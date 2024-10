Startseite Hotelinvestor Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien zum Kauf oder zur Pacht Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-10-10 10:50. Die Hotelinvestoren der Hotel Investments AG sind aktiv auf der Suche nach weiteren Hotelimmobilien zum Kauf oder zur Pacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hotelinvestor Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien zum Kauf oder zur Pacht Die Hotelinvestoren der Hotel Investments AG sind aktiv auf der Suche nach weiteren Hotelimmobilien zum Kauf oder zur Pacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz (www.hotel.group & www.hotel-investments.ch) Die Hotel Investments AG, ein renommierter Hotelinvestor mit Sitz in der Schweiz, sucht aktiv nach weiteren Hotelimmobilien zum Kauf oder zur Pacht. Der Fokus liegt auf Hotelimmobilien in zentralen städtischen Lagen ab 100 Zimmern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Wir sind überzeugt, dass wir durch gezielte Investitionen in Hotelimmobilien zum Kauf oder zur Pacht den Wert für unsere Investitionen steigern und gleichzeitig zur Weiterentwicklung des Gastgewerbes in urbanen Zentren beitragen können", erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. Einladung an Eigentümer: Hotelimmobilien zum Kauf oder zur Pacht Die Hotel Investments AG lädt Eigentümer von geeigneten Hotelimmobilien ein, sich mit dem Team in Verbindung zu setzen. "Lassen Sie uns gemeinsam die besten Möglichkeiten für Ihre Hotelimmobilien zum Kauf oder zur Pacht entwickeln." Ankauf von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Die Hotel Investments AG konzentriert sich auf attraktive Investitionsmöglichkeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Fokus stehen betreiberfreie Hotelimmobilien in zentralen Lagen, um ihre Hotelbetreiber für eine nachhaltige Wertschöpfung einzusetzen. Die Suche nach Hotelimmobilien zum Kauf oder zur Pacht umfasst sowohl Bestandsimmobilien als auch Neubauprojekte. Langfristige Strategien für den Hotelinvestor Mit einer klaren "Buy and Hold"-Strategie verfolgt die Hotel Investments AG mit ihren Partnern das Ziel, Hotelimmobilien langfristig im Portfolio zu halten. Der gewinnbringende Weiterverkauf steht nicht im Fokus der Hotelinvestments; vielmehr setzt das Unternehmen auf nachhaltige Entwicklungen und Rentabilität. Unterstützung für Hotelbetreiber und Hotelinvestoren-Partner Als erfahrene Hotelexperten unterstützt die Hotel Investments AG ihre Hotelbetreiber und Hotelinvestoren-Partner zudem umfassend beim diskreten Kauf, Verkauf und der Verpachtung von Hotelimmobilien. Die Suche nach geeigneten Hotelimmobilien zum Kauf oder zur Pacht erfolgt dabei unter größter Diskretion und Professionalität. Kontaktieren zur Hotel Investments AG Für weitere Informationen oder um einen Gesprächstermin zu vereinbaren, wird gebeten, das Team der Hotel Investments AG zu kontaktieren. www.hotel.group

www.hotelbetreiber.ag

www.hotelinvestor.ag

www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

-

-

https://www.hotel-investments.ch Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

