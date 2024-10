Startseite Das neue Buch von Kathy Weber & Dr. Martina Stotz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-14 09:37. Paulas Reise um die Welt: Auf der Suche nach dem Schatz des Glücks Jetzt erschienen!

Das neue Kinderbuch der Bestsellerautorinnen Kathy Weber und Dr. Martina Stotz: "Paulas Reise um die Welt" -

Webseite zum Buch (https://paulas-reise-um-die-welt.de/)

Ein inspirierendes Abenteuer für Kinder und Eltern.

"Paulas Reise um die Welt", ist eine Einladung an Kinder und Eltern, sich gemeinsam auf eine inspirierende

Entdeckungsreise zu begeben. In diesem Kinderbuch folgen wir der Mischlingshündin Paula und ihren Freunden,

der Maus Rudi und dem Faultier Franz, auf einer abenteuerlichen Weltreise. Ihre Reise, die mit dem Fund einer

Schatzkarte beginnt, führt sie zu Beduinen in der Wüste, Mönchen in Indien und vielen anderen faszinierenden

Begegnungen.

"Paulas Reise um die Welt", geschrieben von Dr. Martina Stotz, Expertin für bindungsorientierte und gewaltfreie

Erziehung, sowie Kathy Weber, Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation und Erziehungsberaterin, ist nicht nur

eine packende Kindergeschichte, sondern auch ein didaktisches Werkzeug für Eltern und Erziehende. Das Buch

behandelt 43 menschliche Bedürfnisse und verbindet diese mit positiven Glaubenssätzen, um das Selbstbewusstsein

der Kinder zu stärken. Neben der unterhaltsamen Geschichte beinhaltet das Buch einen umfangreichen Elternteil mit

Gesprächsimpulsen und pädagogischem Hintergrundwissen.

Wir freuen uns, interessierten Medienpartnern Rezensionsexemplare zur Verfügung zu stellen.

Zudem bieten wir gerne Freiexemplare für Leserinnen und Leser an, beispielsweise für Verlosungen oder andere

Promotionsaktivitäten. Unser Ziel ist es, dass "Paulas Reise um die Welt" so viele Familien wie möglich erreicht und

inspiriert.

Die Mission der Autorinnen ist es, Kindern eine liebevolle und bedürfnisorientierte Umgebung zu ermöglichen und

Familien zu zeigen, wie gewaltfrei gelöste Konflikte zu mehr Verbindung führen können.

"Paulas Reise um die Welt" ist mehr als ein Buch - es ist eine Reise, die Kinder und Eltern gemeinsam antreten

können, um zu lernen, zu wachsen und ihre Beziehung zueinander zu stärken. Mit "Paulas Reise um die Welt"

erscheint ein umfassendes Werk, das aufgrund der Zusatzmaterialien und umfangreichen Informationen für Eltern

Kinder und ihre Eltern über viele Jahre hinweg begleiten kann. Das Komplettset besteht aus einer Schatzkiste, drei

Stofftieren, einer Handpuppe, einer großen Weltkarte und 18 verschiedenen Postkarten mit unterschiedlichen

Glaubenssätzen. Der Verlag MS Entertainment hat sich auf das Verlegen und Herausgeben Von Kreutzfahrt- und Kinderbüchern spezialisiert.

Verschiedenen Bestseller gehören zum Repertoire. Verlagsgründer und Herausgeber Marco Ströhlein ist selber Autor und nimmt immer wieder Autoren für neue Buchprojekte unter Vertrag. Kontakt

MS Entertainment UG

Marco Ströhlein

Schötzstr. 13

84494 Neumarkt Sankt Veit

+49 40 254 676 90

https://msentertainment-shop.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten