Kyocera startet den KVF-I Corporate Venture Capital Fund in den USA

Mit dem neuen Fonds erhöht sich der Gesamtbetrag der von Kyocera weltweit zur Verfü-gung gestellten Risikokapitalmittel auf 100 Millionen US-Dollar.

Kyoto/Esslingen, 10. Oktober 2024. Die Kyocera Corporation hat einen mit 60 Millionen US-Dollar ausgestatteten Corporate Venture Capital (CVC)-Fonds, den Kyocera Venture Fund-I LP (KVF-I), eingerichtet, der hauptsächlich in Start-ups in den USA und EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika.) investieren wird, um Kyoceras System zur Gründung neuer Unternehmen zu stärken. KVF-I schließt sich dem Kyocera Venture Innovation Fund-I (KVIF-I) an, den Kyocera im März 2024 als CVC-Fonds angekündigt hat, der hauptsächlich in Japan und Asien investiert. Zusammen erweitern die beiden Fonds das globale Risikokapitalportfolio von Kyocera auf rund 100 Millionen US-Dollar.

Seit langem unterstützt Kyocera Start-ups durch Direktinvestitionen und die Zusammenarbeit mit seinen einzigartigen Technologien, um Forschung und Entwicklung zu fördern und neue Unternehmen aufzubauen. Als potenzielle Investitionsbereiche werden sich die Fonds KVIF-I und KVF-I auf die Bereiche Umwelt und Energie, Information und Kommunikation, Medizin und Gesundheitswesen, Mobilität, fortschrittliche Materialien, Software (einschließlich KI), Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Halbleiter und Kernfusion konzentrieren. Mit diesen CVC-Aktivitäten treibt Kyocera die offene Innovation in Erwartung von Marktveränderungen weiter voran, indem es seine Suche und Unterstützung für Start-ups verstärkt.

Überblick über den Fonds

Name des Rechtsträgers: Kyocera Venture Fund-I LP (KVF-I)

Gründungsdatum: 9. April 2024

Fondsvolumen: 60 Millionen US Dollar (ungefähr 53,897 Mio. Euro (Stand Umrechnungskurs: 16. September 2024.))

Laufzeit: 10 Jahre

Investitionsbereiche: Umwelt und Energie, Information und Kommunikation, Medizin und Gesundheitswesen, Mobilität, fortschrittliche Materialien, Software (einschließlich KI), Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Halbleiter und Kernfusion

Investitionsphase: Frühphase (Seed, Serie A-B)

Investitionsvolumen: 0,2-2 Millionen US Dollar (weniger als 20 % Eigenkapital)

Hauptgesellschafter: Kyocera Venture Partners Fund-I GP LLC

Website: https://www.kyocera.vc/

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 26 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

Die Produkte aus Hochleistungskeramik werden von der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, einer Tochtergesellschaft der KYOCERA Europe GmbH, produziert und vertrieben. KYOCERA Fineceramics Medical GmbH ist Teil der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH und wird im ersten Quartal 2026 mit der Auslieferung seiner Produkte für den medizinischen Bereich beginnen. Die Kyocera-Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Komponenten aus Hochleistungskeramik für die Technologieindustrie und bietet heute über 200 verschiedene Keramikwerkstoffe sowie modernste Technologien und Services, die auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führen-den Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 292 Tochtergesellschaften (31. März 2024). Mit etwa 79.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,29 Milliarden Euro.

Auf der "Global 2000"-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2023 belegt Kyocera Platz 672 und zählt laut Wall Street Journal zu den "The World's 100 Most Sustainably Managed Companies". Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge hat Kyocera eine Goldbewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum achten Mal von Clarivate als "Top 100 Global InnovatorTM 2023" als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

