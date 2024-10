Neuer Group Sales Manager für Components-Geschäft bei GS Yuasa

Vertriebsprofi Erik Rothe neuer Group Sales Manager für DACH, Benelux und Osteuropa

Krefeld, Oktober 2024 - GS Yuasa, einer der weltweit führenden Anbieter von Batterien und Energiespeicherlösungen, hat sein Vertriebsteam für die Regionen DACH, Benelux und Osteuropa verstärkt. Zum neuen Group Sales Manager für das "Components"-Geschäft wurde mit Erik Rothe ein Vertriebsprofi bestellt, der langjährige und internationale Erfahrung in diversen Branchen mitbringt.

Mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung im B2B-Vertrieb in der Chemie-Industrie und im Bereich technischer Textilien hat der neue Group Sales Manager wertvolle Einblicke in verschiedene Geschäftsmodelle und Vertriebssysteme gewonnen. Erik Rothe führte bereits Vertriebsteams im Mittleren Osten, in Asien, Ozeanien, Lateinamerika, Afrika und natürlich Europa - zuletzt mit einem Schwerpunkt auf den DACH-Bereich und Benelux. Seine internationale Expertise, die er unter anderem durch sein MBA-Studium in Singapur sowie einen vierjährigen Auslandsaufenthalt in Mexiko erworben hat, wird eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der GS Yuasa Battery Germany GmbH spielen.

"Ich freue mich, Teil eines Unternehmens zu sein, das technologisches Know-how, herausragende Produkte und eine konstruktive, offene Unternehmenskultur miteinander verbindet", erklärt Erik Rothe. Besonders begeistert zeigt er sich von der Firmenphilosophie, die auf langfristigen Partnerschaften mit Kunden basiert, was seiner eigenen Einstellung zu nachhaltigem Wirtschaften entspricht. "Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden deren Geschäft weiterzuentwickeln. Wenn unsere Kunden erfolgreich sind, sind wir es auch."

Vision für Wachstum

In einem ersten Schritt arbeitet Erik Rothe daran, die Produkt-, Kunden- und Marktstrukturen von GS Yuasa schnell zu verstehen, um in enger Zusammenarbeit mit den Kunden Wachstumsstrategien zu entwickeln. Mittelfristig will er die Bekanntheit der GS Yuasa-Produkte weiter ausbauen. Raphael Eckert, Country Manager der GS Yuasa Battery Germany ergänzt: "GS Yuasa ist bereits als Qualitätsführer in Bereichen wie Motorradbatterien etabliert, doch in anderen Märkten gibt es noch viel Potenzial, das wir durch verstärkte Vertriebs- und Marketingaktivitäten ausschöpfen wollen. Hier setzen wir großes Vertrauen in die Expertise von Erik Rothe, der sich der intensivierten Positionierung von GS Yuasa in der Region und einer noch engeren Vernetzung des Unternehmens mit unseren Kunden annehmen wird."

Dabei legt Rothe besonderen Wert auf ein partnerschaftliches und teamorientiertes Arbeiten, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch im Umgang mit externen Partnern. "Langfristige und enge Partnerschaften mit unseren Kunden sind der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg. Gemeinsam mit meinen Teams und den Kunden will ich Ideen entwickeln und in Lösungen umsetzen."

Herausforderungen der Zukunft

Für Erik Rothe zählt die zunehmende Geschwindigkeit der Veränderungen in der Industrie zu den größten Herausforderungen: Trends und Entwicklungen erfordern schnelle Anpassungen, doch auch Kontinuität und Verlässlichkeit gegenüber den Kunden müssen gewahrt bleiben. "Die Balance zwischen Innovation und Stabilität ist entscheidend, um langfristig erfolgreich zu sein", betont er. Auch der steigende globale Wettbewerb und die Effizienzsteigerung in internen Prozessen werden zentrale Themen seiner Strategie sein.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda - GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

