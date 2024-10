Startseite Arbor Metals bestätigt Lithiumziele und ermittelt neue Molybdänitzone auf dem Lithiumprojekt Jarnet Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-10-16 11:47. Vancouver, Kanada - 16. Oktober 2024 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. (Arbor oder das Unternehmen) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich, die Ergebnisse seines Geschiebemergel- und Schlitzprobenahmeprogramms im Rahmen der Phase-2-Exploration auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Jarnet im Corvette Lithium Camp im Zentrum der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben. Die Daten aus diesem Programm lieferten eine Fülle an neuen Informationen und führten zur Ermittlung mehrerer Bohrziele für das erste Bohrprogramm, das für Herbst 2024 geplant ist. Insbesondere wurde auf dem Projekt Jarnet in mehreren Zonen Lithium entdeckt, darunter auch in bereits erkundeten Abschnitten sowie in den kürzlich erworbenen Claims Corvette Lake und St. Pierre. Zudem wurden aus einem neu entdeckten bedeutenden molybdän- und bismuthaltigen Erzgang Schlitzproben entnommen. Dieser Meilenstein stellt einen weiteren bedeutenden Fortschritt für die Explorationsbemühungen von Arbor in einer der wichtigsten Lithiumregionen Kanadas dar. Untersuchung des Geschiebemergels Das auf die Untersuchung von Geschiebemergel ausgelegte Phase-2-Programm konzentrierte sich auf die Bereiche der ersten Entdeckung von ertragreichen Pegmatiten auf Jarnet 1 und anderen Jarnet-Claims (siehe Pressemeldung von Arbor vom 30. April 2024). Das Pegmatitfeld befindet sich innerhalb der Amphibolitformation Guyer und innerhalb von felsischen Plutonen, die an den Grünsteingürtel grenzen. Pegmatitausbisse wurden zuvor in etwa 1 km Entfernung von einem nordöstlich verlaufenden mafischen Intrusionsgang entdeckt. Die erste Entdeckung zeichnete sich durch eine Anreicherung von Lithium zwischen 40 ppm und 210 ppm, Cäsium zwischen 30 ppm und 195 ppm und Tantal zwischen 10 ppm und 87 ppm aus, wobei die Rubidiumwerte über 700 ppm lagen. Das Geschiebemergelprogramm bestand aus drei Rastern (Jarnet 1, 2 und 3) mit einem durchschnittlichen Linienabstand von 100 Metern. Detaillierte Probenahmen wurden in der Nähe großer Pegmatitgangschwärme mit starken magnetischen Kontrasten durchgeführt, wo im Rahmen des Phase-1-Prospektionsprogramms kombinierte Lithium-Cäsium-Tantal-Anomalien festgestellt wurden. Die Raster befinden sich zwischen 5 und 8 km nördlich und 1,5 km nordwestlich der Lagerstätte Corvette 5. Zusätzliche Arbeiten wurden auch entlang eines regionalen nordöstlich verlaufenden Lineaments absolviert. Die Ergebnisse von 302 Proben weisen auf eine Lithiumanreicherung hin, die dem Fünffachen des Hintergrunds entspricht und 10 ppm erreicht. Obwohl diese Anomalien relativ schwach sind, sind sie dennoch wertvoll und rechtfertigen weitere Untersuchungen, insbesondere in Gebieten in der Nähe von nordöstlich verlaufenden mafischen Intrusionsgängen, die bereits bei den magnetischen Vermessungen festzustellen waren. Schlitzprobenahmen Insgesamt wurden 116 Schlitzproben mit einer Gesamtlänge von 72,4 Metern aus Pegmatitausbissen entnommen, die im Jahr 2022 ermittelt wurden. Das Ziel dieser Probenahmen, die sich über eine Streichlänge von etwa 1 km erstreckten, war die Gewinnung größerer und repräsentativerer Proben. Bei einem sulfidhaltigen Quarz-K-Feldspat-Erzgang wurde der Abraum manuell abgetragen; er wurde anschließend beprobt. Auch aus Pegmatitausbissen wurden Proben entnommen, darunter 11 Proben, in denen Molybdänit in einem Schwarm von Quarz-Feldspat-Erzgängen mit Turmalin festgestellt wurde. Die besten Ergebnisse betrugen mehr als 2,5 % Mo auf 0,7 Metern, wobei zwei identifizierte Cluster etwa 250 Meter voneinander entfernt lagen. Proben Länge UTMnad83_x UTMnad83_y Mo Bi

00878 0,5 573070 5937002 >2,5 % 0,29 %

125223 0,9 572992 5937144 0,79 % 0,046 %

127799 0,6 572993 5937136 >2,50 % 0,88 %

127800 0,6 572993 5937136 1,17 % NS

127872 0,7 572995 5937122 >2,5 % 0,23 %

127873 0,7 572995 5937125 >2,5 % 0,26 %

Anmerkung: Proben, deren Wert als >2,5 % Mo angegeben ist, lieferten bei der Analyse Gehalte oberhalb des Grenzwertes. Die besten Lithiumergebnisse stammen aus 5 Proben mit Gehalten zwischen 113 und 157 ppm. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Oberflächenproben von Natur aus selektiven Charakter haben und nicht zwangsläufig den tatsächlichen Gehalt der Lagerstätte darstellen oder auf eine weitere Mineralisierung hinweisen Geplante Bohrungen Anhand dieser Informationen plant Arbor, auf mehreren Lithium- und Molybdänzielen Bohrungen zu absolvieren. Auf Grundlage einer Kombination aus Ausbissen und Geschiebemergelanomalien wurden sieben Ziele ermittelt. Eine Auswahl der Ziele wird anhand von einem oder zwei kurzen Bohrlöchern über 100 bis 150 Meter erprobt werden. Obwohl die Molybdänvorkommen nicht im Fokus des Unternehmens liegen, werden sie im Hinblick auf den möglichen Gehalt, die Mächtigkeit und die seitliche Ausdehnung der Mineralisierung untersucht. Die Analyseergebnisse weisen auch auf eine polymetallische Signatur mit stellenweise starken Bismut-, Wolfram- und Kupferwerten hin. Wir bei Arbor Metals sind bestrebt, unsere Explorationsaktivitäten mit größter Rücksicht auf die Umwelt durchzuführen, so Mark Ferguson, President und CEO von Arbor. Wir halten uns an strenge Umweltrichtlinien und legen bei all unseren Unternehmungen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden und der indigenen Bevölkerung. Die Entdeckung von Lithium in mehreren Bereichen unseres Projekts unterstreicht unser Engagement, der wachsenden Nachfrage nach Lithium aus heimischen Quellen auf dem nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge nachzukommen. Arbor hält an seiner Verpflichtung zu einer verantwortungsvollen Ressourcenerschließung und nachhaltigen Explorationspraktiken fest. Durch die Einhaltung branchenführender Umweltstandards und die Förderung positiver Beziehungen zu lokalen Interessengruppen möchte Arbor langfristige Werte schaffen und gleichzeitig seine Umweltbilanz minimieren. Qualifizierter Sachverständiger Martin Demers, PGeo, registriert in der Provinz Québec (OGQ Nr. 770), ein Berater von Arbor und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und die Offenlegung der darin enthaltenen Fachinformationen genehmigt. Qualitätssicherung/-kontrolle (QA/QC) Geschiebemergelproben im Umfang von 1 kg wurden in unterschiedlichen Tiefen entnommen, um die Oberflächenoxidation zu vermeiden. Das Probenmaterial wurde durch Sieben in eine Fraktion mit www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77138/Arbor_101624_DEPRcom.0... Das Lithiumprojekt Kemlee Lake befindet sich in strategisch günstiger Lage drei Kilometer östlich der von Rock Tech Lithium Inc. gehaltenen Aumacho-Claims bzw. zwölf Kilometer südlich des Projekts Georgia Lake. Das Projekt weist aus geologischer Sicht zahlreiche Ähnlichkeiten mit der mineralreichen Lagerstätte Georgia Lake auf, wie etwa die geologische Beschaffenheit des Grundgesteins und das Vorkommen von massiven Intrusionsgängen. Die primäre Zielzone im Projekt sind in Metasedimenten eingelagerte, spodumenführende Pegmatite. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Mark Ferguson, Chief Executive Officer, unter info@arbormetalscorp.com , oder unter der Rufnummer 403.852.4869 oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.arbormetalscorp.com . Für das Board,

Mark Ferguson, Chief Executive Officer Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemitteilung kennzeichnen Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Exploration des Lithiumprojekts Jarnet sowie auf andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Arbor Metals Corp.

