-Landpachtrechts

-Kommentierung des Landpachtverkehrsgesetzes

-Steuerrechtliche Aspekte Bearbeitet von:

RA u. Notar Hubert Becker, RA Jens Konrad Bohrßen, RA John Booth, RA u. Notar Andreas Dehne, RA u. Notar Dr. Peter Fiedler, RA Ingo Glas, RA Dr. Thomas Hahn, RA Franz-Christoph Michel m.sc. (Oxford), Prof. Dr. Antje Tölle, RA Steffen Wenzel. Bibliografie:

Landpachtrecht - Kommentar

BGB-Vertragsrecht / Landpachtverkehrsgesetz

Becker/Bohrßen/Booth/Dehne/Fiedler/Glas/Hahn/Michel/Tölle/Wenzel Agricola-Verlag, 3., überarbeitete Auflage 2024, 712 Seiten, gebunden, EUR 102,00, ISBN 978-3-948248-08-6,

