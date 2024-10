Startseite Scheidt & Bachmann auf der Innotrans: Mit MINT zum starken Messeauftritt Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-10-11 11:58. Rundumbetreuung vom Standlayout über Wanddesigns bis zu den kleinsten Werbemitteln. Auf der Innotrans 2024 präsentierten sich zwei Geschäftsbereiche von Scheidt & Bachmann an einem gemeinsamen Messestand: Scheidt & Bachmann Signalling Systems und Scheidt & Bachmann Fare Collection Systems. Jeder Bereich hatte sein individuelles Corporate Design mit Farb- und Bildwelten, Wordings und mehr. Beide in einem harmonierenden Messestand zusammenzubringen, war eine Premiere und erschwerte die Herausforderung, die so ein Messeauftritt ohnehin ist, noch zusätzlich. Hier kam die B2B Marketingagentur MINT ins Spiel, die Scheidt & Bachmann schon seit Jahren betreut und verschiedenste Marketing- und Kommunikationsprojekte für die unterschiedlichen Geschäftsbereiche des Unternehmens realisiert. Messeauftritte hat das Kreativteam von MINT bereits für viele Kunden umgesetzt - eine langjährige Expertise, auf die man bauen kann, auch wenn jeder Messestand eigene Anforderungen und Aufgaben mit sich bringt. Das Grundgerüst - der Stand selbst Die Struktur des Messestandes wurde so aufgebaut, dass die Absender trotz einzigartiger Gestaltungselemente und Aussagen zueinander passen, gemeinsam unter der Dachmarke Scheidt & Bachmann - und das sogar buchstäblich, denn die Dachmarke prangte am Messestand in einer Rotunde über beiden Bereichen des Standes. Die Benutzerführung ist in der Planung des Messestandes das A und O. Der zentrale Standeingang leitete die Besucher direkt ins Zentrum des Standes, wo die Rezeption bei Fragen zur Stelle war. Die User Experience folgte dem Ablauf eines idealtypischen Stellwerk- oder Bahnübergang-Bauprojektes. Um dies zu realisieren, wurde eine Insel entwickelt, auf welcher Informationen und (digitale) Exponate zu finden waren. Von der Erstanalyse über den technischen Aufbau bis hin zur Inbetriebnahme und darüber hinaus war MINT hierbei federführend. Ein abgestimmtes Design Das Design des Messestandes diente nicht nur zur Gewinnung von Aufmerksamkeit, sondern sollte die beiden Business Units optisch getrennt und doch miteinander verbunden halten. Dies wurde durch eine Linienführung erreicht, die sich durch den ganzen Stand zog. Die gesamte Standoptik zielte auf das Thema Mobilität ab, ein 360°-Konzept, das sich selbst in den Touchscreens der BUES- und DSTW-Showcases finden ließ. Imagebildung über viele Maßnahmen Jedes Werbemittel ein Projekt für sich Imagebildung und Messeauftritte gehen Hand in Hand. Deshalb stand und steht im Zentrum der Kommunikation ein eigens produzierter Imagefilm, den MINT von Grund auf konzipiert und realisiert hat. Der Film präsentiert nicht nur die innovativen Lösungen des Unternehmens, sondern vermittelt auch die zukunftsweisende Ausrichtung von Scheidt & Bachmann. Ergänzt wurde das Kommunikationspaket des Messeauftritts durch eine Vielzahl an Werbemitteln sowie aufmerksamkeitsstarker Edgar Cards, die als gezielte Eyecatcher fungieren und das Interesse der Messebesucher weckten. Teamwork makes the Messestand work Bei den Assets für einen Messestand spielen viele Mitwirkende eine entscheidende Rolle. Vom Videografen für den Imagefilm über Produzenten von Werbemitteln und Druckereien für Broschüren bis zum Messebauer selbst. Eine gute Koordination ist hier extrem wichtig. Deshalb legt MINT besonders viel Wert auf einen guten Draht - nicht nur zu Kunden, sondern zu allen Partnern. So gelingt ein optimaler Messeauftritt. Kontakt

https://www.wearemint.de/ Kommunikationsagentur für B2B-Kommunikation im Industrie- und Technologiebereich

