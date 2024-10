Startseite Horstkemper Maschinenbau GmbH feiert Erweiterung der Produktionsfläche Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-15 13:11. Mit über 250 Gästen feierte die Horstkemper Maschinenbau GmbH kürzlich die Erweiterung ihrer Produktionsflächen. Am Richtfest nahmen neben den Vertretern der am Bau beteiligten Unternehmen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Familien teil. Die Fertigstellung des Rohbaus wurde mit dem Aufhängen des traditionellen Richtkranzes gefeiert.

Die Horstkemper Maschinenbau GmbH hat sich als Hersteller von individuellen Anlagen und Sondermaschinen für Kunden aus den verschiedensten Branchen etabliert. Der 1952 gegründete Schlosserbetrieb entwickelte sich in seiner über siebzigjährigen Geschichte zu einem international tätigen Maschinenbauunternehmen. Das Unternehmen setzt dabei auf maßgeschneiderte Lösungen und eine hohe Fertigungstiefe. Das Produktportfolio reicht von Transport- und Handlingtechnik über Sondermaschinen, sowie Lager- und Materialflusssysteme, bis hin zu Lösungen im Bereich der Pressenautomation. Mit dem Neubau wird die Produktionsfläche nun um 2000 Quadratmeter erweitert. Seit April 2024 laufen die Bauarbeiten, die zum Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. In seiner Ansprache betonte Christopher Horstkemper als Bauherr die Bedeutung der Erweiterung: "Der Neubau ermöglicht es uns, weiterhin leistungsstarke und individuelle Anlagen für unsere Kunden zu realisieren und in unserem Werk testweise in Betrieb zu nehmen." Denn die Montage und Vor-Inbetriebnahme von Anlagen im eigenen Haus gewährleiste die einwandfreie Funktionalität beim Kunden und erhöhe die Qualität. Mit dem durch den Neubau zusätzlich gewonnen Platz könnten nun auch größere Anlagen verwirklicht werden, so Horstkemper. Im Rahmen der Veranstaltung wurde zudem die Erweiterung des Maschinenparks um ein weiteres Bearbeitungszentrum angekündigt. Durch kontinuierliche Investitionen in innovative Fertigungstechnologien und die Betriebsinfrastruktur, möchte das Unternehmen die Position am Markt stärken und sich für die Zukunft aufstellen. Die Geschäftsführer Norbert Horstkemper und Helmut Wiesing nutzten die Gelegenheit, um sich bei den Mitarbeitern für ihr Engagement und bei den Bauunternehmen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken. Bei Speisen und Getränken konnten die Gäste einen Eindruck vom Baufortschritt gewinnen und Blicke hinter die Kulissen des Unternehmens werfen. Dazu wurde ein besonderes Programm von den Auszubildenden gestaltet: Die Gäste konnten sich personalisierte Handyhalter und Flaschenöffner auf den Fertigungsmaschinen des breiten Maschinenparks fertigen lassen und dabei selbst Hand anlegen. Eine Hüpfburg und allerlei Spiele sorgten unterdessen für ausgelassene Stimmung bei den kleinen Gästen. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden Spenden in Höhe von 6.000 Euro für die Arbeit des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe gesammelt. Projektierung Konzeptionelles Denken und Handeln begleiten jede Projektierung. Die Suche nach innovativen Lösungen ist unsere tägliche Herausforderung, die wir mit viel Engagement und hohem Fachwissen wahrnehmen. Von der Konzeptfindung, Detaillierung und Umsetzung der Projektziele bis zur Endabnahme und Service bieten wir alles aus einer Hand. In jedem Projekt, das wir realisieren, stecken neben der Erfahrung unserer Projektingenieure und Konstrukteure auch die hohe Qualifikation und Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter. Konstruktion Im engen Dialog mit unseren Kunden erfolgt die Konstruktion und Entwicklung der Anlagen mit modernster 3D-CAD/CAM-Technik. Der Kompetenzgrad der langjährigen Mitarbeiter gewährleistet die bewährte und kompromisslose Produktqualität. Die digitalen Auftragsdaten sichern ein Höchstmaß an Information in jeder Fertigungsphase und stellen die Basis für die detaillierte Dokumentation dar. Entwicklung Innovationen sind unser Geschäft. Die sich ständig ändernden Marktbedürfnisse unserer Auftraggeber spornen uns an neue Lösungen und Konzepte zu entwickeln. Dabei lenken wir in Teamarbeit unsere Ideenfindung in gezielte Kanäle und verbinden Erprobtes mit völlig neuen Konzepten. In der Lösungsfindung gibt es keine Denkverbote, um den bestmöglichen Kosten-Nutzen Effekt zu erzielen. Im Rahmen von Machbarkeitsstudien, inklusive Zykluszeitberechnungen und Echtzeitsimulationen, überzeugen wir unsere Kunden von unserem leistungsstarken Maschinenbau noch vor Auftragserteilung. In unserer Entwicklungsabteilung werden neben den Berechnungen der Festigkeit und Lebensdauer unserer Maschinen auch regelmäßig neue Konzepte bis zur Patentanmeldung gebracht. Fertigung Moderne Bearbeitungszentren erzielen ein Höchstmaß an Präzision und Wirtschaftlichkeit. Vom passgenauen Zuschnitt der Materialien über das Drehen, Fräsen, Biegen und Bohren bis zur perfekten Oberfläche erfolgen alle Arbeitsschritte im direkten Durchlauf. Erfahrungsrückflüsse aus der Fertigung fließen direkt in die Konstruktion ein und stellen die Basis für eine qualitative und dennoch wirtschaftliche Maschine. Bis zur passgenauen Montage prägt der hohe Kompetenzgrad unserer Mitarbeiter das Produktionsergebnis. Inbetriebnahme Nach der Endmontage erfolgt eine umfassende Funktionskontrolle sowie die Inbetriebnahme der Anlage. Ein intensiver Gedankenaustausch begleitet die professionelle Zusammenarbeit mit unseren Kunden bis zur Einweisung an der Maschine. Erst die gegebene Zufriedenheit unserer Partner beendet eine Projektierung und schafft Vertrauen für eine langfristige Zusammenarbeit.

Horstkemper Maschinenbau GmbH

Helmut Wiesing

Lökenfeld 65

33397 Rietberg

02944-9702-0

02944-9702-33

