Startseite Komposterde von GEMES Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-14 10:07. Wie wir Abfall in wertvolles Gartengold verwandeln Wir als GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH, das Abfallentsorgungs- und Recyclingunternehmen aus Schöngleina und Saalfeld in Thüringen, wissen, dass Abfall viel mehr ist als nur Müll. Bei uns werden Grünschnitt, Bioabfälle und Co. zu den Stars der Gartenwelt, denn wir verwandeln sie in das Beste, was einem Beet passieren kann: hochwertige Komposterde. Und wer hätte gedacht, dass das so viel Spaß macht? Für uns ist das Recycling nämlich eine Art "Garten-Magie" - nur ohne Zauberstab, dafür mit jeder Menge Know-how und moderner Technik Unsere Komposterde: Das grüne Superfood für den Garten Komposterde klingt für manche vielleicht nach einem Haufen alter Blätter und Küchenabfälle, aber für uns ist es das Lebenselixier für jeden Boden. In unserer Recycling-Werkstatt entsteht aus scheinbarem Abfall eine Erde, die mehr drauf hat als Popeye nach dem Spinat. Nährstoffreich, umweltfreundlich und vollgepackt mit all den guten Sachen, die Pflanzen lieben. Wir bei GEMES nehmen uns diese organischen Abfälle und verwandeln sie durch einen modernen, professionellen Prozess in feine Komposterde. Dabei achten wir auf höchste Qualität - bei uns kommt nur das Beste in die Tüte, beziehungsweise auf den Kompost. Das bedeutet: fast 100% Natur. Bei Biokompost kann es doch nochmal vorkommen, dass sich kleine Kunststoffpartikel durch eine nicht korrekte Entsorgung dazwischen mogeln. Im Grünschnittkompost ist jedoch kein Kunststoffanteil enthalten. Schließlich soll Ihr Garten ja nicht nur wachsen, sondern so richtig aufblühen! Vom Abfall zum Wertstoff: Was wir bei GEMES wirklich draufhaben Bei GEMES sind wir mehr als nur ein Entsorgungsunternehmen. Während andere den Abfall einfach nur loswerden wollen, sehen wir die Chance, aus jedem Haufen etwas richtig Gutes zu machen. Unser Motto: "Was rumliegt, kann auch wieder aufleben!" Wir setzen auf den natürlichen Kreislauf - und der endet bei uns nicht auf der Deponie, sondern in Ihrem Garten. Mit einem Augenzwinkern sagen wir gerne, dass wir aus jedem Komposthaufen einen kleinen Schatz machen. Unser Geheimnis? Ein bisschen Geduld, moderne Technik und die richtige Mischung an organischem Material. Bei uns ist Recycling mehr als nur das Sammeln von Müll - es ist die Kunst, aus etwas Weggeworfenem wieder echten Wert zu schaffen. Nachhaltigkeit? Bei uns in jedem Haufen! Klar, Nachhaltigkeit ist heutzutage in aller Munde. Aber bei GEMES ist es nicht nur ein Trend, sondern der Kern unserer Arbeit. Unsere Komposterde ist ein echter Klimaheld: Statt organische Abfälle nutzlos verrotten zu lassen, bringen wir sie wieder in den Kreislauf zurück. Das ist nicht nur gut für Ihre Pflanzen, sondern auch für den Planeten. Humorvolle Randnotiz: Während andere noch darüber diskutieren, wie sie ihren CO2-Fußabdruck verkleinern können, hat die Natur das Ganze längst perfektioniert. Und wir helfen ein bisschen nach - ohne dabei den Planeten mit zusätzlichen Emissionen zu belasten. Die Erde dreht sich schließlich von alleine - wir drehen nur den Kompost um! Fazit: Bei GEMES blüht nicht nur der Garten, sondern auch der Recycling-Spaß Komposterde ist unser Ding - und wir machen es richtig gut. Mit einem Augenzwinkern können wir sagen: Bei GEMES liegt das Geheimnis im Haufen. Wir verwandeln Abfall in ein wertvolles Produkt, das sowohl Ihren Garten als auch die Umwelt zum Strahlen bringt. Unsere Mission ist klar: Wir wollen zeigen, dass Abfall nicht das Ende ist, sondern der Anfang von etwas Neuem. Und wenn Sie das nächste Mal Ihre Pflanzen bestaunen, denken Sie daran: Vielleicht war es genau der Grünschnitt, den wir bei GEMES wiederbelebt haben. Lassen Sie uns gemeinsam aus dem vermeintlichen Müll das Beste herausholen - weil Recycling nicht nur notwendig, sondern auch ziemlich genial ist. GEMES: Ihr Partner für hochwertige Komposterde aus Thüringen, und immer mit einem kleinen Augenzwinkern. GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH ist ein Entsorgungsfachbetrieb nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung. Seit 1991 garantieren wir unseren Kunden optimale Entsorgungssicherheit durch umweltgerechte und hochwertige Entsorgungswege und den Einsatz moderner Technik. Von unseren Standorten in Thüringen sind wir bundesweit für Vertragspartner der öffentlichen Hand sowie für Industrie- und Gewerbekunden tätig. Kontakt

