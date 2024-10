Startseite revolt Smarter Energiemess-Stecker für Akkuspeicher LIT-2150 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-14 09:34. Verbrauchsabhängig Energie des Akku-Speichers regeln bzw. einspeisen - Zur intelligenten & effizienten Stromverbrauchs-Steuerung angeschlossener Geräte

- Kabellose Messwert-Übertragung des am WLAN-Stecker angeschlossenen Gerätes

- WLAN 2,4 GHz und kostenlose App für weltweite Steuerung und Auswertung

- Mit Zeitschalt- (Timer) und Countdown-Funktion

- Ideal zur Verwendung mit Akkusspeicher LIT-2150

- Gleichzeitige Nutzung von bis zu 5 Strommess-Steckdosen möglich Der Energiemessstecker mit WLAN und App für Akkuspeicher (https://www.pearl.de/mtrkw-12631-energiekostenmesser-mit-wlan-und-app-fu...) von revolt (https://www.pearl.de/ar-2-55.shtml) erfasst den Stromverbrauch von angeschlossenen Geräten wie Kühlschrank oder Fernseher. In Kombination mit dem Akkuspeicher LIT-2150 ermöglicht das Gerät eine gezielte und verbrauchsabhängige Steuerung des Stromflusses, so dass der erzeugte Strom effizient genutzt oder ins Stromnetz eingespeist werden kann. Dies trägt zur Optimierung des Eigenstromverbrauchs bei. Die Installation ist denkbar einfach: Der Energiemessstecker wird einfach zwischen Steckdose und Gerät gesteckt, so dass keine Eingriffe in den Schaltkasten oder das Hausstromnetz notwendig sind - ideal auch für Mieter. Alle Einstellungen lassen sich bequem über ein Smartphone vornehmen, so dass die Energiewerte auch aus der Ferne jederzeit im Blick behalten werden können. Mit Timern und Countdowns lässt sich der Stromverbrauch zudem flexibel und bedarfsgerecht planen und steuern. - Zur intelligenten und effizienten Stromverbrauchs-Steuerung mit Akkuspeicher LIT-2150

- Auch einzeln und ohne Akkuspeicher nutzbar

- Einfach vor Stromverbraucher stecken: kein Eingriff in Schaltschrank oder Stromnetz nötig

- Bis zu 5 Strom-Messstecker gleichzeitig nutzbar

- WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

- Kostenlose App für Android und iOS: für weltweite Steuerung, auch per Timer und

Countdown sowie für Verbrauchsauswertung

- Maße: 64 x 56 x 50 mm, Gewicht: 81 g

- Smarter Stecker inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107439992 Preis: 23,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3670-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3670-3102.shtml Auch als 2er- und 3er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set Smarte Energiemess-Stecker für Akkuspeicher LIT-2150, WLAN (https://www.pearl.de/a-ZX3679-3102.shtml)

revolt 3er-Set Smarte Energiemess-Stecker für Akkuspeicher LIT-2150, WLAN (https://www.pearl.de/a-ZX3680-3102.shtml) Hinweis: Dieser Energiemess-Stecker für Akkuspeicher ist auch für folgende Akkuspeicher einsetzbar: https://www.pearl.de/kw-1-lit-2150.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/pPqKZCTd5XJFHcx PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

