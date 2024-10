Startseite "Das Harvard-Konzept ist weltfremd." Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-16 19:23. Kritik am Harvard-Konzept als "weltfremd". Dr. Hermann Rock im Interview bei Gamechanger-TV In einem kontrovers diskutierten TV-Interview erklärte Dr. Hermann Rock, renommierter Verhandlungsexperte und Autor, dass das weltweit bekannte Harvard-Konzept für Verhandlungen in vielen Fällen nicht mehr zeitgemäß sei. "Ihr braucht ein anderes Konzept. Ihr braucht ein Konzept, in dem die weltfremden Elemente eliminiert werden und mit dem ihr normal in eure B2B-Verhandlung gehen könnt", sagte Dr. Rock in der auf Hamburg 1, TV Berlin und b|w future ausgestrahlten Sendung. Als Antwort darauf hat Dr. Rock sein zeitgemäßeres "Driver-Seat-Konzept" entwickelt, das er als eine Weiterentwicklung und Modernisierung der Harvard-Methode beschreibt. Es basiert auf realen Erfahrungen sowie wissenschaftlicher Forschung und ist speziell darauf ausgerichtet, Verhandlungsführer in die Lage zu versetzen, auch in komplexen Verhandlungen erfolgreich zu sein. Das Konzept besteht aus drei Kernstrategien, die in der Praxis einfach anwendbar sind und besonders in wirtschaftlich kritischen bzw. komplexen Verhandlungen wie M&A-Transaktionen effektiv genutzt werden können. In der Sendung betonte Dr. Rock: "Mit diesen drei Kernstrategien kommt man durch jede Verhandlung. Und es ist ein anderer Ansatz als Harvard. Denkt doch in diesen drei Strategien und dann verstehen die Leute das. [...] Die Manager lieben es!" Zum Interview: https://www.youtube.com/watch?v=N8GjSTFr9Co Über Dr. Hermann Rock

Dr. Hermann Rock ist Rechtsanwalt und Verhandlungsexperte. Mit über 20 Jahren Erfahrung in hochkarätigen Verhandlungen, insbesondere im Bereich M&A, Management-Beteiligungen und komplexen Wirtschaftsstreitigkeiten bzw. Konfliktlösungen , hat er sich als führender Experte auf seinem Gebiet etabliert. Neben seiner Tätigkeit als Autor zahlreicher Fachbücher zu Verhandlungstechniken, darunter das international beachtete "Successful Negotiation with the Driver-Seat Concept", ist Dr. Rock auch an renommierten Institutionen wie der Universität St. Gallen und der TU München als Dozent tätig. Sein Ansatz vereint wissenschaftlich fundierte Methoden mit praktischen Erfahrungen aus der Verhandlungsführung. Sichtbarkeit ist das entscheidende Kriterium in der Geschäftswelt. Wir unterstützen Sie hierbei mit PR, E-Mail-Marketing, Social Media und TV-Produktionen. Firmenkontakt

