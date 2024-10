Startseite Gut gemasert auf die Jagd: Jaeger NXT-Schaft jetzt höhenverstellbar auch in Holz Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-10-17 13:50. Adjustable: C.G. Haenel optimiert den Wood-Compound-Schaft mit per Druckknopf anpassbarer Schaftbacke Der optisch und ergonomisch ansprechende Holzschaft der Repetierbüchse Jaeger NXT erhält eine funktionelle Ergänzung. Die höhenverstellbare Schaftbacke ist ein Feature, das auch Holzschaft-Liebhaber schneller ins Ziel blicken lässt. Damit rücken der Wood-Compound-Schaft und der Composite-Kunststoffschaft funktional näher zusammen. Die Jaeger NXT kam 2021 mit einem edlen und robusten Holzschaft-Konzept auf den Markt. Im Jahr 2023 wurde dieser Wood-Compound-Schaft durch den Composite Kunststoffschaft ergänzt, ein variabler und robuster Schaft, der in dieser Preisklasse Maßstäbe in der Anpassbarkeit an den Schützen setzt. Wer ihn einmal hat, will ihn nicht mehr missen: Gerade beim drückjagdtauglichen Allrounder Jaeger NXT hilft eine verstellbare Schaftbacke, schnell durchs Glas zu visieren und einen reproduzierbaren Anschlag zu gewährleisten. Das weckte Begehrlichkeiten auch auf der Holzseite - die Haenel jetzt mit einem Produkt füllt: Jaeger NXT Adjustable heißt die Büchse mit Holzschaft und per Druckknopf höhenverstellbarer Schaftbacke. Schichtholz mit Nehmerqualitäten Der Wood-Compound-Schaft bedient sich einer Holztechnologie, die dem Yachtbau entliehen ist. Die charakteristische Holzmaserung dieses Schichtschafts steht einem feinen Holzschaft nicht nach. Das hier verarbeitete schnellwachsende Birken-Schichtholz stammt aus FSC-zertifiziertem Anbau - nicht von einem alten Hochland-Nussbaum. Schneller Holzschaft passt zur Charakteristik Der "schnelle" Holzschaft passt zur Charakteristik dieses Geradeziehers. Sein Torsionsverschluss ist ein klassischer Zylinderverschluss, der über ein Kegelgetriebe in eine Drehbewegung versetzt und dabei mit Warzen verriegelt. Der Kammergriff dient dabei nicht nur zum Repetieren, er ist gleichzeitig der Handspanner des Systems - im Wortsinne. Übliche "Handspanner" werden ja meist mit dem Daumen bedient und das setzt zuweilen viel Kraft im Finger voraus. Der Kickdown-Kammergriff der Jaeger NXT setzt dafür Hebelkräfte um und erlaubt ein flüssiges, angenehmes und leises Spannen, Durchrepetieren und Entspannen ohne Umgreifen. Bezugsquellen:

Die Jaeger NXT Adjustable ist bei Frankonia und im gut sortierten Fachhandel erhältlich ab 1999 Euro. C.G. Haenel ist einer der beiden letzten in der alten Waffenstadt Suhl verbliebenen industriellen Hersteller von Gewehren. Der Traditionshersteller wurde 1840 gegründet und wurde nach dem Ende der DDR im Jahr 2008 als Marke wieder begründet. Haenel fertigt im Verbund mit der Merkel Gruppe am Standort Suhl sowohl Jagd-, als auch Sport- und Behördenwaffen. Firmenkontakt

C. G. Haenel GmbH

Jean Freyeisen

Schützenstraße 26

98527 Suhl

+49 3681 854257

https://www.cg-haenel.de/ Pressekontakt

id pool GmbH

Holger Siegel

Spinnerei 2

71522 Backnang

015679 237 901

