Startseite Kleiner Eimerhaken - große Arbeitserleichterung Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-10-11 07:07. Nutzer von KRAUSE Stehleitern wissen die Vorteile eines Eimerhakens bereits zu schätzen. Die in die Ablageschalen integrierten Haken sorgen für freie Hände und effektiveres Arbeiten auf der Leiter. Für alle Leitern ohne integrierten Eimerhaken wurde das KRAUSE-Programm jetzt um einen praktischen Haken erweitert, der in gebördelte Stufen oder Sprossen eingeschoben werden kann. Dieser erweitert ab sofort das bereits umfangreiche KRAUSE-Zubehörprogramm. Praktische Lösung für viele Leiterarten

Mehr- und Vielzweckleitern, Gelenkleitern, Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern verfügen alle über gebördelte Stufen oder Sprossen, in die der Eimerhaken bequem eingeschoben und so auf die jeweils benötigte Arbeitshöhe mitgenommen werden kann. Da der Haken fest in der Sprosse bzw. Stufe sitzt, kann er auch vor dem Aufstellen der Leiter vom Boden aus eingeschoben werden. Die Möglichkeit, Werkzeuge und Materialien direkt an der Leiter zu befestigen, erleichtert den Anwendern die Arbeit, da sie nicht ständig auf- und absteigen müssen, um an die benötigten Gegenstände zu gelangen. Dies spart Zeit und verringert mögliche Ablenkungen. Durch die sichere Befestigung von Werkzeugen und Materialien an der Leiter wird das Risiko von Unfällen durch herabfallende Gegenstände minimiert. Dies schützt nicht nur die Beschäftigten, sondern auch Personen und Gegenstände in der Nähe der Baustelle. Freie Hände für Handwerker dank Eimerhaken

Durch den Einsatz von Eimerhaken haben Handwerker die Hände frei, um sich sicher an der Leiter festzuhalten und sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Dies ist besonders in Situationen wichtig, in denen das Tragen von Werkzeugen oder Materialien in den Händen das Gleichgewicht beeinträchtigen könnte. Freie Hände tragen wesentlich zur Sicherheit, Effizienz und Produktivität auf der Leiter bei, da sie Nutzern die notwendige Kontrolle, Flexibilität und Bewegungsfreiheit bieten. Auch bei der Obsternte bieten Eimerhaken die genannten Vorteile und immer eine freie Hand zum Festhalten auf der Leiter. Dabei darf der Haken mit bis zu 10 kg belastet werden. Der Eimerhaken ist ab November verfügbar. Weitere Informationen und die Möglichkeit online zu bestellen unter: www.krause-systems.de/eimerhaken Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert. Firmenkontakt

