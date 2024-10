Startseite tristar Hotelgruppe startet neue Mitarbeitergewinnungskampagne "DU zählst!" Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-10-15 12:58. Die Hotelbetriebsgesellschaft mit derzeit über 40 Hotels hat sich dabei zum Ziel gesetzt, das Thema Vielfalt und Inklusion in den Mittelpunkt zu stellen. Die Kampagne soll Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen und mit unterschiedlichen Hintergründen ansprechen. Die bereits für ihr Engagement mehrfach ausgezeichnete tristar Hotelgruppe will hier den Bewerbenden aufzeigen, wie wichtig jede einzelne Persönlichkeit für das Unternehmen ist.

Christian Stein-Kalesky, Head of People & Culture Europe der tristar Hotelgruppe , weist dabei darauf hin, dass in der Hotellerie vor allem der Mensch der Schlüssel zu einem unvergesslichen Gästeerlebnis ist. Diese Überzeugung soll nun mit einer kraftvollen Botschaft untermauert werden: "Unsere Mitarbeitenden, die triSTARS, sind das Herzstück unserer Hotels. Mit der Kampagne ‚DU zählst!' möchten wir verdeutlichen, dass jeder Mensch mit seiner Einzigartigkeit bei uns einen wertvollen Beitrag leistet und unser vielfältiges Arbeitsumfeld mitgestaltet. Wir legen besonderen Wert darauf, ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, welches individuelle Stärken aktiv fördert."

Mithilfe der visuellen Gestaltung der Kampagne möchte der Hotelbetreiber ein sichtbares Zeichen für mehr Diversität setzen. Es werden Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, Ethnien, Geschlechter und Persönlichkeiten gezeigt - lebendig und in kräftigen Farben innerhalb eines Rahmens. Der Rahmen symbolisiert das inklusive Arbeitsumfeld der tristar Hotelgruppe, in dem jeder Einzelne aktiv mitgestaltet. Außerhalb dieses Rahmens wird die Welt bewusst in Schwarz-weiß gehalten, um den Kontrast und die Bedeutung der Vielfalt in der Arbeitswelt hervorzuheben.

Diese bildliche Darstellung wird durch authentische Bilder von triSTARS aus verschiedenen Abteilungen unterstützt - von der Rezeption über das Housekeeping bis hin zur Küche und Verwaltung. Die Kampagne soll somit aufzeigen, dass Vielfalt bei tristar nicht nur eine Idee ist, sondern aktiv gelebt wird. "DU zählst! - Deine Einzigartigkeit macht den Unterschied": Der Slogan "DU zählst!" hat dabei den Auftrag, die zentrale Botschaft der Mitarbeitergewinnungskampagne auf den Punkt zu bringen: Bei tristar ist jeder willkommen, unabhängig von der beruflichen Erfahrung oder dem persönlichen Hintergrund. "Wir sind überzeugt, dass die Mischung aus unterschiedlichen Perspektiven und Talenten uns nicht nur als Unternehmen erfolgreicher, sondern auch kreativer macht", betont Marco Wunderlich, Mitglied der Geschäftsführung der tristar Hotelgruppe. "Das Wohlbefinden unserer Gäste hängt vor allem von den einzigartigen Fähigkeiten unseres Teams ab." Die Kampagne "DU zählst!" verfolgt insgesamt drei zentrale Ziele: 1. Ansprache vielfältiger Talente: Die tristar Hotelgruppe möchte Menschen aus allen Lebensbereichen erreichen - von Quereinsteigern über Berufseinsteiger bis hin zu erfahrenen Fachkräften.

2. Förderung eines inklusiven Arbeitsumfelds: Durch die Betonung von Vielfalt und Inklusion wird ein Arbeitsumfeld geschaffen, in dem sich jeder geschätzt und respektiert fühlt. So spiegelt das Team auch die verschiedenen Kulturen und Hintergründe der internationalen Gäste wider.

3. Stärkung des Gemeinschaftsgefühls: Jeder Einzelne trägt zum Gesamterfolg des Unternehmens bei. Die Kampagne soll das Gemeinschaftsgefühl stärken und zeigen, wie wichtig der Beitrag jedes Einzelnen für das Gästeerlebnis ist. Mit dem Hashtag #be_a_triSTAR lädt die tristar Hotelgruppe dazu ein, Teil dieses bunten und dynamischen Teams zu werden und eine Karriere in einem Umfeld zu starten, das Vielfalt und Inklusion aktiv sowie sichtbar fördert. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: tristar Hotelgruppe

