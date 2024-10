Startseite Tenable begegnet neu auftretenden Cloud- und KI-Risiken mit Data Security Posture Management (DSPM) and AI Security Posture Mana Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-16 17:22. Tenable Cloud Security nutzt DSPM, um toxische Dreierkombinationen in der Cloud aufzudecken und zu beseitigen, die zu Datenschutzverletzungen führen COLUMBIA, Md. (16. Oktober 2024) - Tenable® (http://de.tenable.com/), das Unternehmen für Exposure-Management, stellte heute neue Funktionen für Data Security Posture Management (https://de.tenable.com/data-sheets/data-security-posture-management-dspm...) (DSPM) und Artificial Intelligence Security Posture Management (https://de.tenable.com/data-sheets/ai-spm-data-sheet) (AI-SPM) für Tenable Cloud Security (https://de.tenable.com/cloud-security) vor, seine effektive Lösung für Cloud-Sicherheit. Tenable Cloud Security weitet seine Funktionen für das Exposure-Management auf Cloud-Daten und KI-Ressourcen aus, um so das Risiko von zwei der größten neuen Bedrohungen zu reduzieren. Moderne Cloud-Umgebungen sind komplexer als je zuvor. Da es schwierig ist, diese Komplexität in den Griff zu bekommen, entstehen vermeidbare Sicherheitslücken durch Fehlkonfigurationen, riskante Berechtigungen und Schwachstellen - mit der Folge, dass sensible Daten und KI-Ressourcen angreifbar werden. Tenable Research hat sogar festgestellt, dass 38 % der Unternehmen (https://de.tenable.com/cyber-exposure/tenable-cloud-risk-report-2024) mit einer toxischen Dreierkombination zu kämpfen haben - Cloud-Workloads, die öffentlich zugänglich sind, kritische Schwachstellen aufweisen und über hohe Privilegien verfügen. Tenable Cloud Security deckt Risiken in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen auf, einschließlich Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und übermäßige Berechtigungen, die Auswirkungen auf Daten und KI-Ressourcen haben. Durch die Integration von DSPM und AI-SPM in Tenable Cloud Security sind Benutzer in der Lage, Risiken im Zusammenhang mit sensiblen Daten mithilfe flexibler Scans ohne Agents automatisch zu erkennen, zu klassifizieren und zu analysieren. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Tenable Cloud Security können Sicherheitsverantwortliche schwierige Fragen wie diese ganz leicht beantworten: "Welche Art von Daten sind in meiner Cloud vorhanden und wo befinden sie sich?", "Welche KI-Ressourcen sind anfällig und wie kann ich das Problem beheben?" und "Wer kann auf meine sensiblen Cloud- und KI-Daten zugreifen?" "Daten sind ständig in Bewegung und ihre neuen Verwendungsmöglichkeiten in der KI-gesteuerten Welt von heute haben neue Risiken geschaffen", sagte Liat Hayun, Vice President of Product Management für Tenable Cloud Security. "Die DSPM- und AI-SPM-Funktionen von Tenable Cloud Security stellen komplexe Risikobeziehungen in einen Kontext, sodass Bedrohungen auf der Grundlage der betreffenden Daten priorisiert werden können. Dies gibt Kunden die beruhigende Gewissheit, das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen zu können, ohne dabei die Sicherheit zu gefährden." "Aufgrund der Bedeutung von Cloud-Daten besteht eine der größten Herausforderungen für CISOs darin, das Exposure-Risiko von Daten zu kommunizieren", erklärt Philip Bues, Senior Research Manager im Bereich Cloud Security bei IDC. "Tenable ist Vorreiter bei diesem aufkommenden DSPM-CNAPP-Thema und befähigt Kunden, Datenrisiken zu kontextualisieren, zu priorisieren und zu kommunizieren - ein wichtiger Aspekt in fast allen Bereichen von CNAPP." Mit den Funktionen von AI-SPM können Kunden die Einführung von KI sicher vorantreiben, indem sie Best Practices für die Konfiguration von KI und maschinellem Lernen durchsetzen und Trainingsdaten absichern. Mit der kombinierten Leistungsfähigkeit von AI-SPM und den marktführenden Funktionen von Tenable Cloud Security für CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management) und CWP (Cloud Workload Protection) können Kunden KI-Berechtigungen verwalten, das Risiko einer Gefährdung von KI-Ressourcen reduzieren und kritische KI- und Machine-Learning-Trainingsdaten schützen, um die Datenintegrität zu gewährleisten. Diese neuen Funktionen stehen allen Kunden von Tenable Cloud Security und Tenable One (https://de.tenable.com/products/tenable-one) zur Verfügung und bieten ihnen folgende Möglichkeiten: - Vollständige Transparenz und Verständnis von Cloud- und KI-Daten erzielen: Tenable Cloud Security überwacht Multi-Cloud-Umgebungen kontinuierlich, um Datentypen zu erkennen und zu klassifizieren, Vertraulichkeitsstufen zuzuweisen und Erkenntnisse zu Datenrisiken im Kontext der gesamten Cloud-Angriffsfläche zu priorisieren.

- Cloud-Risiken effektiv priorisieren und beheben: Unterstützt durch Schwachstelleninformationen von Tenable Research stellen kontextbezogene Analysen den Sicherheitsteams priorisierte und umsetzbare Behebungsmaßnahmen bereit, mit denen diese die vorrangigen Cloud-Sicherheitslücken beheben können.

- Sicherheitsschwächen von Cloud- und KI-Daten proaktiv identifizieren: Dank einzigartiger Erkenntnisse zu Identitäten und Zugriffsberechtigungen können Sicherheitsteams die Gefährdung von Daten in Multi-Cloud-Umgebungen und KI-Ressourcen reduzieren, indem sie überwachen, wie der Zugriff auf Daten erfolgt und wie diese genutzt werden, und anomale Aktivitäten erkennen. Nehmen Sie am kommenden Tenable-Webinar mit dem Titel "Know Your Exposure: Is Your Cloud Data Secure in the Age of AI?" am 22. Oktober 2024 um 11:00 Uhr ET teil, indem Sie sich hier (https://de.tenable.com/webinars/know-your-exposure-is-your-cloud-data-se...) anmelden. Lesen Sie den Blog-Beitrag: Hardening Ihrer Cloud-Sicherheitslage durch Schutz Ihrer Cloud-Daten und KI-Ressourcen (https://de.tenable.com/blog/harden-your-cloud-security-posture-by-protec...) Mit einem Net Promoter Score von 73 unterstützt Tenable Cloud Security Kunden auf der ganzen Welt bei der Aufdeckung und Behebung der vorrangigen Bedrohungen. Weitere Informationen über Tenable Cloud Security finden Sie unter: https://de.tenable.com/products/tenable-cloud-security

