Startseite Aus "Pfeiffer Vacuum" wird "Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions" Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-16 08:25. Pfeiffer Vacuum, ein Mitglied der globalen Busch Group, gibt die Einführung seines neuen Namens und überarbeiteten Logos bekannt. Pfeiffer Vacuum, ein Mitglied der globalen Busch Group, gibt die Einführung seines neuen Namens und überarbeiteten Logos bekannt- ein Meilenstein in der Weiterentwicklung des Unternehmens zu Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Das Rebranding spiegelt das umfassende Portfolio von Pfeiffer als Komplettanbieter für Vakuumlösungen ebenso wie für Halbleiter-Fertigungslösungen wider. Das aktualisierte Logo enthält eine stilisierte Darstellung des Rotor- und Statorblatts einer Turbopumpe und steht damit für den Innovationsgeist, der das Unternehmen seit jeher auszeichnet und die Vakuumindustrie auch in Zukunft maßgeblich prägen wird. Die Einführung des neuen Namens und Logos markiert das siebzigste Jubiläum der ersten großen Innovation des Unternehmens. Zwischen 1954 und 1955 entwickelte Pfeiffer die Turbomolekular-Vakuumpumpe- eine Neuerung, die die Vakuumtechnologie revolutionierte. Als Teil der Busch Group ist Pfeiffer heute ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Hoch- und Ultrahochvakuum-Technologie mit einem umfangreichen Produktportfolio, das auch Leckdetektoren, Mess- und Analysegeräte sowie Vakuumkomponenten, -kammern und -systeme umfasst. "Unser neues Logo ist mehr als ein Markenzeichen. Es erzählt unsere Geschichte, die mit der Erfindung der Turbopumpe begann und zu einem weltweiten Erfolg wurde. Unsere Teams entwickeln und fertigen Produkte, die in den modernsten Hightech-Anwendungen der Welt und künftigen technologischen Megatrends zum Einsatz kommen, und loten dabei die Grenzen des Wissens aus", erklärt Wolfgang Ehrk, CEO von Pfeiffer. Über die Busch Group Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions und centrotherm clean solutions. Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz. Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland- Frankreich- Schweiz. Die Busch Group produziert in ihren 19 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam. Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro. Kontakt

