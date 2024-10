Startseite Berner Torantriebe mit neuen Einfahrtstoren: DT-live für Privat- und Gewerbekunden Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-15 07:52. Maßgeschneiderte Aluminium-Drehtore "Made in Germany" Rottenburg am Neckar - 15. Oktober 2024 - Berner Torantriebe, ein führender Hersteller hochwertiger Torsysteme, präsentiert seine Drehtor-Serie "DT-live". Die Einfahrtstore aus Aluminium wurden für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich entwickelt. Das DT-live Drehtor aus witterungsbeständigem Aluminium ist in verschiedenen Ausführungen und RAL-Farben erhältlich. Es kann sowohl einflügelig als auch zweiflügelig geliefert werden und ist mit einer modernen Motorisierung ausgestattet, die eine komfortable Bedienung ermöglicht. Durch das große Partnernetzwerk von Berner Torantriebe profitieren Kunden von kurzen Lieferzeiten und einem persönlichen Service vor Ort. Das DT-live Drehtor von Berner Torantriebe zeichnet sich durch eine robuste, witterungsbeständige und wartungsfreie Konstruktion aus Aluminium aus. Kunden aus dem Privatbereich und dem Gewerbe können aus mehreren Designvarianten wählen, darunter Modelle mit horizontaler und vertikaler Paneel-Optik oder vollständig blickdichte Varianten. Optional sind zusätzliche Sicherheitseinrichtungen erhältlich, die den Betrieb des Tors unterstützen.

Komplettsystem für einen einheitlichen Look

Für die Anpassung an unterschiedliche architektonische Designs steht eine breite Palette an RAL-Farben zur Verfügung. Neben den DT-live Drehtoren stehen Kunden auch passende Zaunelemente und Nebentüren zur Verfügung, die im gleichen Design wie das Drehtor gestaltet werden können.

Mit dem DT-live Drehtor bietet Berner Torantriebe eine flexible Lösung, die sich nahtlos in die Umgebung einfügt und gleichzeitig moderne Technik mit Langlebigkeit vereint.

"Wir legen großen Wert auf die Fertigung hier in Deutschland, um bei jedem einzelnen Produkt höchste Qualitätsstandards zu garantieren," sagt Frank Kiefer, Geschäftsführer der Berner Torantriebe KG. "Unsere Kunden bekommen keine Produkte von der Stange. Jedes Drehtor wird individuell auf die jeweiligen Anforderungen angepasst und durchläuft die Qualitätssicherung durch unsere Experten direkt bei uns vor Ort." Drehtorantrieb für komfortable Bedienung

Das DT-live ist mit den bewährten Antriebssystemen von Berner Torantriebe ausgestattet. Diese Drehtorantriebe ermöglichen eine komfortable und sichere Bedienung des Tors, ob per Handsender, Funkcodetaster oder App. Für noch mehr Sicherheit sorgen optionale Zusatzfeatures wie Sensoren und Sicherheitsleisten. Weitere Informationen zur DT-live Serie finden Sie hier: www.berner-torantriebe.de/berner/471-de-DT-live-Drehtore.html (https://www.berner-torantriebe.de/berner/471-de-DT-live-Drehtore.html). Über die Berner Torantriebe KG

Die Berner Torantriebe KG zählt seit über 60 Jahren zu den führenden Herstellern von Torantrieben in Deutschland. Mit einem kontinuierlich erweiterten Portfolio bietet das Unternehmen heute ein umfassendes Gesamtkonzept für Einfahrten und Außenanlagen - alles aus einer Hand. Von Garagen-, Dreh- und Schiebetorantrieben bis hin zu hochwertigen Schiebe- und Drehtoren, Zaunsystemen, Pergola-Lösungen und Zubehör, steht Berner für erstklassige Qualität und maßgeschneiderte Lösungen "Made in Germany". Seit 2022 sind die Berner Torantriebe KG und ausgewählte Produkte CO2-neutral zertifiziert. Firmenkontakt

Berner Torantriebe KG

René Hirschka

Graf-Bentzel-Str. 68

72108 Rottenburg am Neckar

+49 7472 9812-376

https://www.berner-torantriebe.de/ Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600

https://www.sprengel-pr.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten